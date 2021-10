Hallitus kertoo Suomen EU-politiikan suuntaviivat – kiivas keskustelu suorana kello 14

Suomen EU-linja paalutetaan tänään eduskunnassa, kun eduskunta keskustelee valtioneuvoston selonteosta EU-politiikasta.

Nyt kaikki EU-nörtit ja muut asiasta kiinnostuneet ISTV:n ääreen kello 14.

Hallitus ja kansanedustajat käyvät eduskunnassa ehkä vaalikauden keskeisimmän EU-keskustelun. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus esittelee Suomen EU-politiikan linjan ja tavoitteet, valtioneuvoston selonteon EU-politiikasta.

Hallitus on pannut kirjoihin ja kansiin, mitä ja miten se aikoo Brysselissä Suomen asiaa unionissa ajaa. Keskustelusta on odotettavissa värikästä.

Perussuomalaiset kansanedustajat ovat jo lähtökohdiltaan EU-kriittisiä, ja toinen suuri oppositiopuolue, kokoomus, Suomen EU-myönteisin puolue on moittinut hallituksen selontekoa kunnianhimottomaksi.

Selonteko käsittelee EU-politiikkaa laidasta laitaan turvapaikkapolitiikasta metsäpolitiikkaan, oikeusvaltioperiaatteesta kauppapolitiikkaan tai EU:n ilmastopaketista EU:n elpymispakettiin.

Kokoomus on kritisoinut etenkin hallituksen linjattomuutta EU:n talous- ja rahaliiton uudistamisessa.

EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen rajat julkiselle velalle on koronan takia siirretty syrjään vuoden 2022 loppuun saakka.

Hallitus on omalla toiminnallaan edesauttanut kysymyksiä Suomen linjasta, kun koronan aikana lisää velkaantuneet maat eivät pysty noudattamaan vakaus- ja kasvusopimusta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) oli tovi sitten mukana kahdeksan EU-maan allekirjoittamassa kirjeessä, jossa painotettiin kestävää julkista taloutta ja liiallisen velan vähentämistä. Pääministeri Marin vasta vellonnan jälkeen kertoi tukevansa Saarikon linjausta.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) twiittasi eilen, että Suomi ei ole linjaansa EU:n taloussääntöihin vielä täsmentänyt, koska komissio ei ole omaa esitystään vielä antanut.

– Hallitus täsmentää kantoja lähikuukausien aikana vastatessaan nyt käynnistyneeseen komission kuulemiseen. Vastaukset laaditaan huolellisen analyysin pohjalta.

– Varsinaiset päätösehdotukset komissiolta tulevat myöhemmin. Aikaa vaikuttamiselle eri tasoilla on. EU:n taloussääntöjä tarvitaan. Niitä on yksinkertaistettava. EU-maiden on kyettävä noudattamaan niitä. Suomen peruslinja pitää: jokainen maa on itse vastuussa taloudestaan, Tuppurainen sanoi Twitterissä.

Keskustelu Suomen EU-politiikasta alkaa istunnon alussa olevien äänestysten jälkeen.

Keskustelu alkaa suuren valiokunnan puheenjohtajan Satu Hassin (vihr) esittelypuheenvuorolla. Tämän jälkeen vuorossa ovat puolueiden ryhmäpuheenvuorot, ja ennen debattia eurooppaministeri Tuppuraisella on vastauspuheenvuoro.