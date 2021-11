Ulkoministeri Haavisto EU:n rajakriisistä IS:lle: Valko-Venäjälle tulee charter-lentoja Irakista, Turkista ja muista arabimaista

Ulkoministeri Pekka Haavisto painottaa hyvää rajavalvontaa ja kertoo, millaista tukea Suomi odottaisi EU:lta, jos tänne kohdistuisi laajamittainen maahantulo.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan hyvä rajavalvonta on a ja o, jos Suomeen kohdistuisi vastaavanlainen laajamittainen maahantulo kuin Puolan ja Valko-Venäjän rajalla.

– Esimerkiksi Puolan ja Valko-Venäjän rajalla vasta rakennetaan rajakontrollia. Tähän asti se ei ole ollut Puolalle ongelma. Valko-Venäjä on elänyt rauhanomaisesti naapuriensa kanssa aikaisemmin, mutta tämähän on aivan poikkeuksellinen toimenpide, Pekka Haavisto sanoo IS:lle.

Suomen ulkoministerin mukaan Puola, Latvia ja Liettua joutuvat ohjaamaan laillisen maahantulon tietylle rajatarkastuspisteelle estääkseen laitonta rajanylitystä.

Puolan ja Valko-Venäjän rajalle on kerääntynyt satoja siirtolaisia, jotka pyrkivät Valko-Venäjältä raja-aidan yli Euroopan unioniin. Puola julisti syyskuussa alueelle hätätilan. Maan varasisäministerin Maciej Wasikin mukaan rajalle on lähetetty poliiseja ja 12 000 Puolan armeijan sotilasta. Puola aikoo rakentaa rajalle muurin.

EU-maiden mukaan kyse on Valko-Venäjän hybridivaikuttamisesta ja siirtolaisia ohjataan rajalle kostona EU:n asettamista pakotteista.

Siirtolaisia Valkovenäjän rajalla. Aidan toisella puolella Puolan poliisivoimia.

Euroopan unionilla on Haaviston mukaan tilanteessa erilaisia toimintamahdollisuuksia. Latviaan ja Liettuaan on lähetetty jo EU:n yhteisiä rajavalvontajoukkoja, Frontex-joukkoja, joissa Suomi on mukana.

– Valko-Venäjään on kohdistettu jo tähän mennessä painostusta, eli on tehty sanktioita sekä yksityisille henkilöille että yrityksille, jotka tukevat (presidentti Aleksandr) Lukashenkon hallintoa. Näitä sanktioita varmaan tullaan koventamaan nyt seuraavissa EU:n kokouksissa, Haavisto ennakoi.

Haaviston mukaan EU pystyy vaikuttamaan myös Valko-Venäjille tulevien lentojen kohtaloon.

– Sinne näyttää tulevan charter-lentoja Irakista, Turkista ja muista arabimaista. EU on aika kovalla kädellä ruvennut puuttumaan tähän ja painostamaan muun muassa Irakia siihen, että tällaisia lentoja Valko-Venäjälle ei sallittaisi.

Haavisto kertoi eilen Ylen A-studiossa, että Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin on tullut viikossa noin 50 lentoa arabimaista ja Turkista. Haaviston mukaan ihmiset tulevat laillisesti, mutta heitä pusketaan eteenpäin kohti Puolaa, Latviaa ja Liettuaa Valko-Venäjän sotilaiden ja poliisin saattamana.

Jos Suomessa syntyisi vastaavanlainen tilanne, Haaviston mukaan Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin osalta on tärkeää, että yhteinen rajavalvonta toimii.

– Totta kai tällaista solidaarisuutta kaikki EU-maat odottavat tällaisen tilanteen tapahtuessa, että heidän rajavalvontaansa tuetaan tarpeellisin keinoin.

Haavisto kertoo, että EU on antanut Latvian, Liettuan ja Puolan käyttöön erilaista tekniikkaa rajavalvontaan, kuten drooneja.

– Tämä yhteistyö on tärkeää ja varmasti samantyyppistä apua Suomi toivoo.

Haaviston mukaan myös poliittinen apu on yhtä tärkeää. Kun tällainen ilmiö synnytetään, täytyy vaikuttaa sen alkulähteisiin.

– Nyt on ollut järkyttävää nähdä, että Minskiin kokoontuu ehkä tuhansien ihmisten joukko, jota ajetaan eteenpäin kohti rajaa. Tässä on hirveän tärkeää, että puututaan jo alkulähteille, eli mistä nämä ihmiset kootaan yhteen ja kuka on se lentokuljettaja, joka tuo heitä Minskiin. Koko tämä ketju pitää katkaista, Haavisto painottaa.