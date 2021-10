VNK: Kesärannassa saa järjestää juhlien jatkoja öisin – ”Pääministeri voi hankkia yksityistilaisuuden juomat suoraan itse”

Ohjeiden mukaan Kesärannassa järjestettävien yksityistilaisuuksien kulut laskutetaan pääministeriltä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) Kesärannassa järjestämät jatkojuhlat ovat herättäneet kysymyksiä muun muassa tilaisuuksien turvallisuudesta ja kustannuksista.

Ohjesäännön mukaan ”pääministeri voi järjestää virka-asunnossa ja Kesärannan tiloissa yksityisiä tilaisuuksia, kuten syntymäpäiviä ja muita perheen tavanomaiseen elämään liittyviä tilaisuuksia.”

Valtioneuvoston kanslian (VNK) osastopäällikkö Janne Kerkelä kertoo Ilta-Sanomille sähköpostitse, että yölliset juhlien jatkot ovat sellainen tilaisuus, jonka Kesärannassa saa järjestää.

Täytyykö niistä ilmoittaa jollekin etukäteen, Janne Kerkelä?

– Turvallisuusjärjestelyistä on aina sovittu ohjeistuksemme edellyttämällä tavalla, hän viestittää.

Saman totesi aiemmin valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen.

– Yksityistilaisuuden turvallisuusjärjestelyistä on sovittava valmiusyksikön kanssa, ja niistä on sovittu sopivalla tavalla, eivätkä nämä ole mitenkään yllättäviä. Eli turvallisuus on näissä huomioitu ja huomioidaan vastakin, hän kertoi Ilta-Sanomille aiemmin perjantaina.

Hänen mukaansa pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa järjestetyt tilaisuudet ovat sujuneet turvallisuustoimien näkökulmasta normaalisti. Hän korosti, että valmiusyksikön tehtävänä on huolehtia turvallisuudesta 24 tuntia vuorokaudessa ja mahdollistaa myös pääministerille mahdollisimman normaali arki ja yksityiselämä.

Lue lisää: Valtioneuvoston turvallisuus­johtaja Marinin yksityis­tilaisuuksista: ”Turvallisuus on näissä huomioitu ja huomioidaan vastakin”

Ohjeiden mukaan Kesärannassa järjestettävien yksityistilaisuuksien kulut, kuten vaikkapa alkoholijuomat, laskutetaan pääministeriltä, eli ne eivät tule valtion maksettaviksi.

– Pääministeri voi hankkia yksityistilaisuuteen juomat suoraan itse, Kerkelä kertoo sähköpostitse.

– Mikäli ne olisi hankittu VNK:n kautta, juomat laskutettaisiin pääministeriltä jälkikäteen.

Hän toteaa, ettei esimerkiksi Kesärannan saunalla ole virvokkeita valmiina, vaan ne voi halutessaan tilata sinne etukäteen. Aiemman käytännön mukaan saunalla on aina ollut tarjolla mietoja alkoholijuomia valtion piikkiin, mutta käytäntö on sittemmin lopetettu.

– Kuluvan vuoden kesäkuun alusta lukien saunalla ei ole ollut tarjolla virvokkeita, Kerkelä viestittää.

Aiemmin tässä kuussa Marin järjesti musiikkialan edustajille tapaamisen virka-asunnollaan. Tuolloin pääministerin esikunnasta vahvistettiin IS:lle, että osa vieraista jäi saunomaan Kesärantaan ja että virallisen osuuden jälkeiset tarjoilut pääministeri oli kustantanut itse.

Lue lisää: Sanna Marinin illan­vietossa osa vieraista jäi saunomaan

Yle kertoi torstaina, että Marin olisi syyskuussa vienyt 20–30 hengen seurueen bileillan päätteeksi jatkoille virka-asunnolle eikä vieraiden henkilötietoja tarkistettu Kesärannan portilla. Aiemmin myös Seiska kertoi Marinin järjestäneen jatkoja Kesärannassa.

Lue lisää: Marin peruutti opposition illanvieton Kesä­rannassa elokuussa – syynä koronatilanne

Lue lisää: Li Andersson ja Hanna Kosonen kommentoivat Marinin kohua Twitterissä – ”Mutkikasta olla pääministeri”

Lue lisää: Marinin bilejatkoista ja Veikkaus-sotkusta nousi kohu – demarien sormi osoittaa keskustaan: ”Lähdetään heittämään lantakakkuja niskaan”