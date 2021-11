Perussuomalaisissa rajuja riitoja Kirkkonummella, osa eronnut puolueesta – ”Henkilökemiat ovat pahasti karilla”

Kirkkonummen perussuomalaiset ovat ajautuneet pahoihin sisäisiin kiistoihin, joiden seurauksena osa jäsenistä on siirtynyt uuteen yhdistykseen. Paikalliseen valtuustoryhmään kuuluu myös puolueen puheenjohtaja Riikka Purra.

Kirkkonummen perussuomalaisten jäseniä on eronnut paikallisyhdistyksestä sisäisten riitojen seurauksena. Asiasta kertovat paikalliset lehdet Länsiväylä ja Viisykkönen, joiden mukaan yksi puolueen kunnanvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua aikovat perustaa valtuustoon uuden, sitoutumattoman ryhmän.

Perussuomalaisten paikalliseen valtuustoryhmään kuuluu myös puolueen puheenjohtaja Riikka Purra. Ilta-Sanomat ei tavoittanut Purraa kommentoimaan ryhmän ja paikallisyhdistyksen sisäisiä kiistoja.

Viisykkösen mukaan viisi perussuomalaisten paikallisyhdistyksen jäsentä on eronnut yhdistyksestä ja perussuomalaisesta puolueesta ja perustanut uuden Kirnu ry -nimisen yhdistyksen.

Perustajajäsenten joukossa on varavaltuutettuna toimiva Alexander Polkko, joka erosi paikallisyhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä kaksi viikkoa sitten. Uuteen yhdistykseen ovat siirtyneet myös kunnanvaltuutettuna toimiva Jukka Ylikoski ja varavaltuutettu Mikko Elfving. Perussuomalaisten valtuustoryhmässä on Ylikosken eron jälkeen kuusi valtuutettua.

IS:n tavoittama Polkko kuvailee puhelimitse, että ryhmän sisällä on esiintynyt ”aika raakoja ja isojakin” erimielisyyksiä. Riitojen tarkempaa sisältöä hän ei halua lähteä avaamaan sen enempää, kuin että se liittyy näkemyseroihin yhdistyksessä toimimisessa.

– Jos yhdistyksessä tehdään vapaaehtoistyötä, ja joku siellä alkaa ajaa omia agendojaan käyttäen tätä vapaaehtoisuutta siinä hyväkseen, niin moni aika nopeasti kyllästyy siihen, hän muotoilee.

– En halua riepotella asiaa tämän enempää ennen kuin on sen aika. Tämä on vähän alussa, siellä on sellainen niin sanottu paskamyrsky käynnissä ja mustamaalaaminen tällä hetkellä että en halua lyödä lisää bensaa liekkeihin.

Polkon mukaan Purra ei liity yhdistyksessä kärjistyneisiin kiistoihin, eikä puheenjohtaja ole ollut halukas ratkomaan kotikaupunkinsa perussuomalaisten sisäisiä riitoja.

– Hän ei liity mihinkään mitenkään. Mitään pahaa sanaa ei ole Riikasta.

Polkko kertoo tilanteen olevan niin huono, että paikallisyhdistyksestä olisi eroamassa vielä lisää jäseniä.

– Jokainen voi vetää johtopäätöksensä, että jos viisi on jo lähtenyt ja lisää tulee lähtemään, niin kaikki ei varmaan ole kunnossa.

Polkon mukaan uuteen yhdistykseen siirtyneiden perussuomalaisten poliittiset näkemykset ovat ennallaan, vaikka nämä jatkavat vaikuttamista sitoutumattomana.

– Ajattelumalli on säilynyt ihan samana mutta henkilökemiat ovat niin pahasti karilla että jatkoedellytyksiä ei enää ollut.