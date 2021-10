Vuodesta 2011 asti sopeutumisetuutta nostanut ex-kokoomus­ministeri Suvi Lindén, 59, sanoo, ettei entisille poliitikoille löydy töitä Oulun korkeudelta.

Neljä entistä ministeriä nostaa yhä valtion varoista maksettavaa sopeutumisrahaa, jota voi saada, jos ei työllisty edustajanuran jälkeen, käy ilmi Kevan IS:lle toimittamista tiedoista.

Entisistä ministereistä sopeutumisrahaa lokakuussa saivat Tanja Karpela (kesk), Astrid Thors (r), Suvi Lindén (kok) ja Timo Soini (sin).

Entinen kulttuuriministeri Karpela ja entinen kulttuuriministeri ja viestintäministeri Lindén jättivät eduskunnan jo 2011. Entinen maahanmuutto- ja eurooppaministeri Thors siirtyi eduskunnasta muihin tehtäviin 2013 ja entinen ulkoministeri Soini jäi politiikasta sivuun 2019.

Thors, 60, Lindén, 59, ja Soini, 59, voivat nostaa halutessaan etuutta 65-vuotiaaksi asti.

Nelikymppisenä eduskunnan vuonna 2011 jättänyt Karpela, 51, menettää sopeutumisrahaoikeutensa keväällä.

Tanja Karpela toimi kulttuuriministerinä 2003–2007 ja kansanedustajana 1999–2011. Karpelalla ei ole ikänsä puolesta oikeutta saada jatkoa sopeutumisrahalle kevään jälkeen.

Kyse on huomattavasta etuudesta etenkin niiden osalta, jotka ovat toimineet ministereinä ja joilla on takanaan edustajanvuosia 15 tai enemmän.

Sopeutumisrahaa nostavista ex-ministereistä tähän kerhoon kuuluvat Lindén ja Soini. Lindénin on arvioitu saavan etuutta yli 5 000 euroa kuussa. Lindén on nostanut sopeutumisetuutta yhtäjaksoisesti siitä asti, kun hän putosi kymmenen vuotta sitten eduskunnasta 49-vuotiaana.

IS:n tavoittama Lindén ei tarkenna saamansa etuuden määrää.

– Se (etuuden määrä) on yksityisasia. Sitä nostetaan, jos ei ole muuta toimeentuloa ja tällä hetkellä ei ole muuta toimeentuloa kuin sopeutumisraha. Korona vei pohjan kaikelta yrittämiseltä, katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Lindén sanoo.

Eläkeputkea ollaan poistamassa ja kannustinloukuista on puhuttu pitkään. Onko sopeutumisraha entisten ministereiden kannustinloukku?

– Näkisin, että mahdollisuus olla mukana työelämässä on kaikista suurin kannustin, jos ei ole terveydellisiä tai muita esteitä. On paljon evidenssiä siitä, että entisten poliitikkojen on aika vaikea työllistyä muihin kuin erilaisiin järjestöihin ja organisaatioihin. Haaste tapauksessani on, että asun Oulussa ja perhe on täällä. Sen tyyppisiä työpaikkoja, joissa voisin käyttää vuosien aikana politiikasta tullutta osaamista, ei vaan ole Oulun korkeudella tarjolla eikä tällä hetkellä ole mahdollisuutta eikä haluakaan muuttaa pääkaupunkiseudulle.

Et siis aio hakeutua pääkaupunkiseudulle töiden perässä?

– Olen 16 vuotta kulkenut Oulu–Helsinki-väliä, eiköhän se ole riittävästi yhdelle ihmiselle.

Aiotko hyödyntää sopeutumisetuutta 65-vuotiaaksi asti?

– Mielelläni näkisin itseni aktiivisena yhteiskunnallisena toimijana ja koko ajan aktiivisesti seuraan, jos sopivia työpaikkoja olisi tarjolla. Silloin sopeutumisraha poistuu.

IS ei tavoittanut Soinia eikä Thorsia. Eduskunnan 2019 jättänyt Soini perusti viestintä-, puhe- ja esiintymiskoulutusta tarjoavan Soinin Pisnes Oy:n helmikuussa. Soini on myös kirjoittanut edustajanuransa jälkeen kaksi kirjaa.

Thors on toiminut edustajauransa jälkeen muun muassa Etyjin vähemmistövaltuutettuna ja Taideyliopiston hallituksen varapuheenjohtajana.

Vanha sopeutumiseläkejärjestelmä päätettiin lakkauttaa 2019, mutta lakiin otettiin siirtymissäännös, jonka nojalla sopeutumiseläkkeellä olleet entiset edustajat saavat sopeutumisrahaa kolmen vuoden ajan, ensi kevääseen saakka.

