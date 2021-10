Tarja Halonen kommentoi dokumentissa avustajansa Irak-vuotoja ja Anneli Jäätteenmäen eroa: ”Turhan takia meni ja mokasi”

Pääministerin paikalta eroamaan joutunut Anneli Jäätteenmäki ja useat kärkipoliitikot muistelevat Irak-skandaalin syntymistä Ylen dokumentissa.

Ylen tuoreen Politiikka-Suomi -dokumenttisarjan ensimmäisessä jaksossa käsitellään poliitikkojen kokemia suuria pettymyksiä. Jakson nimi Voiko vitutuksen kuolla viittaa Paavo Väyrysen lausahdukseen vuoden 1987 hallitusneuvottelujen jälkeen, kun keskusta jätettiin ulos hallituksesta.

Jaksossa muistellaan myös vuoden 2003 Irak-skandaalia ja sitä seurannutta Anneli Jäätteenmäen (kesk) eroa pääministerin paikalta vain 68 päivää tehtävän vastaanottamisesta. Eron taustalla olivat salaiset asiakirjat, joita Jäätteenmäki oli käyttänyt iskiessään vaalikamppailussa pääministeri Paavo Lipposta (sd) vastaan.

Lipponen vieraili Washingtonissa joulukuussa 2002. Samaan aikaan Yhdysvallat pyrki keräämään taakseen valtioiden tukea terrorismin vastaiseen rintamaan, joka johti seuraavana vuonna hyökkäykseen Irakiin. Matkan jälkeen Suomessa syntyi kohu siitä, oliko Lipponen luvannut Suomen osallistuvan länsimaiden Irakin-vastaiseen koalitioon ilman eduskunnan suostumusta.

Jäätteenmäki sai presidentti Tarja Halosen neuvonantajana toimineelta Martti Manniselta faksilla väitettään tukevia, salaisiksi merkittyjä asiakirjoja Lipposen ja Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin välisistä keskusteluista. Vaalien jälkeen tietoja vuodettiin myös medialle, jonka jälkeen poliisi aloitti tutkinnan vuodoista.

Jäätteenmäki kielsi toistuvasti salaisten papereiden alkuperän, jonka seurauksena hallituskumppani Sdp:n eduskuntaryhmä menetti luottamuksensa häneen. Eduskunnalle esitettyjen nöyryyttävien selitysten jälkeen Jäätteenmäki joutui lopulta eroamaan.

– Katsoin, että Suomi oli vähän etuajassa luvannut apua. Apua pitää luvata vasta sen jälkeen, kun sota tai kriisi on alkanut. Ja myös että siinä pitää noudattaa Suomen lakeja, Jäätteenmäki selittää toimintaansa dokumentissa.

Ääneen pääsee myös presidentti Halonen, jonka neuvonantajalla oli keskeinen rooli tapahtumissa. Halonen kutsuu dokumentissa ”huonoksi arkkitehtuuriksi” sitä, että Jäätteenmäki syytti Lipposta asiasta, ”josta hänellä ei ollut näyttöä”, ja ”heilutteli papereita”.

Tällä Halonen viittaa tilanteeseen, jossa Jäätteenmäki oli vilauttanut saamiaan salaisia asiakirjoja studion lämpiössä MTV:n vaalitentin jälkeen.

– Ihan turhan takia… ihan turhan takia meni ja mokasi, Halonen päivittelee.

Toisaalta Halonen myös ihmettelee Lipposen puheista Suomessa syntynyttä kohua.

– Sehän lähti siitä, että väitettiin Lipposen luvanneen muuta USA:ssa kuin mitä kotimaassa oli puhuttu. Aina kun jouduin sitä kansainvälisesti kollegoille kertomaan, he sanoivat että mikä siinä nyt on se juju, eivät he käsitä. Totta kai kaikki puhuvat kohteliaammin vieraillessaan kuin kotimaassa. Tämä on tätä suomalaisuutta, että isäntä haukutaan ensin ja katsotaan, mitä sitten seuraa, Halonen sanoo.

Jäätteenmäen avustajana kohun aikaan toiminut Timo Laaninen sanoo, ettei hänellekään tullut tuolloin mieleen kysellä, minkälaisia papereita tämä saa presidentin kansliasta.

Entinen pääministeri Esko Aho (kesk) taas kertoo kauhistuneensa nähtyään Jääteenmäen levittelemässä tietojaan vaalikeskustelussa.

– Olin päättänyt että en koskaan puutu seuraajieni tekemisiin. Olen tehnyt vain yhden poikkeuksen. Ja se oli tämän tapauksen yhteydessä kun näin sen telkkariohjelman. Soitin Timo Laaniselle ja sanoin että minun mielestäni tässä ei mennä nyt oikein, Aho sanoo.

– Tietyllä tavalla ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusasioissa on oltava hirveän tarkkoja. Niiden käyttö poliittisessa debatissa, siinä pitää olla erittäin huolellinen ja tarkka.

Jäätteenmäki itse esiintyy dokumentissa silmin nähden liikuttuneensa, josta voi päätellä kuinka vaikea paikka melkein kaksi vuosikymmentä sitten tapahtunut ero oli nuorelle poliitikolle.

– Olihan tilanne se, että Lipponen oli hyvin pitkäaikainen ja kokenut pääministeri ja sitten oli tällainen nuori tyttönen. Olihan se mielenkiintoinen tilanne, hän kuvailee asetelmaa.

Kaikki mureni suorassa tv-lähetyksessä, jossa Jäätteenmäkeä hiillostettiin eduskunnassa ja haukuttiin välihuudossa suoraan valehtelijaksi. Jäätteenmäki väitti, ettei hän ollut pyytänyt salaisia asiakirjoja, ja ne tulivat hänelle yllätyksenä. TV-haastattelussa hän esitti elämään jääneen lausahduksensa: ”puhun niin totta kuin osaan”.

– Elämään kuuluu kaikenlaisia asioita, kriisejä. Minun kriisini oli katsottavissa suoraan televisiosta, Jäätteenmäki sanoo dokumentissa.

Hän antaa ymmärtää, ettei ole vieläkään kyennyt kunnolla käsittelemään mielessään sitä mitä tapahtui.

– Minun elämäni on kulkenut tällä tavalla. Ehkä elämä on myös opettanut että olen aika varovaisesti asiasta sanonut, koska se on itselle tietysti vaikea asia. Se on pistetty tuonne syvälle eikä sitä ole käsitelty.

Ylen kymmenosaisen Politiikka-Suomi -dokumenttisarjan ensimmäinen osa esitetään TV1:ssä torstaina 28.10. kello 19. Sarjan kaikki kymmenen osaa ovat jo nyt katsottavissa Yle Areenassa.