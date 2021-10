Marin puolusteli Ylellä boomer-päivitystään virhetulkintana – ”Toivon, että voin hieman ravisutella pääministeri-instituutiota”

Sanna Marin sanoo haluavansa välillä ravistella pääministeri-instituutiota ja elää ikäistensä lailla.

– Hei, boom-boom-boomeri, jäitä hattuun, ota coolimmin, pääministeri Sanna Marin (sd) halusi viestiä kaikille eilen lauantaina Instagram-tarinassaan.

Pääministeri Marin on itse jo jonkin aikaa herättänyt keskustelua omalla bilettämisellään ja Kesärannan jatkoillaan kulttuuriväen ja bestiksensä, kansanedustaja Ilmari Nurmisen (sd) kanssa.

Marin puolusteli päivitystään pääministerin haastattelutunnilla Ylellä ja kiisti, että hän olisi loukannut päivityksellään demareiden suurinta äänestäjäkuntaa, boomereita, kalkkiksia.

– Tässä on toimittajalla virhetulkinta. Missään nimessä en ole arvostellut vanhempia ikäpolvia, päinvastoin. Kunnioitan suuresti sitä työtä, jota he ovat tehneet tämän yhteiskunnan eteen.

– Ehkäpä tässä Instagram-tarinassa oli kyse laulun sanoista ja sillä viitattiin tämänkin viikon keskusteluun liittyen vapaa-aikaani. Se ei siis ollut kuitti ikäpolville, vaan sille että kaikesta nykyisin niin herkästi loukkaannutaan, Marin sanoi Yle Radio Suomessa.

Halusitte alleviivata, että Ilmari Nurminen ja Benjamin Peltonen ovat teidän posseanne ja get over it?

– Tämä on toimittajan tulkinta. Ehkäpä meille poliikoille välillä huumoria suodaan, eikä sitä pois kitketä, Marin vastasi radiossa.

Marin laittoi eilen lauantaina Instagramiin kuvan, jossa hän on aurinkolasit päässä Nurmisen kanssa ja kuvaan on liitetty säe, Kesärannan juhliinkin osallistuneen laulaja Benjamin Peltosen kappaleesta Boomeri.

Boomer viittaa Yhdysvaltojen suureen ikäluokkaan, vuosina 1946–1964 syntyneisiin. Boomer tarkoittaa suomeksi käännettynä kalkkista.

Marinin boomer-päivitys nostatti mittavan keskustelun siitä, menikö pääministeri tölväisemään vanhuksia? Marinin boomer-päivitystä on laajasti hämmästelty.

– Olen saanut paljon myös kannustusta vanhempien ikäpolvien edustajilta ja he ovat ainakin ymmärtäneet, mistä tässä on ollut kyse ja he eivät ole olleet loukkaantuneita. He kokevat hivenen epäoikeudenmukaiseksi ehkä sen, miten minua mediassa välillä kohdellaan. Pyrin suhtautumaan siihen hyvällä huumorilla, Marin totesi.

Pääministeri Marin on viime aikoina aktivoitunut päivittämään Instagram-tarinoitaan, jossa pääministeri kertoo usein arkisista asioista.

– Jos olen sunnuntaina perheeni kanssa kävelyllä aurinkoisella säällä, olen voinut laittaa siitä kuvan. Emme me siitä ole avustajakunnan kanssa sopineet tai palaveria pitäneet, miten pääministeri päivittää Instagramia.

Pääministeri Marin, 35, kertoi Yle Radio Suomessa, että hän haluaa aika ajoin ravistella pääministeri-instituutiota.

Näettekö, että Kesärannan pitäminen popparijatkojen pitopaikkana ja Instagram-julkisuus ovat ristiriidassa pääministerin arvovallan kanssa?

– Itse toivon, että voin myös omalta osaltani ravisutella hieman tätä instituutiota ja tehdä tuleville toimijoille tilaa enemmän. Näin edellisetkin pääministerit ovat tehneet joko tahtomattaan tai tahtoen. Itse olen nuoremman sukupolven edustaja, 35-vuotias perheenäiti ja kyllä se näkyy, millä tavalla työtäni teen ja millä tavalla elän.

– Välillä tuntuu, että pelkkä olemassaoloni on provokaatio jollekin, sellaiseksi en sitä tarkoita. Pyrin elämään ikäiseni lailla, Marin kuittasi pääministerin haastattelutunnilla.