Merkillepantavaa on, että järjestelmän mylläämisen jälkeenkin sopeutumisrahan maksua voidaan jatkaa 65 vuoden ikään asti, kunhan henkilö ehtii täyttää 59 vuotta sopeutumisrahan määräaikaisen myöntöajan (1–3 vuotta) aikana.

He nostivat sopeutumisrahaa lokakuussa Sopeutumisrahaa nostivat lokakuussa muun muassa Eija-Riitta Korhola, Mika Raatikainen ja Merikukka Forsius. – Arto Bryggare – Merikukka Forsius – Reijo Hongisto – Anne Huotari – Marjut Kaarilahti – Saara Karhu – Tanja Karpela – Katri Komi – Eija-Riitta Korhola – Timo Korhonen – Marjaana Koskinen – Kari Kärkkäinen – Jaana Laitinen-Pesola – Suvi Lindén – Marjo Matikainen-Kallström – Tapani Mäkinen – Tuija Nurmi – Markku Pakkanen – Marjukka Parpola – Mika Raatikainen – Pirkko Ruohonen-Lerner – Timo Soini – Astrid Thors – Matti Torvinen – Kaj Turunen

Tähän putkeen pääseminen ei ole vain entisten ministereiden etuoikeus, vaan se koskee useita entisiä kansanedustajia. Joukossa on myös yksi entinen europarlamentaarikko, Eija-Riitta Korhola (kok).

Sopeutumisrahaa lokakuussa nostaneista etuuteen 65-vuotiaaksi asti oikeutettuja ovat Arto Bryggare (sd), 63, Jaana Laitinen-Pesola (kok), 63, Reijo Hongisto (sin), 59, Anne Huotari (vas), 61, Eija-Riitta Korhola (kok), 61, Timo Korhonen (kesk), 61, Tuija Nurmi (kok), 63, Marjut Kaarilahti (kok), 61, Marjaana Koskinen (sd), 59, Saara Karhu (sd), 60, Markku Pakkanen, (kesk), 61, Mika Raatikainen (ps), 59, ja Kaj Turunen (kok), 60.

Pirkko Ruohonen-Lerner (ps) ja Matti Torvinen (sin) täyttävät alkuvuodesta 65 vuotta ja menettävät tuolloin oikeuden sopeutumisrahaan. Sen jälkeen heillä on oikeus kansanedustajan eläkkeeseen.

Kansanedustajien eläkkeet ja sopeutumisrahan myöntää ja maksaa Keva.

Sopeutumisraha on tarkoitettu tilapäiseksi etuudeksi. Kevan erityisasiantuntija Lauri Kitunen kertoo, ettei sopeutumisrahan maksamatta jättämiselle ole juridista perustetta, vaikka etuutta nostava henkilö olisi töissä.

Etuuden aikana saadut ansio- ja pääomatulot voivat tosin pienentää sopeutumisrahan määrää.

– Teemme tulovalvontaa, katsomme ansaintarekisteriä, pyydämme vuosittain verottajalta tulotiedot ja tarkistamme mahdollisesti takautuvasti maksettua määrää, Kitunen sanoo.

Sopeutumisrahan laskentakaavassa katsotaan 15 viimeisen edustajanvuoden keskiansio ja mahdolliset ministeripalkkiot. Kitusen mukaan on mahdollista, että ministerinä ja kansanedustajana toimineet henkilöt saavat sopeutumisrahaa yli 5000 euroa kuussa.

– Määrä suhteutetaan palkkioihin. Ajatuksena on totutun ansaintatason kohtuullinen turvaaminen vähän kuin työeläkkeissä.

Julkisuusmylläkän jälkeen järjestelmää muutettiin vähemmän anteliaaksi. Sopeutumisrahan taso on vähintään 2 100 euroa kuussa, ja jos ei oteta huomioon sopeutumisrahakauden päättyessä 59 vuotta täyttäneitä edustajia, sopeutumisrahaa maksetaan 1–3 vuoden ajan. Kolmen vuoden maksukauden piiriin pääseminen vaatii 15 vuoden edustajanuraa.

Lokakuussa sopeutumisrahaa maksettiin 25 henkilölle yhteensä 71 613 euron edestä. Vielä tammikuussa sopeutumisrahaa maksettiin 43 henkilölle yhteensä 125 742 euron edestä.

– Tätä voi pitää myönteisenä siinä mielessä, että moni on työllistynyt eikä tarvitse sopeutumisrahaa. Kun kyseessä on määräaikainen etuus, edunsaajia aina tippuu vuosittain pois, Kitunen sanoo.

Kymmenisen vuotta sitten poliitikkojen sopeutumisjärjestelmä nieli julkista rahaa selvästi enemmän. Kevan toimittamien tietojen mukaan kesällä 2011 etuutta sai yli 80 henkilöä ja silloista sopeutumiseläkettä maksettiin noin 240 000 euroa kuussa.