Nykyvauhdilla ensi viikolla päästään 80 prosentin rokotuskattavuuteen, joka hallituksen lupauksissa piti tarkoittaa kaikista rajoituksista luopumista.

Hallituspuolueet ovat yksimielisiä tarpeesta jatkaa ravintolarajoituksia myös lokakuun jälkeen, kerrotaan hallituslähteistä STT:lle. Hallitus pohtii tällä viikolla, miten ravintolarajoituksia voidaan jatkaa kuunvaihteen jälkeen.

Puolueet jakavat huolen sairaalahoidon kuormittuneisuudesta eivätkä siksi tiettävästi näe realistisena, että rajoituksia tässä kohtaa vielä kokonaan purettaisiin. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on vahvasti suosittanut ravintolarajoitusten jatkamista.

Ravintolarajoituksia koskeva valtioneuvoston asetus on voimassa lokakuun loppuun, joten hallituksen tulee päättää rajoitusten jatkosta aivan lähipäivinä.

Sen jälkeen kun koronapassi otettiin käyttöön, pahimpien epidemia-alueiden ravintolat ovat voineet koronapassilla välttää rajoitukset aukiolo- ja anniskeluaikoihin sekä asiakasmääriin.

Hallitus on luvannut luopua koronarajoituksista, kun 80 prosentin rokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneiden joukossa saavutetaan. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi lokakuun alkupuolella SDP:n tiedotustilaisuudessa, että lopuistakin rajoituksista luovutaan rokotuskattavuuden ylittäessä tuon rajan. Hän vastasi tuolloin arvosteluun, jonka mukaan hallitus on avannut yhteiskuntaa liian nopeasti.

Lue lisää: IS:n tiedot: STM esittää nykyisille ravintolarajoituksille jatkoa – THL varoittaa jälleen rajoitusten liian nopeasta purkamisesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että 80 prosentin rokotuskattavuus voidaan saavuttaa ensi viikolla, jos rokotustahti ei hidastu. On siis mahdollista, että hallitus joutuu pyörtämään lupauksensa, jos ravintolarajoitukset ovat pidempään voimassa.

Hallituksen hybridistrategian mukaan valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun kyseinen rokotuskattavuus saavutetaan. Samalla siirrytään siihen, että epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin toimenpitein.

Marin sanoi sunnuntaina Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, että uusia rajoitustoimia ei ole suunnitteilla. Tätä kommenttia ihmetellään eräässä toisessa hallituspuolueessa, sillä ravintolarajoitusten jatkaminen uudella päätöksellä on tosiasiallisesti uusi rajoitus.

Ravintolarajoituksia on tällä hetkellä pahimmilla epidemia-alueilla eli leviämisvaiheen alueilla.

Alueiden viranomaiset päättävät muista kuin ravintoloita koskevista rajoituksista, mutta toistaiseksi alueellisia ja paikallisia rajoituksia on otettu käyttöön vain vähän. Eräs hallituslähde arvioi, että olisi hyvä, jos vielä hallituksenkin suulla korostettaisiin sitä, että epidemia ei ole ohi ja alueellisia työkaluja pitäisi ottaa käyttöön.

Lue lisää: Pilaako korona pikkujoulu­kauden? Näin lääkärit vastaavat

Hallituksessa on keskusteltu myös siitä, pitäisikö ravintolarajoitukset siirtää alueelliseen harkintaan.

THL antoi viime viikolla sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) lausunnon, jossa se arvioi, että alkoholimyyntiin keskittyvissä ja myöhään auki olevissa ravintoloissa, kuten baareissa ja yökerhoissa, on erittäin merkittävä tartunnan riski erityisesti rokottamattomille.

– THL:n arvio on, että edellä mainittujen ravitsemisliikkeiden asiakasmäärien ja aukioloaikojen selvä rajoittaminen alueilla, joilla sairaalakuormitus on kasvussa siihen asti, kunnes 30–50 vuotta täyttäneissä on saavutettu riittävä rokotuskattavuus, voisi merkittävästi hillitä tämän ikäluokan riskejä ja ehkäistä sairaalakuormituksen kasvua, lausunnossa arvioidaan.

THL:n mukaan näiden rajoitustoimien toteuttaminen on ensisijaista. Koronatartuntojen ilmaantuvuus on erityisen korkea tällä hetkellä rokottamattomilla nuorilla ja keski-ikäisillä aikuisilla.