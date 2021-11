Nujakkaan osallistui valtuustoryhmän puheenjohtajan mukaan kolme henkilöä, joista yksi on sittemmin eronnut puolueesta, HS kertoo.

Kolme Kirkkonummen perussuomalaisten paikallisyhdistyksen jäsentä ajautui nyrkkitappeluun valtuustoseminaarissa Vantaan Clarion-hotellilla lokakuun alussa, Helsingin Sanomat uutisoi perjantaina.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja Uudenmaan piirin piirisihteeri Piia Aallonharja kertoo HS:lle, että tappelussa oli mukana kolme henkilöä. Yksi nujakkaan osallistuneista on lehden mukaan eronnut sittemmin puolueesta.

– Tämä tappelu on jälkikäteen selvitetty puolueen sääntöjen mukaisesti, rangaistuksia on jaettu ja osalliset ovat lyöneet kättä päälle. Rangaistuksena on ollut varoituksia ja määräaikainen erottaminen, Aallonharja kommentoi HS:lle.

Kirkkonummen perussuomalaisten sisäisten kiistojen vuoksi osa jäsenistä on siirtynyt uuteen yhdistykseen, Ilta-Sanomat kertoi tiistaina. Viisi paikallisyhdistyksen entistä jäsentä on perustanut uuden Kirnu ry -nimisen yhdistyksen.

Perustajajäsenten joukossa on varavaltuutettuna toimiva Alexander Polkko, joka erosi paikallisyhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä lokakuussa. Uuden yhdistyksen jäseniä ovat myös kunnanvaltuutettuna toimiva Jukka Ylikoski ja varavaltuutettu Mikko Elfving.

Kirkkonummen kunnanvaltuustossa istuu myös puolueen puheenjohtaja Riikka Purra. Polkko kertoi aiemmin IS:lle, että Purra ei liity yhdistyksen sisäisiin riitoihin, eikä tämä ole ollut halukas ratkomaan niitä.

Polkko kertoi tällöin, että paikallisyhdistyksestä olisi eroamassa vielä lisää jäseniä. Hänen mukaansa kiistat liittyvät poliittisten näkemysten sijaan ”henkilökemioiden kariutumiseen”.

– Jokainen voi vetää johtopäätöksensä, että jos viisi on jo lähtenyt ja lisää tulee lähtemään, niin kaikki ei varmaan ole kunnossa.