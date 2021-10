Kokoomusjohtajasta näyttää ilmeiseltä, ettei hallituksella ole asiassa yhteistä linjaa ja siksi Suomi seisoo tumput suorana asiassa, jossa sen olisi pitänyt olla vaikuttamassa jo kiivaasti. Orposta on kestämätöntä, ettei eduskunnassa tiedetä, mikä Suomen linja on.

Hallitus suhtautuu kotimaassa velkaantumiseen hyvin leväperäisesti. Onko niin, että Suomen linja on muuttunut. Onko Suomella uudet kasvot EU-pöydissä? Petteri Orpo kysyy.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo perää pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitukselta ripeästi linjausta EU:ssa käynnissä olevaan talous- ja rahaliiton sääntöjen uudistamiseen. Orpon mukaan hallitus on jäänyt tumput suorana odottamaan komission ehdotusta asiasta, vaikka sen pitäisi pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan asiaan ennakolta.

– Meidän hallitus ei toimi. Marin on julkisesti todennut, että Suomella ei ole kantaa, vaan odotetaan komission esitystä. Niinhän se ei voi mennä, Orpo sanoo.

Marin on sanonut Suomen odottavan komission esitystä ja muodostavan siihen omalta osaltaan kantansa.

Orposta on kestämätöntä, ettei eduskunnassa edelleenkään tiedetä, mikä Suomen linja on EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöihin palaamisesta unionissa käytävässä keskustelussa. EU-asiat ovat keskiviikkona tapetilla, kun eduskunta keskustelee hallituksen EU-selonteosta.

– Kun Marin istuu huippukokouksessa, niin vaikka asialistalla ei ole vakaus- ja kasvusopimus ja EU:n taloussäännöt, näistä asioista puhutaan joka tapauksessa. Me emme tiedä tässä talossa, eduskunnassa, mikä Suomen kanta on. Näistä asioista pitäisi puhua nyt ja vaikuttaa ennakkoon. Kyse on valtavan kokoisista asioista. Tilanne ei ole hyvä.

EU:n vakaus- ja kasvusopimus määrittää julkisen velan rajat: kolmen prosenttia alijäämälle ja 60 prosenttia velan suhteelle kokonaistuotannosta. Koronan vuoksi rajat siirrettiin syrjään vuoden 2022 loppuun saakka.

Suomi oli hiljattain mukana kahdeksan EU-maan allekirjoittamassa kirjeessä, jossa painotettiin kestävää julkista taloutta ja liiallisen velan vähentämistä. Allekirjoittajana oli valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk). Marin kuittasi pienen kuohunnan jälkeen valtiovarainministerillä olleen hänen tukensa asiassa.

– Siitähän tuli heti hallituksen sisältä toista viestiä, että kaikki eivät olekaan samaa mieltä. Tämä vain lisää hämmennystä, Orpo ihmettelee.

Orpo viittaa eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) lausuntoon. Saarikko on kertonut halusta palata vakaus- ja kasvusopimuksen alijäämäsääntöön, mutta Tuppuraisen mukaan asiasta ei ole päätetty.

Saarikko on sanonut HS:lle, että kirjeen perusviesti oli Suomen EU-selonteon mukainen. Hän katsoi sen olevan luonteeltaan myös sellainen, johon EU:n elpymispaketista niin sanotussa omat varat -keskustelussa tehty mietintö ponsineen hallitusta ohjasi.

Orposta asia näyttäytyy siltä, että hallituksella ei ole asiassa yhteistä linjaa. Hän nostaa esiin myös toisen vaihtoehdon.

– Hallitus suhtautuu kotimaassa velkaantumiseen hyvin leväperäisesti. Onko niin, että Suomen linja on muuttunut. Onko Suomella uudet kasvot EU-pöydissä? Se on täysin vastoin eduskunnan tahtoa, Orpo lataa.

Orpo viittaa Marinin esitykseen budjettikehysten venyttämisestä ilmastoinvestointien helpottamiseksi.

– Jos ajatus on se, että Euroopassakin vihreitä investointeja voidaan katsoa erillisenä kysymyksenä, kyse on samasta asiasta mitä Marin on Suomessa ehdottanut. Millä se rahoitetaan? Ovatko ne jäsenmaiden investointeja? Ei kai vaan ole ajatusta uudesta yhteisestä velasta? Sitä nähdäkseni kukaan ei kyllä ole esittänyt.

