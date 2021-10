”Pääministerin asema ei enää suojellut” – näin poliitikkojen ja toimittajien suhde muuttui peruuttamattomasti

Poliitikkojen ja toimittajien välinen suhde alkoi muuttua Harri Holkerin ”Minä juon nyt kahvia” -tokaisusta, kertoo politiikan journalismin muutosta tutkinut, tohtoriksi väitellyt Ilta-Sanomien pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

– Se oli dramaattinen hetki, muistelee Ilta-Sanomien pääkirjoitustoimittaja ja perjantaina yhteiskuntatieteiden tohtoriksi väitellyt Timo Paunonen, 61.

Juhannuksen aatonaattona vuonna 2003 Ilta-Sanomien toimituksessa kävi kova kuhina. Pääministeri Anneli Jäätteenmäki (kesk) jätti eroanomuksensa presidentti Tarja Haloselle. Taustalla oli niin sanottu Irak-vuoto, johon liittynyt kohu päätti pääministerin uran lyhyeen, tämän oltua virassa vasta 68 päivää.

Suuri uutinen tuli aikataulullisesti haastavalla hetkellä. Juhannuslehden normaalia suurempi painos oli lähdössä painoon tavallista aikaisemmin, ja uutinen oli saatava lehteen.

– Siinä taisteltiin kelloa vastaan, Paunonen kertoo.

Tämä tapaus on piirtynyt erityisenä mieleen pitkään politiikkaa seuranneelle Timo Paunoselle, joka on tehnyt yli 30 vuoden uran Ilta-Sanomissa toimittajana, uutispäällikkönä, esihenkilönä ja toimituspäällikkönä. Nykyisin hän on Ilta-Sanomien pääkirjoitustoimittaja.

Politiikkaa Paunonen on seurannut paitsi journalistina, myös tutkijan vinkkelistä. Perjantaina hän väitteli tohtoriksi. Valtio-opin alaan kuuluva väitöskirja on nimeltään Kuka kaivaa pääministerin poliittisen haudan? Poliitikkojen ja toimittajien väliset suhteet viiden pääministerin aikana 1987–2010.

Väitöstutkimus tarkastelee poliitikkojen ja toimittajien välisiä suhteita, politiikan journalismin muutosta ja median roolia politiikan päätöksenteossa Harri Holkerin, Esko Ahon, Anneli Jäätteenmäen, Paavo Lipposen ja Matti Vanhasen pääministerikausilla.

Tutkimukseen haastateltiin sekä poliitikkoja että toimittajia. Aikajaksolla 1980-luvun lopusta vuoteen 2010 median muutoksessa näkyi yksi ilmiö ylitse muiden: tabloidisoituminen eli iltapäivälehtimäistyminen, jossa kiinnostavuus nousi keskeiseksi uutiskriteeriksi.

Poliitikkojen yksityiselämä ja kulissien takaiset kähminnät kiinnostivat nyt aiempaa enemmän.

” Aiemmin poliitikko oli saattanut luottaa, että vaikka olisi tullut vähän töppäiltyäkin, niin ei niistä kukaan koskaan kirjoittanut.

Ratkaiseva muutos median ja poliitikkojen suhteessa kiteytyy Paunosen mukaan pääministeri Harri Holkerin legendaariseksi muodostuneeseen ”Minä juon nyt kahvia” -tokaisuun. Holkeri vastasi näin toimittajien uteluihin tämän presidenttiaikeista vuonna 1990.

– Pääministerin asema ei enää suojellut Holkeria. Media kirjoitti paljon rohkeammin asioista, Paunonen sanoo.

– Aiemmin poliitikko oli saattanut luottaa, että vaikka olisi tullut vähän töppäiltyäkin, niin ei niistä kukaan koskaan kirjoittanut. Poliitikot joutuivat miettimään uudelleen mediastrategiaansa, eli miten näyttäydytään julkisuudessa.

Paunosen mukaan toinen journalistisesti katsoen suuri muutos oli silloisen ulkoministerin Ilkka Kanervan tekstiviestikohu, josta vuonna 2008 kirjoittivat kaikki mediat Yleä myöten.

