Vihreät vaatii trans­lain kiirehtimistä ja syyttää Krista Kiurua jarruttamisesta: ”Aika­taulua on kaikessa hiljaisuudessa siirretty kuukausilla eteenpäin"

Vihreät nuoret hyökkäävät vahvasti myös pääministeri Marinia vastaan: ”On häpeällistä, että pääministeri Marin on saanut kunnian toimia Helsinki Priden virallisena suojelijana, mutta ei edistä transihmisten oikeuksia".

Vihreissä on viimeisen vuoden sisällä kasvanut tyytymättömyys siihen, miten hitaasti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on edistänyt sosiaali- ja terveysministeriön (STM) puolella translain uudistusta.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan translakia on määrä uudistaa tällä hallituskaudella ja toukokuussa STM nimitti työryhmän valmistelemaan lakiuudistusta. Työryhmän oli tarkoitus antaa esityksensä eduskunnalle ensi vuoden helmikuussa, mutta aikataulu on nyt venynyt toukokuun lopulle.

Vihreissä onkin noussut huoli siitä, että esitystä ei saataisi tällä tahdilla voimaan kuluvan hallituskauden aikana. Luotto siihen, että Kiurulla olisi halua viedä asiaa eteenpäin, on matkan varrella karissut olemattomiin.

Vihreiden kansanedustajat Iiris Suomela ja Bella Forsgrén jättivätkin tiistaina toistamiseen kirjallisen kysymyksen uudistuksen etenemisestä.

– Translain uudistusta on odotettu jo liian pitkään. Esitys translain uudistamiseksi oli tarkoitus tuoda eduskunnalle helmikuussa, mutta nyt aikataulua on kaikessa hiljaisuudessa siirretty kuukausilla eteenpäin. Riskinä on, että jo myöhässä oleva translain uudistus ei pian ehdi enää toteutua tällä eduskuntakaudella , Forsgrén sanoo tiedotteessa.

Forsgrén ja Suomela kysyvätkin ministeri Kiurulta, aikooko ministeri tuoda hallitusohjelman mukaisen hallituksen esityksen eduskuntaan siten, että se ehditään hyväksymään vielä tämän eduskunnan aikana.

– Haluamme tällä kysymyksellä saada varmistuksen siitä, että translaki tulee varmasti eduskunnan käsittelyyn keväällä 2022. Laki on jo valmiiksi aivan liian myöhässä, eikä myöhästymisen varaa ole enää yhtään enempää, Suomela sanoo.

Vihreät nuoret hyökkää tiedotteessaan vahvasti myös pääministeri Sanna Marinia (sd) kohtaan.

– Ministeri Kiurun tulee noudattaa hallitusohjelmaa tai viime kädessä pääministeri Marinin tulee vaatia hallitusohjelman toteuttamista oman puolueensa ministeriltä, vihreät nuoret vaatii tiedotteessaan.

– On häpeällistä, että pääministeri Marin on saanut kunnian toimia Helsinki Priden virallisena suojelijana, mutta ei edistä transihmisten oikeuksia pääministerinä. Translakiuudistus ei voi odottaa, ja demariministereiden jarruttelun tulee loppua, sanovat vihreiden nuorten puheenjohtajat Peppi Seppälä ja Brigita Krasniqi.

Vihreät muistuttavat, että myös YK:n ihmisoikeuskomitea on antanut huhtikuussa Suomelle suosituksen translain uudistamiseksi.

Forsgren ja Suomela jättivät samansuuntaisen kirjallisen kysymyksen aiheesta jo viime huhtikuussa.

Kiuru totesi tuolloin vastauksessaan, että vaikka tavoitteena oli, että translainsäädännöstä olisi annettu hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 aikana, myöhästytti korona prosessia.

– Valitettavasti Covid-19-pandemian leviämisen hillitsemiseen liittyvät lainsäädännön muutostarpeet sekä suositus- ja ohjeistustyö ovat kuluvan vuoden aikana vieneet ison osan sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädäntöresursseista, eikä uudistusta ole vielä saatu eduskunnan käsiteltäväksi, Kiuru totesi.

Hän kuitenkin toteaa, että uuden translainsäädännön olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 aikana.

Transnuorten oikeudet huomioivaa translain uudistusta vaativa Oikeus Olla -kansalaisaloite on käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa torstaina 28.10. Aloite keräsi yhteensä 68 374 allekirjoitusta.