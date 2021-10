EU-maiden valtiovarainministerit hyväksyivät tänään Suomen suunnitelmat elpymispaketin käytöstä, EU kiitteli Suomen paketin kuuluvan parhaaseen A-luokkaan.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) esitteli EU:n aamupäivällä hyväksymää Suomen elpymispakettia.

Saarikon mukaan Suomi kuului EU:n arvion mukaan parhaaseen A-luokkaan elpymispakettinsa joka kohdassa, vain yhdestä asiasta tuli B-luokitus.

Suomi maksaa vuosien kuluessa EU:n elpymispakettiin 6,6 miljardia euroa.

Saarikko kertoi, että Suomi saa paketista 2,1 miljardia euroa. Suomen piti alun perin saada EU:lta takaisin 2,9 miljardia euroa.

IS kysyi Saarikolta, onko tämä 2,1 miljardia euroa lopullinen saanto EU:lta. Saarikko ei osannut vielä sanoa, kuinka paljon kaikkiaan Suomi EU:n elpymispaketista rahaa saa.

– Siitä emme voi antaa varmaa vahvistusta. Lopullinen saanto ratkeaa ensi kesänä. Suomen enimmäissaanto on RRP-asetuksen mukaan noin kaksi miljardia.

– Se enimmäissaanto perustuu toistaiseksi talousennusteeseen, ja siksi siihen liittyy epävarmuustekijöitä ja lopullinen saanto varmistuu ensi kesänä. Suunnitelma on tehty enimmäissaannon mukaan, mutta budjetissa on lähdetty liikkeelle varmasta saannosta, Saarikko sanoi.

Eli Suomi saa vähintään 2,1 miljardia ja enintään 2,9 miljardia euroa.

– Suunnitelma on tehty tämän enimmäissaannon mukaan, mutta budjetissa on lähdetty liikkeelle varmasta saannosta. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomi on laskenut rahaa liikkeelle minimiperiaatteen mukaisesti, ja suunnitelma on myös tuleville vuosille.

– Ettei käy niin, että olemme etupainotteisesti laskeneet rahaa liikkeelle enemmän kuin se lopullinen saanto olisi. Miksi summa voi vielä muuttua? Se perustuu talousennusteisiin. Kokonaissaanto kaikista EU-rahoitusohjelmista on tämän arvion mukaan 2,9 miljardia. Tästä RRP:stä se on 2,1 miljardia, Saarikko kertoi.

Suomi käyttää elpymispaketista yli 50 prosenttia vihreään siirtymään, EU:n vaatimus oli vähintään 37 prosenttia.

Digitaaliseen siirtymään paketista pannaan 27 prosenttia.

Loput rahat menevät muun muassa TKI-investointeihin, soteuudistukseen, koronakriisin hoitovelan hoitoon ja työmarkkinauudistuksiin, kuten eläkeputken poistoon.

Mikä sitten oli se ainoa asia, jossa Suomi kuului B-ryhmään elpymispaketissaan?

Vaikeasti ymmärrettäviä sopimusteknisiä yksityiskohtia.

– Kaikki maat ovat saanet tämän B:n. Se on jonkin verran tekninen.

– Eli tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tehdään vihreää siirtymää ja digitalisaatio ja tehdään kehityshankkeita, vaikka digirata. Kustannusarviot eivät voi olla täydellisen eksakteja, koska sellaista ei ole kenelläkään aikaisemmin. Se olisi eri asia jos matkisimme muita maita, ja näin ei ole, Saarikko kertoi.

Paketin hyväksymisen myötä Suomi saa ensimmäiset maksatukset Brysselistä Helsinkiin. Tänä vuonna Suomi saa 2,1 miljardin euron RRP-paketista 13 prosentin siivun.

Valtiovarainministerin arvion mukaan elpymispaketti kasvattaa Suomen bruttokansantuotetta 0,1-0,2 prosenttiyksikköä.