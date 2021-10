Sanna Marinin järjestämissä illanvietoissa on ollut valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteerin Timo Lankisen mukaan kyse pääministerin edustustilaisuuksista, jotka voi maksaa valtion varoista.

IS kertoi keskiviikkona Kesärannassa pääministerin virka-asunnolla pidetyistä tilaisuuksista, joissa pääministeri Sanna Marin (sd) emännöi Sdp:n eduskuntaryhmää, ministeriryhmää, valtiosihteereitä sekä erityisavustajia. Sdp:n eduskuntaryhmä oli koolla iltapalalla Kesärannassa 25.6.2020.

Päivää aiemmin iltapalaa tarjottiin Kesärannassa Sdp:n ministeriryhmälle. 1.7.2020 Kesärannassa pitivät kokousta Sdp:n valtiosihteerit ja erityisavustajat, ja tarjolla oli ”haarukkabuffet”.

Tilaisuuksien vapaamuotoisesta luonteesta kertoo se, että kaikissa illanvietoissa oli tarjolla alkoholia.

Alkoholitarjoiluista kertyi yhteensä 867,80 euron kustannukset, ja ne katettiin pääministerin kustannuspaikalta julkisista varoista.

Valtioneuvoston kanslian ohjeen mukaan ”Kesärannassa mahdollisesti pidettävät puolueen tilaisuudet laskutetaan puolueelta”.

IS tiedusteli pääministerin esikunnasta, miksi illanviettojen kulut menivät valtion piikkiin.

– Tilaisuuksien laskutuksessa on menetelty alivaltiosihteeri Lankiselta saadun ohjeistuksen mukaisesti, pääministerin esikunnasta viestitettiin.

Timo Lankinen, eikö erityisesti pääministerin Sdp:n eduskuntaryhmälle järjestämä tilaisuus ollut puolueen tilaisuus, joka olisi pitänyt laskuttaa puolueelta?

– Meillä on sisäinen ohje, että jos tilaisuus on puhtaasti puolueen – ja sillä tarkoitetaan puoluetta tai puolue-elintä – niin kulut laskutetaan asianomaiselta puolueelta. Tässä tapauksessa on järjestetty eduskuntaryhmälle pääministerin edustustilaisuus. Eduskunta­ryhmähän ei ole puolue eikä puolue-elin. Voisi sanoa, että se on suoranainen valtioelin, eduskuntaryhmäthän toki edustavat tietyllä tavalla puolueita, mutta heillä on ihan itsenäinen mandaattinsa.

Eikö tämä ole hiusten halkomista?

– En tiedä, onko se hiusten halkomista, kysymys ei ole tässä tapauksessa puolue-elimen eikä puolueen järjestämästä tilaisuudesta. Emme voi antaa puoluetukea. Tässä ei ole kysymys minkäänlaisesta puolueelle annetusta tuesta, tässä on järjestetty nimenomaan eduskuntaryhmälle tilaisuus. Käsitykseni on, että siihen tilaisuuteen ei ole osallistunut minkäänlaisia puolueen virkamiehiä eikä edes eduskuntaryhmän sihteeristöä.

Vaikka paikalla on ollut puolueen kansanedustajia ja tilaisuutta on johtanut silloinen puolueen varapuheenjohtaja Marin, niin kyse ei ole ollut puolueen tilaisuudesta?

– Näin se on tulkittu tässä vaiheessa. Eduskuntaryhmä ei ole miltään osin puolue.

Ovatko pääministerit voineet aiemminkin kutsua eduskuntaryhmän illanviettoon ja pistää kustannukset valtion piikkiin?

– Siitä en ihan täsmälleen tiedä, miten aikaisemmin on menetelty. Voisin sanoa, että jos kokoontumisessa käsiteltäisiin puolueohjelmaa tai puolueasioita, se (tilaisuuden laskuttaminen valtion piikkiin) ei ole sallittua, tässä tapauksessa kyse on ollut pääministerin edustustilaisuus eduskuntaryhmälle.

Eikö tämä ole rajanvetoa? Emme voi tietää, mitä tilaisuudessa on puhuttu?

– Varmaan tämmöisessä voi aina olla rajanvetoa. Totta kai se on näin. Kyse on siitä, missä tarkoituksessa kokoonnutaan.