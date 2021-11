Teuvo Hakkarainen palasi Suomeen – näin hän kertoo suhteestaan hondurasilaiseen Larizaan

Viitasaarelainen europarlamentaarikko sanoo viihtyvänsä hyvin yksin.

Perussuomalaisia europarlamentissa edustava Teuvo Hakkarainen vieraili perjantaina Helsingissä puolueensa toimistolla, jossa hän esiintyi Työmiehen tuumaustunnilla yhdessä meppikollega Laura Huhtasaaren kanssa.

Silminnähden hyväntuulinen viitasaarelainen puhui pitkään EU:n metsäpolitiikasta ja ilmastotoimista. Koronapandemian aikana pitkiä jaksoja Hondurasissa viettänyt Hakkarainen kertoi IS:lle asustelleensa viime aikoina pääasiassa Brysselissä.

– Olen nyt viihtynyt siellä paremmin. Suomessa käyn viikonloppuisin jos ehdin. Se on vähän pitkä matka, kun sieltä lähtee niin se on toistakymmentä tuntia ennen kuin olen kotona. Eri asia kun on täältä etelästä, hän tuumii.

Hondurasiin Hakkarainen suunnittelee matkustavansa kuitenkin jo loppuvuonna.

– Varmaan jouluna menen sinne seuraavan kerran jos kerkeän. Meillä on silloin vähän taukoa.

Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen saapuivat Helsinkin europarlamentin pitäessä istuntotaukoa.

Alun peruin sahurin töiden vuoksi Hondurasiin tutustuneella Hakkaraisella on ollut maassa viime vuosien aikana useampikin naisystävä, joista hän on kertonut suomalaismedian haastatteluissa. Hakkarainen oli kihloissa Stephanie-nimisen naisen kanssa, mutta liitto kariutui viime vuonna ikävästi naisen paljastuttua huijariksi.

Alkuvuonna Hakkarainen paljasti seurustelevansa Lariza-nimisen 26-vuotiaan hammaslääkärin kanssa. Toukokuussa Hakkarainen luonnehti parin suhdetta ystävyydeksi, mutta sanoi soittelevansa ja viestittelevänsä Larizan kanssa jatkuvasti.

Nyt yhteydenpito on Hakkaraisen mukaan hiipunut selvästi.

– Ei olla paljon oltu tekemissä viime aikoina. Pärjään ihan hyvin yksin, sinkkuelämää Brysselissä elävä Hakkarainen kuvailee.

Entinen pari on kuitenkin pysynyt ystävinä.

– Hän on luvannut tulla käymään Suomessa, mutta ei ole päässyt. Hänellä on ollut vähän sairauksia ja hänen isällään on syöpä.

Hondurasiin Hakkaraista vetävät paikalliset ystävät ja vapauden tunne. Hakkarainen kertoo hankkineensa Hondurasiin itselleen moottoripyörän, jonka selästä kelpaa katsella maisemia. Tehokkaalla 1000-kuutioisella BMW RR -pyörällä on Hakkaraisen mukaan parempi ajaa Hondurasissa jo siksi, ettei sakkoja saa niin helposti.

– Jos vaikka kymmenen kilometriä tunnissa ajaa ylinopeutta ja kortti lähtee niin onhan se sairasta touhua. Mutta eihän se laki poliisien vika ole, hän kuvailee tilannetta Suomessa.

– Menen sinne ajamaan, kun siellä ei ole setä sininen vahtaamassa. Siellä on hienot maisemat ja tiet, serpentiinit vuoristossa. Läpi maan menee moottoritie ja rannikolla kanssa. Mukava siellä on ajella, Hakkarainen tuumii.

