Sisäministeri Ohisalo Ylellä: Poliisi turvannut lasten koulunkäyntiä koronarokotekriitikoiden uhkailujen vuoksi

Ohisalon mukaan hallituksessa ”asiat jatkuvat hyvällä mallilla”.

Sisäministeri, puheenjohtaja Maria Ohisalo (vihr) sanoi Ylen Ykkösaamussa, että poliisi on joutunut turvaamaan lasten koulunkäyntiä koronarokotekriittisten uhkailujen vuoksi.

– Toivon, että tämä ei turvallisuusriskiksi eskaloituisi. Pakko toki sanoa, että on meillä poliisit joutuneet olemaan koulujen pihoilla sen takia, että on voitu turvata lasten turvallinen koulumatka ja koulunkäynti, Ohisalo sanoi Ykkösaamussa.

– On ollut tilanteita, joissa koronarokotekriitikkoja on ollut siellä koulujen pihoilla. Ja tätä pidän erittäin huolestuttavana. Seuraamme jatkuvasti tätä tilannetta, Ohisalo jatkoi.

Sisäministeri oli myös huolissaan koronapassin nostattamasta uhkailusta passia käyttäviä yrittäjiä kohtaan.

– Kyllä pahimmissa tilanteissa on aina mahdollista, ja pitää turvautua poliisiin – jos niin on että menee aidosti uhkailuksi ja häiriköinniksi – kannustan tähän, Ohisalo totesi Ykkösaamussa.

Ohisalo toivoi, että mahdollisimman moni ottaisi itselleen rokotteen ja suojaisi itseään ja muita koronalta, sairaanhoito ei kuormittuisi koronapotilaista ja muita hoitoja ei jouduttaisi lykkäämään.

Hallitusyhteistyön ristiriidat Ohisalo kuittasi Ykkösaamun haastattelussa liki olankohautuksella tyyliin ”täällä ei ole mitään nähtävää”.

Hallitus meinasi kaatua keväällä kehysriiheen talouskysymyksistä, syksyn budjettiriihessä ilmastopaketti oli vaikea rasti ja jäi lopullisesti ratkaistavaksi keväälle, kuten myös 110 miljoonan euron työllisyyspaketti. Viime viikolla veikkausleikkauksista syntyi isompi kalabaliikki.

– On menty läpi historiallisen kriisin yhdessä ja on menty aika monet väännöt. Toisaalta meillä on yhteiset tärkeät tavoitteet. Miestäni asiat jatkuvat hyvällä mallilla.

– En ajattele, että tässä on nyt erikoisempaa kuin aikaisemminkaan. Totta kai viidellä on erilaisia näkemyksiä asioihin. Kun tavoitteet ovat yhteiset, sitä kohti mennään, keinoista väännetään, Ohisalo sanoi Ykkösaamussa.

Sisäministeri Ohisalo jää muutaman viikon kuluttua vanhempainvapaalle.

Ohisalon äitiysloman ajan vihreiden puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Iiris Suomela (vihr).

Kun Ohisalo jää vanhempainvapaalle, vihreät tekee ministerikierrätyksen. Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) siirtyy sisäministeriksi, pätkäministerinä ympäristöministeriössä aloittaa Emma Kari (vihr), ja Ohisalo palaa ensi syksyllä töihin ympäristöministeriksi.