Naton pääsihteeri Stoltenberg selvensi: Tämä muuttuisi, jos Suomesta tulisi Naton jäsen

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vakuuttaa, että Naton ovi pysyy Suomelle avoimena jatkossakin.

Suomessa tänään vieraileva Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vakuuttaa, että sotilasliiton ovi pysyy Suomelle avoimena myös Naton uudessa strategiapaperissa.

– Naton ovi pysyy auki. Mutta päätös jäsenyydestä on Suomen, Stoltenberg sanoi tänään maanantaina presidentti Sauli Niinistön kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa Presidentinlinnassa.

– Jokaisen itsenäisen valtion oikeus on kuitenkin valita oma polkunsa. Haluavatko he Naton jäseneksi vai eivät. Me kunnioitamme tätä päätöstä, oli se mikä tahansa.

Suomi on Naton edistynyt kumppanimaa. Stoltenberg kuitenkin muistutti, että tämä on eri asia kuin Naton jäsenmaa.

Ero koskee Naton perustamissopimuksen 5. artiklaa, joka määrittää jäsenvaltioiden velvoitteen puolustaa muita jäsenvaltioita.

Sen mukaan aseellinen hyökkäys yhtä Naton jäsenvaltiota vastaan katsottaisiin hyökkäykseksi kaikkia liiton jäsenvaltioita vastaan.

– Tämä kollektiivinen puolustuslauseke ei koske Suomea. Se on ero jäsenen ja ei-jäsenen välillä.

– Mutta kuten sanoin, Naton ovi pysyy avoimena. Ja päätös on Suomen, Stoltenberg muotoili.

Nato on parhaillaan uudistamassa strategiaansa. Stoltenberg kutsui uutta strategiapaperia järjestön tärkeimmäksi dokumentiksi sitten Naton perustamissopimuksen.

Kumppanuudet tulevat hänen mukaansa olemaan jatkossakin tärkeä osa tätä strategiaa. Suomea Stoltenberg kuvailikin yhdeksi Naton lähimmistä ja tärkeimmistä kumppaneista.

– Nato kunnioittaa täysin Suomen vahvaa ja itsenäistä turvallisuuspolitiikkaa.

Myös presidentti Niinistö totesi Suomen Nato-kumppanuuden lisäävän sekä Naton että Suomen turvallisuutta.

– Olen mielissäni kuullessani Stoltenbergin sanovan, että kumppanit ovat uuden konseptin tärkeä osa, Niinistö sanoi.

– Suomen kanta on ollut se, ettemme sulje ovia itse.

Stoltenberg perusteli Naton uuden strategian tarvetta sillä, että maailma on muuttunut huomattavasti vuodesta 2010, kun kun strategia viimeksi uusittiin.

– Nykyisessä strategiassa viittaamme esimerkiksi Venäjään strategisena kumppanina. Tämä oli ennen Krimiä.

Vuonna 2010 laaditussa strategiassa ei myöskään mainita ilmastonmuutosta.

Myös Kiina on saamassa enemmän huomiota Naton uudessa strategiapaperissa. Stoltenberg perusteli tätä sillä, että sekä taloudellisesti että sotilaallisesti vahvistuvalla Kiinalla on kasvavissa määrin vaikutusta Nato-maiden turvallisuuteen.

– Kiina tulee myös lähemmäs meitä. He investoivat vahvasti kriittiseen infrastruktuuriin Euroopassa. Mutta maa toimii myös kyberavaruudessa, Stoltenberg sanoi.

Stoltenberg kiitti tiedotustilaisuuden päätteeksi myös Suomen toimia Afganistanissa.

– Tapasin suomalaisia sotilaita Kabulissa ja haluaisin kiittää heitä heidän ammattitaidostaan, omistautumisestaan ​​ja ponnisteluistaan ​​tehdä Afganistanista turvallinen paikka.

Hän myös vakuutti, ettei työ Afganistanissa ole ollut turhaa.

– Nato ja sen kumppanit onnistuivat estämään hyökkäykset Afganistanista 20 vuoden ajan.

– Olen kiitollinen siitä, mitä Suomi teki Al-Qaidan heikentämisessä ja terrorismin torjunnassa.