Eduskunnan salissa kiehui kun perussuomalaiset haastoi hallituksen – puhemies joutui puuttumaan peliin

EU:n kiistelty ilmastorahasto ja Suomen kunnianhimoiset ilmastotoimet puhuttivat eduskunnan kyselytunnilla.

Oppositiopuolue perussuomalaiset hyökkäsi laajalla rintamalla pääministeri Sanna Marinia (sd) ja hallitusta vastaan Suomen kunnianhimoisista ilmastotoimista sekä hallituksen epäselväksi koetusta kannasta EU:n kiisteltyyn suunnitelmaan ilmasto­toimien sosiaalirahaston perustamiseen.

Ensimmäisen puheenvuoron pitänyt kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps) sanaili, että Suomessa pitäisi lautapelien sijaan syntyä mediakohu siitä pelistä, mitä Euroopan mantereella pelataan.

– Tässä EU:n pyörittämässä pelissä summat ovat niin järkyttävän suuria että leikki­seteleistä loppuisivat tila kesken, kun nollia on nollien perään, Tynkkynen messusi.

Tynkkynen nosti esiin EU:n koronakriisistä toipumiseen sorvaaman elpymisvälineen, joka hänen mukaansa palkitsee maat jotka ovat hoitaneet talouttaan huonosti.

– Sosiaalisen ilmastorahaston seurauksena tämä sääntö on nyt saamassa uuden tarkennuksen, jonka mukaan mitä huonommin hoidat ilmastoasiasi, sitä suurempi palkinto on tiedossa, Tynkkynen syytti.

– Elpymispaketin sanottiin olevan kertaluonteinen. Ilmastorahaston kerrotaan olevan määräaikainen. Ettekö näe tätä kaavaa joka toistuu kerta toisensa jälkeen? hän tivasi hallitukselta.

Pääministeri Marin vastasi Tynkkyselle ykskantaan, että Suomi tulee pitämään kiinni EU:n elpymispaketin sovitusta kertaluontoisuudesta. Marin kertoi saaneensa aiheesta kysymyksiä myös Saksassa vieraillessaan.

– Olen hyvin suoraan siihen vastannut että tämä ei ole missään nimessä hyväksyttävää, Suomi ei tule missään nimessä hyväksymään toista elpymisvälinettä ja tämänkaltaista mekanismia, Marin vastasi.

– Mitä tulee sosiaaliseen ilmastorahastoon, niin myös tähän me olemme muodostaneet hallituksessa kantamme. Me suhtaudumme tähän erittäin kriittisesti ja tämä kanta on myös eduskuntaan toimitettu.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra heitti lisää vettä kiukaalle puhumalla hallituksen tavoitteesta tehdä maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa ja pyrkiä olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

– Tämä siis maassa jonka julkinen talous on rapakunnossa, ulkona on yleensä aina kylmä, välimatkat ovat valtavan pitkiä ja auto on käytännössä välttämätön.

Purra tiedusteli hallitukselta, miksi Suomen on tehtävä enemmän kuin oleelliset kilpailijamaat.

Pääministeri Marin vastasi Purralle toteamalla, että kunnianhimoiset tavoitteet ilmastotoimissa ovat välttämättömiä, jotta lapsille ja lapsenlapsille voidaan taata kestävämpi tulevaisuus.

– Me olemme jo myöhässä ja meidän pitää tehdä enemmän ja nopeammin jotta meillä on yhteisesti tulevaisuus olemassa.

Marinin mukaan toinen syy linjaan on puhtaasti taloudellinen.

– Kun me ajamme kunnianhimoista politiikkaa kansainvälisesti, me samalla edesautamme niiden lukuisten suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja bisnesmahdollisuuksia.

Perussuomalaisten Leena Mari tiukkasi vielä hallitukselta vastausta tietoihin, joiden mukaan hallitus kriittisistä lausunnoista huolimatta vielä selvittäisi osallistumista EU:n sosiaalisen ilmastorahastoon.

– Mitä te nyt selvitätte? Ettekö te voi yksinkertaisesti ilmoittaa, että Suomen viiden miljoonan kansa ei aio osallistua Euroopan 450 miljoonan ihmisen sosiaalirahastoihin tukemaan heidän elämäänsä?

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) puolusti hallituksen kantaa kutsumassa sitä erittäin selvästi määritellyksi.

– Se on erittäin kriittinen ja painava lausunto, Tuppurainen vastasi, aiheuttaen salissa äänekkään naurunremakan.

Tässä vaiheessa puhemies Anu Vehviläinen joutui kopauttamaan nuijallaan pariin kertaan saadakseen salin hiljentymään.

Perussuomalaisten Jani Mäkelä ei tyytynyt hallituksen tarjoamaan vastaukseen.

– Ei tällaisessa asiassa mikään erittäin kriittinen ole mikään kanta. Tuollaisissa paketeissa joko ollaan mukana tai sitten ei olla mukana. Erittäin kriittinen tarkoittaa että siinä ollaan mukana ja se on hallituksen linjaus.

Mäkelän mukaan suomalaisille olisi tulossa valtava lasku, jonka suuruutta hallitus ei halua kertoa. Hän penäsi eduskunnalle mahdollisuutta vaikuttaa päätösten valmisteluun ennen kuin EU-komissio tekee niistä esityksensä.

– Miksi te piilottelette näitä asioita eduskunnalta ja sanotte että odotetaan komission esitystä? Siinä vaiheessa asioihin ei käytännössä pysty enää vaikuttamaan, Mäkelä syytti.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) puolusteli hallituksen linjaa.

– Tästä on olemassa esitys, johon Suomi on muodostanut kannan, jota eduskunta parhaillaan käsittelee. Suomen hallitus on esittänyt eduskunnalle sellaisen kannan että me emme kannata sosiaalirahastoa osana ilmastopakettia.

Perussuomalaisten Mäkelä levitteli Saarikon vastauksen aikana käsiään ja salin oikealta puolelta kuului äänekästä puheensorinaa. Jupina yltyi seuraavan puhujan, perussuomalaisten Kike Elomaan aloittaessa puheenvuoronaan, jolloin puhemies Vehviläinen joutui puuttumaan tilanteeseen.

– Haluan tähän kohtaan nyt sanoa että on aika häiritsevää että täällä on koko ajan pieni meteli päällä. Eli kunnioitetaan aina sitä puhujaa jolla on puheenvuoro, hän ojensi edustajia.