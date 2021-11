Kiuru toivoo hallitukselle konkreettisia esityksiä ennen joulua.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kokoaa ohjelmaa, jossa etsitään ratkaisua hoitajapulaan – sotealan henkilöstön riittävyyteen ja saatavuuteen.

Hallitus on tehnyt päätökset hoitajamitoituksesta ja hoitotakuusta, ja valtiovalta satsaa lisäeuroja näihin palveluihin.

– Pullonkaula on hoidon viivästyminen, ja sitä kautta aina ne jonot, jossa ihmiset ovat odottamassa palveluihin pääsyä. Tätä vaikuttavuutta meidän pitäisi lisätä, jotta myös kansantaloudellisesti tehdään oikeita asioita ja käytetään resurssit mahdollisimman tehokkaasti, Kiuru sanoi.

Työmarkkinaosapuolista ja ministeriöiden virkamiehistä koostuva työryhmä etsii ratkaisuja hoitajapulaan hallituksen sote-ministerityöryhmälle. Kiuru toivoi suurin piirtein valmista jo ennen joulua, jotta tammikuun aluevaaleissa olisi aiheesta kättä pidempää.

Työryhmän olisi luotava tilannekuva ja ennuste, ja miettiä esimerkiksi mitkä asiat vetävät ja pitävät hoitajia töissä, minkä alan hoitajia pitäisi kouluttaa ja kuinka paljon, tai miten hoitohenkilöstön työnjakoa olisi syytä kehittää.

Palkansaajajärjestöt ottivat listansa kärkeen heti palkka-asiat, kun Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sai puheenvuoron.

– Rohkenen sanoa, että tilannekuvaa ei ole haluttu nähdä. Nyt on erinomaista, että tilannekuva halutaan yhdessä katsoa eikä työntää päätä pensaaseen.

– Todellinen ratkaisujen resepti on aika helppo. Se on työolojen ja palkkauksen laittaminen kuntoon. Se on se ykkösasia. Kyllä sen asian täytyy myös tämän ohjelman kanssa työskennellessä nousta vahvasti esille, Rytkönen totesi.

Samansisältöiset puheenvuorot pitivät myös Superin puheenjohtaja Silja Paavola ja JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Työantajapuolen edustajat muistuttivat, että palkka-asiat eivät työryhmälle kuulu.

– Tärkeintä on, että lähdetään hakemaan kokonaisvaltaista ohjelmakokonaisuutta, millä tilanne voi muuttua. Korostamme myös sitä, että samaan aikaan kun käydään työmarkkinaneuvotteluja, se on oma juttu. Tässä (työryhmässä) teemme hyvää yhteistyötä järjestöjen ja ministeriöiden kanssa, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien toimitusjohtaja Markku Jalonen huomautti.

Ministeri Kiuru vakuutteli IS:lle, että palkat ja työehdot eivät kuulu sotealan henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta selvittävän työryhmän tehtäviin.

– Työmarkkinaosapuolet päättävät työehdoista ja sitä kautta myös kiinnostava kysymys palkkauksesta on asia, joka on työmarkkinaosapuolten käsissä. Uskon, että palkkaus varmasti puhuttaa niin politiikan puolta kuin myös työmarkkinajärjestöjä ja laajemmin yhteiskuntaa.

– Se on yksi asia, jolla pystytään tätä kokonaisuutta parantamaan osaamisen näkökulmasta. Uskon, että työmarkkinajärjestöillä on halua käydä tästä keskustelua ja sieltä myös tulee aikanaan omia avauksia. Tässä toimeksiannossa eivät työehdot ole mukana, Kiuru totesi.

Kun palkat on rajattu työryhmän tehtävänannon ulkopuolelle, konkreettisia ehdotuksia osapuolilla ei vielä juuri ollut.

Työantajia edustavan Hyvintointiala HALI:n johtaja Arja Laitinen otti konkreettiseksi esimerkiksi sen, miten paljon hoitajavoimaa saataisiin lisää koulutusvaatimuksia rukkaamalla.

– Tarvitsemme asennemuutosta, jotta hyvää hoivaa ja hoitoa riittäisi jatkossa. Nyt sairaanhoitajat tekevät lähihoitajan töitä ja lähihoitajat hoiva-avustajien tehtäviä. Yhtenä keinona tässä työryhmässä toivon näkeväni sen, että luovutaan medikalisaatio edellä -ajattelusta, ja tunnustetaan että hyvässä hoivassa ja hoidossa kyse on läsnäolosta.

– HALI selvitti, että järkeistämällä koulutusvaatimuksia, voimme vapauttaa yli 8 000 hoitajan työpanoksen enemmän koulutusta vastaavaan työhön, Laitinen kertoi