Big Brother -kandidaatista vallan ytimeen – tällainen on Sanna Marinin rinnalla usein nähtävä luottomies Ilmari Nurminen

Huikean nousun poliittisella urallaan tehnyt kansanedustaja Ilmari Nurminen paitsi ihastuttaa, myös ärsyttää omassa puolueessaan. Tällainen on ujon, tosi-tv-kilpailuun pyrkineen nuorukaisen tie yhdeksi Suomen puhutuimmista poliitikoista.

30-vuotias Ilmari Nurminen on pääministeri Sanna Marinin luotettu ystävä ja tukija, joka esiintyy usein sosiaalisessa mediassa Marinin seurassa.

– Oon tosi kiinnostunut politiikasta ja mä tota noin hirveästi luen siihen liittyviä juttuja, sanoo harmaaseen villapuseroon sonnustautunut, silmälasipäinen nuorukainen kameralle.

Ääni värisee hieman jännityksestä. Mustaksi värjätty, emo-henkinen tukka korostaa ujoa ja herkkää vaikutelmaa. T-paitaan on kiinnitetty kilpailunumero 366.

Video on kuvattu vuonna 2010 kiertueella, jolla tosi-tv-sarja Big Brotheriin haettiin kilpailijoita ympäri maata. Tuolloin 19-vuotias Ilmari Nurminen oli yksi Tampereella haastatelluista hakijoista.

Big Brotheriin Nurmista ei valittu. Sen sijaan hän tuli valituksi eduskuntaan viisi vuotta myöhemmin. 24-vuotias Nurminen oli eduskunnan nuorin ja ensimmäinen 1990-luvulla syntynyt kansanedustaja. SDP:n kaupunginvaltuutetuksi hän oli noussut kaksi vuotta aiemmin.

Vuonna 2008 Ilmari Nurminen kuvattiin Aamulehteen lukiolaisten koulukäräjistä kertovaan juttuun. Hiustyyli on sittemmin muuttunut.

Nykyisin 30-vuotias Nurminen on toisen kauden kansanedustaja, Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja yksi Suomen puhutuimmista poliitikoista. Nurminen on pääministeri Sanna Marinin (sd) luotettu ystävä ja tukija, joka esiintyy usein sosiaalisessa mediassa Marinin seurassa. Nurmisen nousujohteinen poliittinen ura on herättänyt ihastusta – mutta myös närkästystä.

Pirkanmaalla sijaitsevasta Vammalasta, nykyisestä Sastamalasta, kotoisin oleva Nurminen esiintyi ensimmäistä kertaa julkisuudessa jo vuonna 2007, kun paikallinen Aamulehti teki jutun lukion nuorisovaltuutetuista.

Vuonna 2015 Nurminen valittiin eduskuntaan 5 079 äänellä. Neljä vuotta myöhemmin Nurmisen äänisaalis oli vielä komeampi: Nurminen sai Pirkanmaan vaalipiiristä 9 712 ääntä.

Monet Nurmisen tuntevat kuvailevat häntä poikkeuksellisen valovoimaiseksi hahmoksi, jonka vaalimenestyksen takana on kuitenkin myös kovaa työtä.

– Edellisten kuntavaalien aikaan ihmettelin nuorta miestä, joka kulki Tampereen kaduilla ja toreilla ja tuntui olevan jatkuvasti siellä. Hän hymyili aina ja keskusteli innokkaasti, kuin haluten kerätä kohtaamisista mahdollisimman paljon tietoa, kuvailee Tampereella kuntapolitiikassa mukana ollut demarivaikuttaja.

– Ilmarissa on jotain, jota voi nimittää karismaksi.

Nurmisen kuvaillaan vetoavan erityisesti vanhempiin ihmisiin ja hänen on usein sanottu nousseen eduskuntaan pitkälti ikäihmisten äänillä. Sastamalan sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Merja Helander allekirjoittaa näkemyksen.

– Jos Ilmari tulee torille, niin noin 80 prosenttia on vanhempaa väkeä. He haluavat nähdä Ilmarin ja kertoa asiansa. Se kontrasti on ollut aika jännä, kun yleensä ajatellaan että nuoret ajavat vain nuorten asioita.

Kansanedustajaksi komealla äänisaaliilla valittu Ilmari Nurminen juhli kannattajineen vuoden 2015 eduskuntavaalien tulosten selvittyä.

Helander sanoo, että Nurmisen helposti lähestyttävä persoona vaikutti siihen, että hän sai ennätysmäärän ääniä jo vuoden 2014 seurakuntavaaleissa.

– Hän huomioi ihmiset todella hyvin. Hän on ajanut meidän kylällä eläkeläisten asioita. Toinen ääripää on nuorten asiat, hän on ollut koulusta lähtien nuorten asialla. Hän ei ole taas niin paljon duunarihenkinen, enemmän sellainen sosiaalinen ihminen.

