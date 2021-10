Kuntaministerin erityisavustajana ja Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimiva Tiina Isotalus kertoo IS:lle olevansa pettynyt tuomioonsa mutta samalla helpottunut.

Kuntaministeri Sirpa Paateron (sd) erityisavustajana työskentelevä Tiina Isotalus sai perjantaina tuomion kahdesta kunnianloukkauksesta. Asiasta uutisoivat muun muassa sanomalehti Keskipohjanmaa ja Yle Uutiset.

Tuomion taustalla ovat kaksi Facebook-kommenttia, joissa Isotalus oli esittänyt vihjailuja yksityishenkilön terveydentilasta. Toinen kommenteista julkaistiin Yle Kokkolan Facebook-sivulla Kokkolan keskustan kiisteltyyn tonttiasiaan liittyvän uutisen yhteydessä. Molemmat kommentit on sittemmin poistettu.

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi Ylen mukaan Isotaluksen 780 euron sakkoihin. Lisäksi hän joutuu maksamaan asianomistajalle 1500 euroa kärsimyskorvausta ja 760 euron oikeudenkäyntikulut.

Sosiaalidemokraatteja edustava Isotalus on toiminut kuntaministeri Paateron erityisavustajana 6. syyskuuta lähtien. Isotalus toimii myös Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Ilta-Sanomien tavoittama Isotalus sanoo jatkavansa työssään tuomioistaan huolimatta. Hän kertoo meneillään olevan oikeusprosessin olleen ministeriön tiedossa.

– Ei ole mitään erityistä syytä, miten tämä vaikuttaisi työsuhteeseeni. Tämä asia on ollut tiedossa ja olen kertonut siitä avoimesti, kun minua on tähän tehtävään pyydetty. Kyse on asiasta joka on tapahtunut kesällä 2019 eli kauan ennen kuin olen toiminut tässä tehtävässä tai muissa tehtävissä puoluetoimistolla, Isotalus sanoo.

Hän sanoo olevansa tyytymätön oikeuden ratkaisuun, vaikka oikeusprosessin päättyminen onkin helpotus.

– Olen hyvin pettynyt ja harmistunut siitä, että käräjäoikeus katsoi tämän asian näin. Mutta samalla en halunnut pitkittää tätä prosessia enää yhtään. Tavallaan olen helpottunut siitä, että asia saa nyt pisteen ja pystytään menemään eteenpäin.

Isotaluksen mukaan hän ei aio myöskään jättää paikkaansa Kokkolan kaupunginvaltuuston johdossa.

– Tällaisia puheita ei ole ollut. Täällä Kokkolassa asia on ollut tiedossa kaikilla valtuustoryhmillä ja tukea jatkolle on tullut kaikista ryhmistä, myös omaltani, ja paikallisten demareiden tuki on olemassa.