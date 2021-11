Hakkaraisella ei lainkaan verotettavia tuloja Suomessa, Modigilla vain 3 147 euroa – Verohallinnon mukaan syitä voi olla ainakin kaksi

Hakkarainen kertoo maksaneensa veroja sekä Belgiaan että Suomeen. Modig ilmoittaa maksaneensa verottajan ilmoittaman ennakkoveron joka kuukausi asianmukaisesti.

Europarlamentaarikko Teuvo Hakkaraisella (ps) ei ollut viime vuonna lainkaan verotettavia tuloja Suomessa.

Europarlamentaarikko Silvia Modigilla (vas) oli verotettavia tuloja 3 147 euroa.

Hakkarainen ihmettelee asiaa ja kertoo maksaneensa veroja sekä Belgiaan että Suomeen.

– Belgian verotus on 12 prosenttia ja Suomen verotus vajaat 40 prosenttia. Tuli nollatulos, vaikka joka kuukausi on pidätys. Kaikki pidätykset ovat varmasti kohdallaan, Hakkarainen kommentoi.

Hakkarainen kertoi nollatuloista ensimmäisenä kertoneelle Uutissuomalaiselle, että hänen vuosiansionsa olivat noin 107 000 euroa.

Myös Modig kertoo maksaneensa verottajan meppikauden alussa ilmoittaman ennakkoveron joka kuukausi asianmukaisesti.

– Veroilmoituksestani veroviranomaiselle ei ole kuitenkaan jostakin syystä kirjautunut tietoa siitä, että olen saanut ulkomaantuloa vuonna 2020. Koska verottajalla ei ole ollut tätä tietoa, on maksamani verot tulkittu ylimääräisiksi suorituksiksi ja ohjattu palautuksiksi.

Modig on tehnyt asiasta verottajalle oikaisuvaatimuksen.

– Tarkistin asian ja olen joka kuukausi maksanut verottajan laskeman ennakkoverosumman Suomen verottajalle.

Verohallinnon johtava veroasiantuntija Tero Määttä kertoo, että europarlamentaarikkojen olemattomille verotettaville tuloille Suomessa voi olla useita syitä.

Yksi vaihtoehto on niin sanottu kuuden kuukauden sääntö: palkkatulo Suomessa on verovapaata, koska he ovat työskennelleet yli kuusi kuukautta ulkomailla tai he eivät ole olleet Suomessa keskimäärin enempää kuin kuusi päivää kuukaudessa.

– Jos palkasta on maksettu ennakkoon veroja mutta verotuksen toimittamisen yhteydessä todetaan, että niihin soveltuu kuuden kuukauden verovapaussääntö, eivät ne näy missään, sillä tulot on vapautettu silloin Suomen verosta. Jos se on ihan pyöreä nolla, todennäköisesti verovapaussäännös soveltuu, Määttä sanoo.

Määtän mukaan on myös mahdollista, että palkkaa on verotettu sekä EU:ssa että Suomessa, jolloin Suomi henkilön asuinvaltiona hyvittää palkasta EU:lle maksetun veron eli poistaa kaksinkertaisen verotuksen.

– Käytännössä tietysti Belgiassa verotus toteutetaan, mutta se vero maksetaan EU:lle. EU sitä veroa kerää.

Entä muut mepit, joilla tulot näkyvät? Eivätkö he ole työskennelleet ulkomailla yli kuutta kuukautta?

– He ovat voineet työskennellä siellä pidempäänkin, mutta tulo ei ole välttämättä Suomessa verovapaata. Kun tulo ei ole verovapaata, se näkyy veronalaisena tulona mutta kaksinkertaisen verotuksen poistaminen eli ulkomaille maksettu vero pienentää täällä näkyvän lopullisen veron määrää. Eli täällä maksuun pantavat verot voivat olla hyvinkin pienet.

Esimerkiksi europarlamentaarikko Heidi Hautalalla (vihr) oli verotettavia tuloja Suomessa 105 550 euroa, mutta maksettuja veroja vain 15 100 euroa. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaalla (kok) oli verotettavia tuloja Suomessa 105 480 euroa, mutta maksettuja veroja vain 17 900 euroa.