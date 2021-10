Lauri Lindén, 19, ja Mats Uotila, 17, ottivat yhteen Afrikan tähdestä: ”Tämä on huomattavasti isompi ongelma”

Helsingin yliopiston maantieteen opiskelijoiden fuksiaisissa oli teemana pelit. Yhden ryhmän pukeutumisteemana oli Afrikan tähti. Eräs saksalainen vaihto-opiskelija kertoi Instagramissa pitävänsä tapahtumaa järkyttävänä ja rasistisena.

Ylioppilaskunta pyysi anteeksi, ettei sen toiminta ole riittävän antirasistista ja ilmoitti järjestävänsä keskustelu- ja kriisiapua asian tiimoilta. Kohu Afrikan tähden ympärillä paisui nopeasti: toisten mielestä se pitää yllä vanhaa kolonialistista kuvaa Afrikasta, toiset näkevät siinä pelkästään perinteisen lautapelin. Ja tähän väliin mahtui niin ikään monta mielipidettä.

Lindén: Kohu on paisunut naurettavalle tasolle, ja harva saa tästä puhtaita papereita. Afrikan tähti-pelin logiikka on kuitenkin nykypäivän näkökulmasta kyseenalainen. Osoitti huonoa tilannekuvaa ottaa se fuksiaisten teemaksi.

Uotila: Afrikan tähti on pienille lapsille sopiva lautapeli, joka opettaa yksinkertaisia laskutoimituksia ja lisää ymmärrystä toisesta maanosasta. Peli ei ole rasistinen, eivätkä fuksit tehneet mitään väärää. Yliopisto on toiminut huonosti.

Lindén: Siinä joka tapauksessa haisee kolonialismi. Pelin tarkoitus on ryöstää Afrikan timantit. Juuri niin kuin eurooppalaiset tekivät oikeasti. Voisin pelata peliä lapseni kanssa, mutta samalla opettaen hänelle historiaa.

Uotila: Koko kohu on turha. Toisin kuin vaihto-oppilas väittää, Afrikan tähdessä häviäjä ei joudu orjaksi, eikä pelissä ole “orjanomistajia”. Timanttejakaan ei viedä pois Afrikasta. Tässä on taas haluttu loukkaantua ja saada oma hetki julkisuudessa.

Lindén: Tässä on nyt ylireagointia joka taholta. Vaihto-opiskelija ymmärsi pelin säännöt väärin, mutta keskustelu Afrikan tähden ongelmista ei ole uutta. Se on myös parhaimmillaan laadukasta pohdintaa. Helsingin yliopiston surkea viestintä on suurin syy tälle kohulle.