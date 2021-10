Sanna Marin kumoaa Instagram-päivityksiinsä liittyvän huhun Ylen dokumentissa: ”Tuolla elää sellainen käsitys...”

Pääministeri kertoo Ylen Politiikka-Suomi-dokumentissa rasittuvansa jatkuvasta valokuvaamisesta ja pukeutuvansa mustiin vaatteisiin saadakseen median huomion asioihin itsensä sijaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) puhuu Ylen tällä viikolla alkaneessa Politiikka-Suomi -dokumenttisarjassa suhteestaan julkisuuteen ja sosiaaliseen mediaan.

Sarjan neljäs jakso käsittelee kohuja ja julkisia selkkauksia, joihin poliitikot ovat vuosien varrella päätyneet. Jaksossa sivutaan myös Marinin Trendi-lehdessä lokakuussa 2020 julkaistua kuvaa, jossa hän poseeraa tummassa avokaulaisessa takissa näyttävässä kaulakorussa.

Kyseisen korun valmistanut Kalevala Koru julkaisi kuvan omalla Facebook-sivullaan. Paljastavaksi tulkitun kuvan lisäksi esiintyminen herätti keskustelua siitä, sopiiko pääministerin poseerata mainostarkoitukseen käytetyssä kuvassa.

Marin on koronakriisin vähitellen hellittäessä ryhtynyt julkaisemaan rennompia kuvia omasta elämästään sosiaalisessa mediassa Instagram-tilillään. Viime viikonloppuna julkaistu päivitys hänestä ja kansanedustaja Ilmari Nurmisesta (sd) laulaja Benjamin Peltosen Boomeri-nimisen kappaleen sanojen kanssa aiheutti kohun, jossa Marinia syytettiin jopa vanhempien sukupolvien pilkkaamisesta.

Julkisessa keskustelussa on ehditty ihmetellä, mihin Marin sosiaalisen median päivityksillään oikein pyrkii. Viime viikolla julkisuudessa on keskusteltu myös Marinin virka-asunnollaan järjestämistä öisistä juhlista.

Yle Radio Suomen haastattelussa sunnuntaina Marin kiisti vanhempien ikäpolvien arvostelun ja sanoi haluavansa tuulettaa kuvaa siitä mitä pääministeriltä odotetaan.

– Itse toivon, että voin myös omalta osaltani ravisutella hieman tätä instituutiota ja tehdä tuleville toimijoille tilaa enemmän. Näin edellisetkin pääministerit ovat tehneet joko tahtomattaan tai tahtoen. Itse olen nuoremman sukupolven edustaja, 35-vuotias perheenäiti ja kyllä se näkyy, millä tavalla työtäni teen ja millä tavalla elän.

Ennen viikonloppuna julkaistusta Instagram-kuvasta syntynyttä kohua kuvatussa Politiikka-Suomen haastattelussa Marin kiistää, että hänen sosiaalisen median käytöllään olisi joku suurempi päämäärä.

– Jotenkin varsinkin median edustajilla tuntuu olevan sellainen käsitys, että joka ikinen sosiaalisen median postaus ja Instagram-kuva on osa jotain suurempaa tarinaa. Tuolla elää sellainen käsitys että meillä poliitikoilla olisi joku master plan siitä, minkälainen imago me halutaan itsellemme luoda tai rakentaa, millaisia me halutaan olla tai millaista mielikuvaa me halutaan välittää. Kun todellisuudessa tällaista mitään isoa kuvaa tai tarinaa ei ole, Marin toteaa dokumentissa.

Pääministeri myös paljastaa työhön kuuluvan valokuvissa esiintymisen olevan hänelle enemmän rasite kuin mieluisa tehtävä.

– Jatkuva valokuvaaminen, se on sellainen asia joka minua rasittaa, koska tuntuu että joka päivä otetaan sata ja yksi valokuvaa. Siitä minä en pidä.

Ulkonäössään ja pukeutumisessaan Marin kertoo pyrkivänsä siihen, ettei huomio kiinnity liiaksi häneen itseensä.

– Tein aika aikaisessa vaiheessa tietoisen valinnan siitä, että pyrin näyttämään aina aika samalta, pidän hiuksia samalla tavalla ja pukeudun aika usein mustaan niin että ihmiset eivät kiinnittäisi niin paljon huomiota siihen ulkonäköön, vaan enemmän niihin asioihin joista puhutaan ja joita ratkaistaan. Eli pyrin hallitsemalla omaa ulkonäköäni myös hallitsemaan sitä keskustelua niin, että siitä ei puhuttaisi niin paljon, Marin toteaa.

Jaksossa Marin puhuu myös työ- ja koti-minänsä eroista.

– Olen eri ihminen tuolla hallituksen neuvotteluissa kuin vapaa-ajalla. Olen tosi tiukka ja asiallinen ja ehkä rauhallinenkin välillä. Ja sitten kun olen vapaalla, olen hauska ja mukava ja vähän outo ja kaikkea muuta. Eihän ihminen ole koko ajan sataprosenttisesti itsensä, vaan meissä on erilaisia piirteitä ja erilaisia palasia joita me sitten kootaan eri tilanteisiin, Marin filosofoi dokumentissa.

Dokumenttisarjan kymmenennessä jaksossa Marin ottaa kantaa politiikassa toimivien naisten kohteluun julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa. Haastattelussa häneltä kysytään Twitter-päivityksestä, jossa hän viittasi viiden naisen johtaman hallituksen kokemaan vähättelyyn sekä pilkkaaviin kommentteihin hänen omasta työskentelystään nuorena Sokoksen kassalla.

–Osaamaton, kokematon, Sokoksen kassa, tyttö, tyttöhallitus, huulipunahallitus, sukkahousuhallitus, uhkailu, vihapuhe, maalitus. Kyllä, naiset johtavat hallitusta. Get over it, Marin kirjoitti 18. maaliskuuta julkaistussa viestissään.

Myös tässä tapauksessa taustalla ei Marinin mukaan ollut sen kummempaa suunnitelmaa tai viestintästrategiaa.

– Varmaan keskustelu ärsytti ja sitten tein twiitin aiheeseen liittyen. Postasin sen, en tiedä olisiko kannattanut mutta tein sen silti, hän kommentoi.

Haastattelussa Marin sanoo oppineensa kantapään kautta ainakin sen, että Twitter-keskustelussa on oltava tosikko ”koska kaikki haluavat ymmärtää väärin”. Marin mukaan nimenomaan nainen tuntuu tekevän sosiaalisen median keskustelujen mukaan kaiken väärin, teki hän mitä tahansa.

– Jos käyn juoksemassa, sen on väärin koska minun pitäisi olla töissä. Jos olen töissä, minun pitäisi olla perheen kanssa. Ja jos siivoan, se on väärin koska pitäisi palkata siivooja. Jos en käy ruokakaupassa niin sekin on väärin, hän luettelee.

Ylen Politiikka-Suomi -dokumenttisarjan ensimmäinen jakso nähdään TV1:ssä torstaina 28.10. kello 19. Kymmenosaisen sarjan kaikki jaksot ovat katsottavissa jo nyt Yle Areenassa.

