Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan Suomen rajaa ei voi sulkea kokonaan – ”Jostain kohdasta turvapaikkaa pitäisi pystyä hakemaan”

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan EU:n rajoilla on käynnissä valtiollista ihmis­salakuljetusta, ja tilanne on erittäin vakava.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan Valko-Venäjän ja EU:n rajalla tapahtuu hybridivaikuttamista, jonka EU:n sisäministerit ovat tuominneet jo kuukausia sitten.

– Voidaan sanoa, että meillä on käynnissä valtiollista ihmissalakuljetusta EU:n rajoilla, ja tilanne on erittäin vakava, Ohisalo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Ohisalon mukaan tilanne on ratkaistava EU:n tasolla eikä yksittäisten jäsenvaltioiden toimesta. Hänen mukaansa Suomen aktiivisesti ajama EU:n yhteinen maahanmuutto- ja turvapaikkapaketti toisi työkaluja, joilla voitaisiin reagoida erilaisiin tilanteisiin. Hybridivaikuttaminen on kuitenkin uusi ilmiö, johon ei Ohisalon mukaan ole vielä täydellisiä työkaluja millään jäsenvaltiolla.

– Pidän tärkeänä, että komissaarit lähtevät nyt myös kolmansiin maihin ratkomaan näitä kysymyksiä.

Kokoomus on ehdottanut Suomeen lainsäädäntöä, jolla turvapaikanhakua voitaisiin rajoittaa ja estää tilapäisesti hybridivaikuttamistilanteessa, jossa pyritään aiheuttamaan levottomuutta ja epävakautta Eurooppaan.

Ohisalon mukaan Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, mutta jokaisessa tilanteessa pitää katsoa, mistä on kyse. Jos kyse on hybridivaikuttamisesta, siihen täytyy Ohisalon mukaan reagoida eri tavalla kuin jos vain haetaan turvapaikkaa.

– Käytännössä tämä ehdotus ei taitaisi olla meidän kansainvälisten sitoumusten mukainen. Jostain kohdasta rajaa se turvapaikka pitäisi pystyä kuitenkin hakemaan, Ohisalo kommentoi kokoomuksen ehdotusta.

Ohisalo ei katsonut tehtäväkseen arvioida, menetelläänkö Puolassa ja Baltiassa tällä hetkellä laittomasti.

