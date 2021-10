Marin ruotii Veikkaus-leikkauksista syntynyttä sotkua – ”Ei hallitukselle voi tässä tyylipisteitä antaa”

Hallituksen toimintakyky on Sanna Marinin mukaan viimeaikaisesta Veikkaus-kiistasta huolimatta hyvä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Ylen Radio Suomen Pääministerin haastattelutunnilla niin kutsuttuja Veikkaus-leikkauksia ja asian käsittelyyn liittyvää sotkua.

Hallitus päätti viime viikolla perua kevään kehysriihessä tekemänsä päätöksen veikkaustuottojen vähenemisestä johtuvista kulttuurin kohdistuvista leikkaustoimista. Myös kaikki muut Veikkauksen edunsaajat eli esimerkiksi liikunta-ala ja nuorisotoimi saivat lopulta täyden kompensaation.

Asiasta syntynyt hallituspuolueiden välinen riita liittyi siihen, että tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) piti leikkausten kohdentumisesta tiedotustilaisuuden, vaikka asian käsittely oli vielä kesken.

– Itse olisin pyrkinyt hoitamaan tätä niin kuin tarkoitus oli, että viisikko käy tilanteen rauhassa läpi ja neuvottelee ennen kuin leikkauslistoja kerrotaan kentälle. Puhuin Kurvisen kanssa tuolloin tiistaina ennen kuin hän tämän listan julki toi, että hän ei tekisi sitä, koska näin ja tunnistin, minkälainen sotku siitä syntyy. Ei hallitukselle voi tässä tyylipisteitä antaa, Marin kertoo.

Leikkauksista oli Marinin mukaan tarkoitus neuvotella joka tapauksessa, eikä julkisuudessa asian ympärille noussut äläkkä ja sen aiheuttama paine vaikuttanut päätöksentekoon.

Myöskään Kesärannassa järjestetty kulttuurialan toimijoiden tapaaminen ei liittynyt leikkausten perumiseen.

– Nämä kaksi asiaa eivät liity toisiinsa, vaikka niillä on ajallista yhteyttä. Olin sopinut ministeri (Annika) Saarikon kanssa, että tämä asia tuodaan viisikon käsittelyyn jo ennen kuin ministeri Kurvinen julkisti näitä leikkausten jyvityksiä, Marin totesi.

Pääministeri on hankalaksi äityneestä prosessista huolimatta tyytyväinen siihen, että neuvottelutulokseen päästiin ja edunsaajat saivat täyden kompensaation. Hän pitää hallituksen toimintakykyä edelleen hyvänä.

– En sinänsä tekisi tästä niin isoa kysymystä. Kun katsomme taaksepäin, näemme, että kun meillä on koalitiohallituksia Suomessa, joihin olemme tottuneet, aina hallituspuolueiden välillä on myös erimielisyyksiä, ja aina niitä on pyritty yhteensovittamaan ja löytämään yhteinen kompromissi.