Perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan mukaan keskustan eloonjäämiskamppailu tulee kansalaiselle kalliiksi.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan sote-uudistus luo tilanteen, jossa sekä kunnilla että valtiolla tai hyvinvointialueilla on voimakkaita paineita kiristää verotusta.

Sanna Marinin (sd) hallitus on sopinut, että maakuntaveroa valmistellaan osana sote-uudistusta. Perussuomalaiset vastustaa sekä uutta verottajaa että veronkorotuksia.

– Kuntien sote- ja pelastustoimen palvelut ja sairaanhoitopiiri yhdistetään uusiksi hyvinvointialueiksi. Tuloksena on entistä heikomman talouden kunnat ja todennäköisesti heikkenevät palvelut ja säästökuurit alueille, Purra varoittaa.

Purran mukaan uudistus tulee ajamaan kunnat ja sote-palvelut taloudellisiin, toiminnallisiin ja työnjaollisiin ongelmiin.

– On päivänselvää, että uuteen hallinnontasoon liittyy lisäkustannuksia, vaikka päinvastaista on väitetty. Julkishallinto paisuu paisumistaan, hyvinvointipalvelut eivät parane, verotaakka kasvaa.

Purran mukaan alueille syntyy uusi ”virkamiesten superluokka” ja johtajien palkat karkaavat yhä korkeammalle. Samaan aikaan valitetaan, ettei ole hoitajia eikä lääkäreitä peruspalveluissa.

Maakuntauudistuksen pääarkkitehti on Purran mukaan keskusta, joka tavoittelee valtakunnallisesti hiipuvan kannatuksensa vastapainoksi jalansijaa uudella hallinnontasolla.

– Henkensä pitimiksi keskusta raivaa tietää aluevallalle. Koko uudistus tulee aiheuttamaan keskittämistä ja palveluiden heikkenemistä, mutta siitä huolimatta puolue kehtaa esittää, että se tavoittelee terveysasemaa joka kuntaan, Purra sanoo.

Hänen mukaansa keskustan eloonjäämiskamppailu tulee kansalaiselle kalliiksi.

– Keskustalle on tärkeämpää oma jalansija alueilla kuin kansalaisten palvelut. Kannattaa muistaa, että keskusta on istunut hallituksessa päättämässä näistä asioista. Me vain tuomme esille niiden seuraukset, Purra toteaa.

Purran mukaan aluevaalit eivät tunnu kiinnostavan äänestäjiä eikä uudistuksen tarkoituksista olla edes tietoisia.

– Valitettavasti pienimmistä kunnista ei välttämättä saada edustusta alueiden valtuustoihin. Ilmeisesti keskustaa asia ei vaivaa, Purra toteaa.