Kansanedustaja Elina Valtonen (kok) kirjoittaa, että myös Suomessa on varauduttava estämään laajamittainen maahantulo.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Valtonen ottaa Twitterissä kantaa Valko-Venäjällä käynnissä olevaan rajakriisiin, jossa Valko-Venäjän puolelta ajetaan kohti EU-maa Puolan rajaa satoja turvapaikanhakijoita.

Valtonen kirjoittaa Twitterissä, että Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka käyttää turvapaikanhakijoita – ihmisiä – aseena.

– Se on valtiojohtoista ihmiskauppaa, jota EU:n ei pidä katsella toimettomana. Valko-Venäjän hybridivaikuttaminen on pysäytettävä. Myös Suomessa varauduttava estämään laajamittainen maahantulo, Valtonen kirjoittaa.

Kokoomus on jättänyt hallitukselle aiheesta kirjallisen kysymyksen, jonka mukaan kokoomus on vaatinut lainsäädäntöä, jossa Suomessa voitaisiin kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi rajoittaa turvapaikanhakua ja estää tilapäisesti laajamittaisen maahantulon tilanteessa.

17 kokoomuksen kansanedustajan allekirjoittamassa kirjallisessa kysytään, kannattaako hallitus kokoomuksen ehdottamaa lainsäädäntöä.

Euroopan unioni on syyttänyt Lukashenkaa siitä, että tämä on järjestänyt maansa EU-rajoille siirtolaisaallon. Tulijat ovat pääosin Lähi-idästä.

EU on tulkinnut Valko-Venäjän linjan kostoksi siitä, että Bryssel on asettanut pakotteita Lukashenkan hallinnolle maan opposition raa'asta kohtelusta. Lukashenka on kiistänyt syytökset.

Siirtolaiset raportoivat usein, että Valko-Venäjän viranomaiset pakottivat heidät ylittämään rajan ja sitten Puolan viranomaiset työnsivät heidät takaisin Valko-Venäjän alueelle.

Puolalaisen Gazeta Wyborczan mukaan alueella on tähän mennessä kuollut ainakin 10 siirtolaista, seitsemän heistä Puolan puolella rajaa.

Puola on lähettänyt alueelle tuhansia sotilaita, ottanut alueella käyttöön hätätilan, rakentanut teräslanka-aidan ja hyväksynyt muurin rakentamisen.