Suomen EU-politiikkaa johtaa pääministeri. Orpo ei pidä johtamisena sitä, että Suomi odottelee komission esityksiä ennen kuin vaikuttamistyöhön ryhdytään. Komissio julkaisi tällä viikolla 11 kysymystä, joihin se odottaa vastauksia. Ne saatuaan komissio laatinee oman esityksensä ensi vuoden alkupuoliskolla.

Orpo painottaa, että neuvottelu- ja valmistelutyötä tehdään unionissa nyt koko ajan. Hän listaa asioita, joilla Suomi on aiemmin pärjännyt vastaavissa isoissa väännöissä.

– Komissiossa on käyty, komissaaria on tavattu. Suomen linja ja kanta on tehty selväksi. Kerrottu Suomen eduskunnan tiukat reunaehdot, jotta komission valmistelijoilla on tiedossa, mitä Suomi ajaa.

Monissa EU-maissa on erkaannuttu koronan vuoksi kauaksi EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen velkatavoitteista. Komissio haluaa, että polkua takaisin päin ryhdytään rakentamaan maakohtaisilla tavoitteilla.

Orpon mukaan tavoitteena pitää olla vakaus- ja kasvusopimukseen aiemmin kirjatut tavoitteet ja rajat.

– Niiden pitää olla neuvottelujen lähtökohta. Ne ovat olemassa olevat säännöt.

Keskeistä koko uudistusprosessissa on, että niin sanotusta no bail out -säännöstä ei luisteta.

– Markkinakuri ja se, että jokainen maa vastaa viime kädessä omista veloistaan ovat pienen maan turva. Ne takaavat, että meidän yhteinen euroalueemme on vakaa. Se on edellytys talouden kasvulle kestävästi. Meillä on hyvät linjat ja niitä hallituksen pitäisi viedä eteenpäin.

Orpo haluaa antaa tilanteeseen myös optimistista näkymää. Hänestä EU:n talouspolitiikkaan vaikuttamisessa on edelleen paljon mahdollisuuksia, vaikka hallituksen toiminta on epäselvältä näyttänytkin.

– Peli ei ole millään tavalla menetetty. EU:n talouspolitiikassa ja vakaus- ja kasvusopimuksen kysymyksessä on täysi mahdollisuus vaikuttaa siihen, että tehdään Suomen pitkän linjan mukaisia ja järkeviä ratkaisuja. Asiat ovat hoidettavissa.

Orpo painottaa liittolaisten hakemisen tärkeyttä. Orpo on edelleen nyreissään siitä, että hallituksella oli ”kova kiire lähteä pois” niin sanotusta Hansa-maiden ryhmästä. Samoja maita oli tosin mukana kirjeessä, joka Saarikko Marinin tuella allekirjoitti.

– Pohjoisemmat pienemmät euro- ja EU-maat ovat yhdessä vahva voima ja emme voi jättää tätä siihen, että odotetaan Saksan hallituksen muodostuvan. Sitten Saksa ja Ranska sopii keskenään jonkun linjan. Silloin alkaa olla liian myöhäistä. Ranskan takana ovat Etelä-Euroopan maat. Tässä pitää olla kolmas pooli mukana.

Saksan hallitusneuvotteluja vetää Orpolle valtiovarainministeriajalta tuttu sosiaalidemokraatti Olaf Scholz. Hän ei ole huolissaan niinkään Scholzin linjasta kuin siitä, mihin neuvottelut Ranskan kanssa voivat johtaa.

– Paljonko Saksa joustaa ja onko sen tulevan hallituksen helpompi tehdä Ranskan kanssa kompromisseja kuin edellisen? Riski sille, että Ranska ja Saksa sopivat jotain löysemmästä talouspolitiikasta, joka on Suomen eduskunnan kantojen vastaista on suuri. Siinä on paljon vahdittavaa.

Marinin synnyttämään boomerkohuun Orpo ei halua ottaa kantaa.

– Olen huolissani maan johtamisesta ja hallituksen toimintakyvystä. Se johtuu siitä, että nämä isot asiat ovat auki. Tässä on todella isoja kysymyksiä, joita pitäisi nyt ratkoa. Niihin pitäisi keskittyä.