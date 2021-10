Rokotekattavuus noussee ensi viikolla 80 prosenttiin, mutta normaalista elämästä ollaan vielä kaukana – ”Hallituksessa ei ole konsensusta siitä, miten tässä tulisi nyt toimia”

Pääministeri Sanna Marin (sd) on luvannut, että rajoituksista luovutaan, kun rokotekattavuuden tavoite saavutetaan. Hallituksessa peräänkuulutetaankin nyt keskustelua suhteesta aiemmin sovittuun ja sanottuun.

Suomessa ollaan todennäköisesti ensi viikolla tilanteessa, jossa rokotekattavuudessa saavutetaan 80 prosentin tavoite ja kaikilla halukkailla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta.

Hallituksen syyskuun alussa hyväksymän hybridistrategian mukaan tämän piti tarkoittaa sitä, että valtakunnallisista ja kattavista rajoituksista luovutaan ja normaali elämän koittaisi vihdoinkin.

Nyt tilanne on kuitenkin se, että sairaalakuormitus on kasvussa, epidemia leviää ja sosiaali- ja terveysministeriö puhuu uusien rajoitusten puolesta. Myöskään hallituksen näköpiirissä ei vielä ole aikaa, jossa tilanne olisi rauhoittunut niin paljon, että rajoitukset voitaisiin kokonaan poistaa.

Etenkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on puhunut vahvasti rajoitusten jatkamisen puolesta ja epäillyt jopa sitä, että erinäisiä rajoituksia jouduttaisiin pitämään voimassa koko talven ajan.

Alun perin koronakriisin hallinnassa oli hybridistrategian mukaan 80 prosentin rokotekattavuuden myötä tarkoitus siirtyä kaikilla alueilla yhdenmukaiseen malliin, jossa rajoitukset olisivat rajatumpia kohteeltaan, sisällöltään, kestoltaan ja alueeltaan.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut julkisuudessa, että rajoituksista luovutaan, kun rokotekattavuuden tavoite saavutetaan.

IS:n tietojen mukaan hallituksessa peräänkuulutetaankin nyt keskustelua suhteesta aiemmin sovittuun ja sanottuun.

Tarvetta olisi käydä läpi myös sitä, miten tilanne saadaan rauhoittumaan, mikäli 80 prosentin rokotekattavuuden saavuttaminen ei johda siihen, että tapausmäärät laantuvat nykyisestä.

Taustalla vaikuttaa ennen kaikkea näkemysero koronan suhteen tiukkaa linjaa ajaneen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) ja Marinin välillä.

– Pääministeri on jokseenkin kyllästynyt tilanteeseen, eikä halua enää antaa kasvoja sille, että kansalaisia pyydetään jaksamaan vielä hetki. Hän antaisi tämän tehtävän mieluummin Kiurun hoidettavaksi. Mutta se johtaa siihen, että hallituksessa ei ole konsensusta siitä, miten tässä tulisi nyt toimia, eräs hallituslähde toteaa.

Hallituksen epäselvän linjan uskotaan hämmentävän myös alueellisia viranomaisia.

Koronarajoitukset ravintolarajoituksia lukuun ottamatta ovat tällä hetkellä Suomessa alueiden määriteltävissä.

STM onkin viime viikkoina koronatilanteen heikentyessä vaatinut alueilta uusien rajoitustoimien käyttöönottoa sairaaloiden kuormituksen helpottamiseksi.

Alueelliset viranomaiset eivät kuitenkaan ole vielä tähän ryhtyneet, sillä he eivät ole kokeneet tilannetta tarpeeksi pahaksi.

– Hekin elävät todellisuudessa, jossa hallitus on sanonut, että siirrytään vapaan yhteiskunnan aikaan hybridistrategian myötä, joka tulee voimaan kun 80 prosenttia ihmisistä on rokotettu. Kynnys uusien rajoitusten asettamiselle on korkea, IS:lle arvioidaan hallituksen sisältä.

Ravintolarajoitukset ovat tällä hetkellä ainoita Suomessa voimassa olevia koronarajoituksia. Ne ovat myös ainoita rajoituksia, joiden määrittely kuuluu alueiden sijaan valtioneuvostolle.

Ravintolarajoituksia koskeva asetus on kuitenkin vanhenemassa ensi sunnuntaina, ja hallituksen tulisi tällä viikolla päättää niiden jatkosta.

