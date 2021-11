Kiurun mukaan Suomen pitää valmistautua siihen, että Viro pyytää muutaman tehohoitopotilaan hoitoa.

Suomi varautuu auttamaan Viroa koronapotilaiden hoidossa, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoo IS:lle.

– Viro nousi Euroopan tilastojen kärkeen tiistaina ja joudumme varautumaan siihen, että tautitilanne siellä edelleen pahenee. On surullista, että meidän eteläisellä naapurilla rokotekattavuus on jäänyt niin alhaiseksi, että heidän sairaalahoidon kuormitus on aivan huipussaan.

Virossa on sairaalahoidossa 610 koronapotilasta. Virolaisista vain 57 prosenttia on saanut kaksi koronarokotetta.

Viron ilmaantuvuusluku on 1 766 tartuntaa 100 000 asukasta kohti 14 vuorokauden aikana. Suomen ilmaantuvuusluku on 138.

Kiurun mukaan Virossa on tarpeeksi välineitä ja laitteita, mutta ei riittävästi hoitopaikkoja.

– Meidän täytyy olla valmiita siihen, jos Viro pyytää muutaman tehohoitopotilaan hoitoa Suomen puolella. Meidänkin kapasiteettimme on valitettavasti jo kovassa käytössä, mutta meillä on alueita, joissa tautitilanne on hallinnassa.