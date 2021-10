Li Andersson purskahti itkuun keskellä katua Turussa – kertoo Ylen dokumentissa koskettavasta kohtaamisesta

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson muistelee vaalikojulla saamaansa koskettavaa lahjaa Yle Politiikka-Suomi- dokumenttisarjan jaksossa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on yksi tuoreeseen dokumenttisarjaan haastatelluista poliitikoista.

Ylen kymmenosaisen Politiikka-Suomi -dokumenttisarjan kolmannessa jaksossa poliitikot muistelevat vaikeimpia hetkiä uransa aikana. Syvään päätyyn -nimisessä jaksossa ääneen pääsevät muun muassa nykyinen pääministeri Sanna Marin (sd), eurokriisin aikana valtiovarainministerinä toiminut Jutta Urpilainen (sd), ensimmäinen naispuolustusministeri Elisabeth Rehn (r) sekä keskustakonkari Mauri Pekkarinen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson myöntää jaksossa poliitikkojen ja äänestäjien suhteen välillä vaikeaksi mutta korostaa silti työn hyviä puolia.

– Minusta siinä on joku jännä luottamus, joka edelleen on olemassa, vaikka puhutaan paljon siitä, että ihmiset vihaavat poliitikkoja ja politiikka on paskaa, Andersson toteaa.

Esimerkkinä mieleen jääneistä kohtaamisista äänestäjien kanssa Andersson mainitsee Turussa vaalikadulla koetun hetken, jossa paikalle saapunut nainen kertoi työskennelleensä Anderssonin jo vuosia sitten edesmenneen isoisän hoitajana päiväkeskuksessa, jossa Alzheimerin tautia sairastanut isoisä oli hoidettavana.

– Ajattelin, että tämä ei voi missään nimessä pitää paikkaansa, että hän varmaan sekoittaa johonkin toiseen ihmiseen, Andersson kertaa dokumentissa.

Nainen kuitenkin kertoi ottaneensa mukaan puuesineen, jonka isoisä oli hänen mukaansa askarrellut asuessaan päiväkeskuksessa.

– Isoisäni oli siis entinen rahtilaivan kapteeni. Se oli puuvene, johon hän oli kirjoittanut oman etunimensä.

Kohtaaminen ja lahja vuosia isoisän kuoleman jälkeen olivat niin yllättäviä, että Andersson sanoo liikuttuneensa hetkestä valtavasti.

– Sitten minä vain purskahdan itkuun siinä keskellä Turun vaalikatua. Se oli niin koskettava kohtaaminen, hän kuvailee hetkeä.

Dokumenttisarja Politiikka-Suomen ensimmäinen jakso esitetään TV1:llä torstaina 28.10. kello 19. Sarjan kaikki jaksot ovat jo katsottavissa Yle Areenassa.