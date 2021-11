Viestintäkouluttaja Katleena Kortesuon mielestä pääministeri Sanna Marinin (sd) ”laadukas ja johtajuutta viestivä esiintymistapa” on vaihtunut vuoden aikana ”someäksyilyyn, nälvimiseen ja pikkumaisuuteen”.

Viestintäkouluttaja Katleena Kortesuo arvioi blogikirjoituksessaan pääministeri Sanna Marinin (sd) viestintätyylin muuttuneen.

Kortesuon mielestä Marinin ”laadukas ja johtajuutta viestivä esiintymistapa” on vaihtunut vuoden aikana ”someäksyilyyn, nälvimiseen ja pikkumaisuuteen”.

– Jostain syystä pääministeri on ryhtynyt lyömään alaspäin ja ilkeilemään kansalaisille, hän kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa pääministerin pitäisi instituutiona herättää arvostusta eikä aggressioita.

– Rivipoliitikko voi olla tunteella reagoiva somestara, mutta pääministeri on instituutio, joka ei voi v*ttuilla kansalaisille julkisesti.

Kortesuo ihmettelee muutosta, sillä hän on sanojensa mukaan aiemmin pelkästään kehunut pääministerin tapaa viestiä.

Hän kertoo puhuneensa jopa omissa koulutuksissaan ”sannamarinmaisesta viestinnästä”, jolla hän on tarkoittanut vastuullista, intensiivistä ja johtajamaista puhetapaa. Nyttemmin pääministerin viestintä on Kortesuon mielestä kuitenkin alkanut osoittaa ”pikkusieluisuutta ja ylimielisyyttä”.

Kortesuo paikantaa muutoksen viime maaliskuulle. Marin kommentoi silloin Twitterissä Naton Stratcom-tutkimuskeskuksen raporttia, jossa hallituksen todettiin saaneen osakseen naisvihamielistä häirintää.

– Osaamaton, kokematon, Sokoksen kassa, tyttö, tyttöhallitus, huulipunahallitus, sukkahousuhallitus, uhkailu, vihapuhe, maalitus. ​​Kyllä, naiset johtavat hallitusta. Get over it, Marin kirjoitti.

Kortesuo katsoo, ettei kirjoitus ollut enää pääministerin eikä johtajan puhetta.

– Pääministeri kohdistaa ylimielisen heiton koko kansalle, vaikka vihapuhetta suoltaa vain pieni, typerä osa suomalaisista, hän kirjoittaa.

Kortesuon mukaan Marin on sittemmin turvautunut samankaltaiseen viestintätyyliin, kun hän on kommentoinut viimeviikkoista ”bilekohua” ja kesäkuista ”aamiaiskohua”.

Hän kirjoittaa pääministerin viestinnän muistuttaneen aamiaiskohun kohdalla ”turhautuneen marttyyrin viestintää”. Bilekohun kohdalla hän taas katsoo Marinin viestinnän olleen ”ikäsyrjivää, ageistista viestintää”.

– Jostain syystä pääministeri päätti, että ilkeily on oiva viestinnän metodi, Kortesuo kirjoittaa.

Sanna Marin itse kiisti Ylellä viime viikolla alkaneessa Politiikka-Suomi -dokumenttisarjassa, että hän noudattaisi mitään erityistä viestintästrategiaa esimerkiksi Twitterin suhteen.

Ohjelmassa hän sanoi myös haluavansa ”ravistella instituutiota” ja tehdä enemmän tilaa tuleville toimijoille.

– Näin edellisetkin pääministerit ovat tehneet joko tahtomattaan tai tahtoen. Itse olen nuoremman sukupolven edustaja, 35-vuotias perheenäiti ja kyllä se näkyy, millä tavalla työtäni teen ja millä tavalla elän.

Pääministeri Sanna Marin vastasi viikko sitten toimittajien kysymyksiin Ylen Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla.

Ylen esittämän dokumentin haastattelussa Marin kertoi lisäksi oppineensa kantapään kautta sen, että Twitter-keskustelussa on oltava tosikko. Marinin mukaan nimenomaan nainen tuntuu tekevän sosiaalisen median keskustelujen mukaan kaiken väärin, teki hän mitä tahansa.

– Jos käyn juoksemassa, sen on väärin koska minun pitäisi olla töissä. Jos olen töissä, minun pitäisi olla perheen kanssa. Ja jos siivoan, se on väärin koska pitäisi palkata siivooja. Jos en käy ruokakaupassa niin sekin on väärin, hän sanoi.