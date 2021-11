Myös vihreiden ministerivaihdosten on määrä tapahtua ensi viikon perjantaina.

Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo jää äitiysvapaalle ensi viikon perjantaina.

– Sellaisissa tunnelmissa, että kiitos hyvinvointivaltion. Joku on ymmärtänyt, että ennen synnytystä on hetki aikaa olla poissa töistä. Tämä tulee varmasti tarpeeseen levon kannalta, Ohisalo kommentoi Ilta-Sanomille.

Raskaus on Ohisalon mukaan sujunut hyvin.

– Aika paljon on tullut luettua ihmisten kokemuksia. Jokainen raskaus on omanlainen. Siihen nähden, mitä tarinoita on lukenut, niin koen että ihan hyvin olen voinut.

Ohisalo kertoi heinäkuussa odottavansa puolisonsa Miika Johanssonin kanssa perheenlisäystä. Laskettu aika on joulukuussa. Lapsi on pariskunnan ensimmäinen.

– Tämä asia on jännittävä ja valtavan suuri. Suurempi kuin mikään asia koskaan aikaisemmin, hän totesi heinäkuussa liikuttuen kyyneliin.

– Kiitos rakas Miika, että kuljemme yhdessä tätä upeaa matkaa, ja kohta toivottavasti kolmestaan.

Ministerivaihdosten on myös määrä tapahtua ensi viikon perjantaina.

Samana viikonloppuna järjestetään myös vihreiden puoluevaltuuskunnan kokous.

– Ensi viikon perjantaina on viimeinen työpäivä ja perjantaista lähtien ministerit vaihtuvat. Tulen toki puoluevaltuuskuntaan, jos vain jaksaminen sallii, Ohisalo kertoo.

Ympäristö- ja ilmastoministerin tehtävää hoitaa Ohisalon poissaolon ajan aiemmin eduskuntaryhmän puheenjohtajana toiminut Emma Kari.

Karin tilalle eduskuntaryhmän johtoon on siirtynyt kansanedustaja Atte Harjanne.

Sisäministerin salkkuun tarttuu nykyinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Puolueen puheenjohtajan sijaisena toimii kansanedustaja Iiris Suomela.

Juttua muokattu kello 11:50: Atte Harjanne on jo siirtynyt eduskuntaryhmän johtoon.