THL puolsi viime viikolla STM:lle antamassaan lausunnossa jatkoa etenkin alkoholimyyntiin keskittyvien ja myöhään auki olevien ravintoloiden rajoituksille.

Ilta-Sanomat kertoi viime viikolla, että STM:n pohjaesityksen mukaan ravintolarajoituksia jatkettaisiinkin nykyisen kaltaisina myös lokakuun jälkeen. Myös kaikki hallituspuolueet ovat ravintolarajoitusten jatkon takana.

– Ravintolarajoitukset loppuvat sunnuntaina, jolloin ei olla vielä rokotekattavuudessa 80 prosentissa. On väkisinkin niin, että rajoitukset ja passin käyttö jatkuvat vielä ensi viikolla, IS:lle kerrotaan hallituslähteistä.

Päätöstä on kuitenkin määrä tarkastella uudelleen parin viikon kuluttua, kun 80 prosentin rokotekattavuus täyttyy.

Hallituksen sisällä on nimittäin herännyt kysymys siitä, olisiko ravintolarajoitusten jatkaminen tämän jälkeen ylipäätään enää uuden hybridistrategian mukaista.

Ravintolarajoitukset, joita STM esittää jatkettavaksi, perustuvat nimittäin alueellisiin epidemiavaiheisiin, joista on ollut määrä luopua hybridistrategian ja 80 prosentin rokotekattavuuden myötä.

Tällä hetkellä ravintoloiden aukioloa ja asiakasmääriä rajoitetaan leviämisvaiheen alueilla. Rajoituksista voi vapautua edellyttämällä asiakkailta koronapassia.

Hallituksessa on myös esitetty puheenvuoroja, joiden mukaan ravintolarajoitusten tulisikin olla hienosyisempiä tai jopa kuntakohtaisia. Valtioneuvoston tasolla on kuitenkin mahdotonta lähteä rajoitusten viikoittaiseen kuntakohtaiseen arviointiin.

Hallituksessa onkin keskusteltu syksyn aikana siitä, pitäisikö ravintolarajoitukset siirtää valtioneuvostolta alueelliseen harkintaan. Kiurun ja pääministeri Marinin välillä on ollut erimielisyyttä myös tästä.

Marin pelkää, että mikäli ravintolarajoitukset olisivat alueiden vastuulla, otettaisiin eri puolilla Suomea turhan tiukkoja rajoitustoimia käyttöön.

Myös Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry vaatii STM:lle antamassaan lausunnossa, että ravintolarajoitukset tulee poistaa uuden hybridistrategian mukaisesti, kun kaikilla halukkailla on ollut mahdollisuus saada rokotesuoja ja kun muu elinkeinoelämä voi toimia ilman rajoituksia.

MaRa kritisoi myös sitä, että rajoitukset koskevat samanlaisina kaikenlaista ravintolatoimintaa, vaikka perustuslakivaliokunta sekä sosiaali- ja terveysvaliokunta ovat useita kertoja todenneet, että vähäriskistä toimintaa tulee rajoittaa vähemmän.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n julkaisemassa riskipotentiaalin arviointitaulukossa ruokaravintoloita pidetään vähäisen riskin toimintana.

– Kun muitakaan vähäisen riskin tapahtumia ja kokoontumisia ei ole rajoitettu millään tavalla, millä perusteilla valtioneuvosto katsoo olevan välttämätöntä ja oikeasuhtaista ylläpitää rajoituksia ruokaravintoloissa, MaRa ihmettelee.

Ilta-Sanomille todetaan hallituslähteistä, että STM:n esitys ravintolarajoitusten jatkamisesta liittyy osittain myös koronapassin käytön jatkamiseen. Rokotepassi nähdään hallituksessa vähiten yhteiskuntaa haittaavaksi toimenpiteeksi.

Koronapassi on rakennettu niin, että sitä voidaan käyttää vain toimialoilla, joilla on voimassa on jonkinlainen koronarajoitus. Mikäli ravintolarajoitukset poistuisivat, ei myöskään koronapassia voisi pitää käytössä.

MaRa muistuttaa kuitenkin, että hallituksen esityksessä koronapassilainsäädännöksi todetaan, ettei koronapassia voida käyttää verukkeena rajoitusten purkamatta jättämiselle.

– Se on siirtymäajan väline, joka on auttanut etenkin yöravintoloita ennen kuin kaikki halukkaat ovat saaneet täyden rokotussuojan, MaRa toteaa.