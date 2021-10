Sanna Marinin avustaja IS:lle: pääministeri on maksanut Kesärannan jatko­tarjoilut omasta pussistaan

Yksityistilaisuuksien tarjoiluja on veloitettu pääministeriltä myös suoraan palveluntarjoajan toimesta, kertoo viestintäasioista vastaava erityisavustaja.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on maksanut Kesärannassa järjestettyjen yksityistilaisuuksiensa tarjoilut omasta pussistaan, kerrotaan pääministerin kabinetista IS:lle.

Kulttuuriväelle 10. lokakuuta järjestetyn tilaisuuden jälkeen osan osallistujista on uutisoitu jääneen jatkamaan iltaa Kesärannan saunalle. Yle Uutiset kertoi eilen Marinin järjestäneen myös syyskuun lopussa aamuöiset jatkojuhlat virka-asunnollaan. Ylen mukaan juhliin osallistui 20-30 ihmistä, joiden henkilöllisyyttä ei tarkastettu Kesärannan porteilla.

Seiska taas uutisoi torstaina, että Marin olisi kutsunut Kesärantaan väkeä useampaankin kertaan kesän ja syksyn aikana. Uutiset herättivät kysymyksiä paitsi pääministerin turvallisuudesta, myös jatkojen mahdollisten tarjoilujen maksajasta.

Pääministerin viestinnästä vastaava erityisavustaja Iida Vallin viestittää IS:lle, että Marin on hoitanut kaikista yksityistilaisuuksistaan koituneet kulut itse.

– Pääministeri on itse vastannut vapaa-aikansa tapaamisiin ja tilaisuuksiin liittyvistä kustannuksista. Osaan tilaisuuksista, kuten pääministerin häihin liittyviin tilaisuuksiin 24. heinäkuuta 2020 sekä 1. elokuuta 2020, on tilattu tarjoiluja yksityiseltä palveluntarjoajalta Compass Groupilta ja nämä kulut on laskutettu pääministeriltä palveluntarjoajan toimesta, Vallin toteaa.

Kesärannan rantasaunalla oli aikaisemmin tarjolla julkisilla varoja hankittuja virvokkeita, myös mietoja alkoholijuomia. Pääministeri Marinin aamiaisista nousseen kohun jälkeen käytännöstä kuitenkin luovuttiin.

Nykyisin saunalla ei ole valmiina virvokkeita, vaan esimerkiksi edustustilaisuuksiin ne tilataan etukäteen erikseen. Yksityisiin tilaisuuksiinsa Marin on hankkinut tarjoilut itse.

– Pääministeri on itse vastannut vapaa-aikansa tapaamisiin ja tilaisuuksiin liittyvistä kustannuksista, ja on hankkinut itse suoraan saunalle tarjoiluja, Vallin sanoo.

STT kysyi Marinilta Brysselissä, kuinka pääministerin virka-asunnon turvallisuus on taattu tällaisten mahdollisten yksityistilaisuuksien aikaan.

– Turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin vastaavat turvallisuudesta vastaavat virkamiehet. Itse en mene siihen kokonaisuuteen, Marin vastasi EU-huippukokouksen yhteydessä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Valtioneuvoston kanslian (VNK) ohjeistuksen mukaan virka-asunnolla saa järjestää yksityistilaisuuksia, joiden turvallisuusjärjestelyistä tulee sopia erikseen.

IS tiedusteli Vallinilta, Minkä yksityistilaisuuksien osalta pääministeri on kuluvan kesän sopinut turvajärjestelyistä. Vallin vastasi, että turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen vastaa turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Lue lisää: VNK: Kesärannassa saa järjestää juhlien jatkoja öisin – ”Pääministeri voi hankkia yksityistilaisuuden juomat suoraan itse”

Kurvinen totesi aiemmin perjantaina Ilta-Sanomille, että turvallisuusjärjestelyt ovat aina läsnä kaikissa tilaisuuksissa Kesärannassa – olivatpa ne yksityisiä tai virkaan liittyviä.

– Näkyivät ne (turvallisuusjärjestelyt) tai eivät, ne ovat aina läsnä, Kurvinen kuvaili.

Kurvisen mukaan Kesärannassa on toimittu valtioneuvoston kanslian antamien ohjeiden mukaan.

– Yksityistilaisuuden turvallisuusjärjestelyistä on sovittava valmiusyksikön kanssa, ja niistä on sovittu sopivalla tavalla eivätkä nämä ole mitenkään yllättäviä. Eli turvallisuus on näissä huomioitu ja huomioidaan vastakin.