Ikäihmisten suosiminen on helppo nähdä vaalitaktisena kikkana. Demareiden ydinkannattajat ovat tunnetusti varttuneempaa väkeä. Helander ei usko, että Nurminen on vain kalastellut ääniä vanhemmalta porukalta.

– Eivät ne äänet mistään taivaalta tipu. Ilmari on kulkenut muuallakin kuin meidän torilla pienemmissäkin paikoissa, hän ei ole väheksynyt ketään. Hän on todella paneutunut, kun hän on jotakin asiaa hoitaa.

Ilmari Nurminen Sdp:n kuntavaalivalvojaisissa Tampereen ravintola Kulmassa 13. kesäkuuta.

Enää Nurminen ei vaikuta Sastamalan demareissa, vaan isommissa piireissä Tampereella. Syksyllä Nurminen valittiin Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi.

Ennen kuntavaaleja Nurminen ilmaisi halunsa nousta Tampereen pormestariksi. Tätä ei katsottu tovereiden keskuudessa vain hyvällä.

Demareiden pormestariehdokkaaksi valittiin Lauri Lyly, mutta demarit hävisivät Tampereella täpärästi kokoomukselle ja pormestariksi nousi Anna-Kaisa Ikonen (kok).

Puolueen sisällä närkästystä herätti myös se, että Nurminen keskittyi vaalityössään varttuneempaan väkeen. Nurminen nähtiin puolueessa ehdokkaana, joka voisi liikkua luontevasti opiskelijamaailmassa ja napsia ääniä vihreiltä.

– Hän valitsi helpomman nakin, IS:lle kuvaillaan.

Myös Nurmisen näkyvä ystävyyssuhde pääministeriin herättää ristiriitaisia tuntemuksia puolueen sisällä. Syyksi tuntemuksille kerrotaan puhdas kateus paljon näkyvyyttä Marinin rinnalla saavaa Nurmista kohtaan. Osa katsoo myös kaksikon ystävyyden vievän tilaa muilta.

Lue lisää: ”Bile-Ilmari”-korkonimen saanut Ilmari Nurminen avautuu HS:lle: ”Onhan tämä henkilökohtaisesti ollut kova myllytys”

Helander kritisoi mediaa ”Bile-Ilmarin” mielikuvan luomisesta ja puolustaa myös pääministerin oikeutta pitää juhlia.

– Sanna Marin asuu siellä ministeriasunnossa melkein koko ajan, kyllä hänellä pitää saada vieraita käydä.

Ilmari Nurmisen ja pääministeri Sanna Marinin välit ovat läheiset. Marin onnitteli vuonna 2019 uudelleen eduskuntaan valittua Nurmista SDP:n vaalivalvojaisissa.

Nimettömänä pysyttelevä demari puhuu sen sijaan Nurmisen ”vauhtisokeudesta”. Myöskään Marinin ja Nurmisen Instagram-esiintyminen ”Hei, boom-boom-boomeri, jäitä hattuun, ota coolimmin” -saatetekstillä ei saa ymmärrystä. Marinilta odotetaan ”muutaman kuukauden rauhoitusaikaa” ja pääministerimäisempää esiintymistä.

– Ihmiset kuitenkin ajattelevat, että pääministeri edustaa instituutiota, tuon tyyppinen huumori on vaikeaa ja jakaa ihmiset. Vaikka se (boomer-päivitys) sai positiivisen tulkinnan, monet ihmiset jäävät ensimmäiseen reaktioonsa. Kyllä sieltä tuli sellaisia, että enää ei demareita äänestetä ja tämä oli viimeinen pisara.

Kansanedustajat ja ystävykset Ilmari Nurminen ja Sanna Marin poseerasivat Linnan juhlissa vuonna 2015.

Eduskunnassa Nurminen istuu jäsenenä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Kilpailevan puolueen edustaja sanoo, ettei ”Immu” ole kunnostautunut taitavana poliitikkona tai asioiden hallitsijana.

Esimerkiksi Aki Lindéniä (sd) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd) pidetään eri tason osaajina.

– Jos hän ei olisi profiloitunut pääministerin kaverina, hän olisi rivimies, kilpailevan puolueen kansanedustaja sanoo.

Demaripoliitikko kuvailee Nurmista ”hyvin valoisaksi, yleisfiksuksi nuoreksi mieheksi”, joka vetoaa erityisesti vanhempiin naisiin. Edes Sastamalassa ei odoteta, että Nurminen nousisi ministeriksi vielä tällä vaalikaudella.

– Vuosikymmenen lopulla ehkä, hän on niin nuori, että hänellä on uraa edessä.