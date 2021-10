Valtioneuvoston turvallisuus­johtaja Marinin yksityis­tilaisuuksista: ”Turvallisuus on näissä huomioitu ja huomioidaan vastakin”

Pääministeri Sanna Marinin (sd) Kesärannassa järjestämät jatkojuhlat ovat herättäneet kysymyksiä muun muassa tilaisuuksien turvallisuudesta.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen kertoo Ilta-Sanomille, että turvallisuusjärjestelyt ovat aina läsnä esimerkiksi kaikissa pääministerin tilaisuuksissa Kesärannassa, olivatpa ne virkatilaisuuksia tai yksityisiä.

– Näkyivät ne (turvallisuusjärjestelyt) tai eivät, ne ovat aina läsnä, Kurvinen sanoo.

Ylen mukaan pääministeri Sanna Marin (sd) oli järjestänyt syyskuun lopulla yöllä jatkojuhlat Kesärannassa. Juhliin oli osallistunut noin 20–30 ihmistä, ja Ylen mukaan heidän henkilöllisyyksiään ei ollut tarkastettu Kesärannan porteilla.

STT kysyi Marinilta Brysselissä, miten pääministerin virka-asunnon turvallisuus on taattu tällaisten mahdollisten yksityistilaisuuksien aikaan.

– Turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin vastaavat turvallisuudesta vastaavat virkamiehet. Itse en mene siihen kokonaisuuteen, Marin sanoi EU-huippukokouksen yhteydessä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Kurvinen puolestaan toteaa, ettei ota yksittäisiin turvallisuusmenetelmiin kantaa.

Valtioneuvoston kanslian (VNK) ohjeistuksen mukaan virka-asunnolla saa järjestää yksityistilaisuuksia, ”kuten syntymäpäiviä ja muita perheen tavanomaiseen elämään liittyviä tilaisuuksia.” Niiden turvajärjestelyistä sovitaan aina, Kurvinen sanoo.

– Yksityistilaisuuden turvallisuusjärjestelyistä on sovittava valmiusyksikön kanssa, ja niistä on sovittu sopivalla tavalla eivätkä nämä ole mitenkään yllättäviä. Eli turvallisuus on näissä huomioitu ja huomioidaan vastakin.

Ylelle Kurvinen totesi, että pääministeri on noudattanut virka-asuntoa koskevia ohjeita.

Kurvinen korostaa, että valmiusyksikön tehtävänä on huolehtia turvallisuudesta 24 tuntia vuorokaudessa ja mahdollistaa myös pääministerille mahdollisimman normaali arki ja yksityiselämä. Kesärannassa asuvat tällä hetkellä pääministeri Sanna Marin ja hänen aviomiehensä Markus Räikkönen sekä parin Emma-tytär.

Seiska-lehti kertoi torstai-aamuna, että Marin on järjestänyt Kesärannassa kesän ja syksyn mittaan useamman kerran jatkoja baari-illan päätteeksi. Kesärantajatkot oli Seiskan mukaan järjestetty esimerkiksi syyskuun loppupuolella Benjamin Peltosen Tavastian-keikan päätteeksi. Paikalla oli Seiskan mukaan runsaasti väkeä.