– Koska kiinnostavuus oli noussut tärkeäksi uutiskriteeriksi kaikille, myös tällaisista asioista kirjoitettiin, vaikka ne eivät suoraan liittyneet politiikkaan.

1990-luvun aikana poliitikkojen yksityiselämä muuttui kiinnostavaksi. Poliitikoista haluttiin esimerkiksi tietää, millaisia he ovat perheen isinä ja äiteinä tai mitä he harrastavat.

Tutkimuksen haastatteluaineistossa varsinkin naispoliitikot kertovat siitä, kuinka yhtäkkiä oltiin kiinnostuneita perheasioista, ja niin sanotuista naislukijoiden läheisiksi kokemista asioista alettiin kysellä. Siitä sai omalle uralle jopa nostetta.

– On ihan tärkeää tietää, millaisia poliitikot ovat ihmisinä. He kuitenkin hallitsevat meidän verorahojamme ja tekevät todella suuria päätöksiä. Joten kyllä meillä on oikeus tietää, millaisia ihmisiä he arkielämässään ovat, Paunonen pohtii.

” Perinteisen median tehtävä on löytää kipupisteitä ja nostaa niitä keskusteluun

Poliitikkojen ja toimittajien välisiä suhteita voi kuvata symbioosiksi. Molemmat tarvitsevat toisiaan: toimittajat uutisia ja poliitikot julkisuutta. Kyse on myös valta-asemista: kumpi vie kumpaa?

Paunosen tutkimuksen mukaan median yleinen iltapäivälehtimäistyminen johti siihen, että media käyttäytyi samalla lailla ja ennalta-arvattavasti. Tällöin poliitikko pystyi halutessaan jopa ohjailemaan mediaa.

Onko media siis pelannut poliitikkojen pussiin?

– Ei varmasti tietoisesti. Mutta kun taistellaan paikasta julkisuudessa, niin kyllä taitava poliitikko tietää, millaisia asioita kannattaa nostaa esille ja miten se tehdään, Paunonen sanoo.

Missä asioissa median pitäisi harjoittaa itsekritiikkiä? Ollaanko esimerkiksi oltu aina tarpeeksi kriittisiä poliitikkoja kohtaan?

– Aina on ollut niin, että välillä menee todella löperöä tavaraa läpi vähän kaikilla välineillä. Toisaalta media tekee edelleen ihan pirun tärkeää työtä, eli kaivaa omia skuuppeja ja uutisia. Perinteisen median tehtävä on löytää kipupisteitä ja nostaa niitä keskusteluun, Paunonen sanoo.

– Kun kyse on poliitikoista, jotka hallitsevat meidän verorahojamme, lähtökohtaisesti heihin täytyy suhtautua kriittisesti.

Tulevaisuuden haasteita politiikan journalismissa ovat Paunosen mukaan erilaisten viestintätoimistojen ja lobbareiden vaikutusvallan kasvu.

– Nämä toimijat tekevät töitä sen eteen, miten asioita syötetään mediaan ja miten niistä saadaan puheenaiheita. He ovat kasvottomia vallankäyttäjiä. Tutkimuksessa moni kokenut poliitikko piti tätä haasteellisena ja asiana, josta puhutaan aivan liian vähän.

Myös sosiaalinen media luo omat haasteensa perinteiselle politiikan journalismille. Poliitikot eivät tarvitse perinteistä mediaa samassa määrin kuin aikaisemmin.

— Näyttäisi siltä, että poliitikkojen ja toimittajien henkilökohtaisten kontaktien merkitys olisi vähenemässä, Paunonen sanoo.

Paunosen mukaan Suomessa ei olla vielä nähty kunnollisia ”some-vaaleja”, mutta hän ennustaa, että seuraavat eduskuntavaalit tulevat olemaan sellaiset.

” Esimerkiksi Ilta-Sanomat on niin suuri verkkovaikuttaja, ettei sen asema ole tässä uhattuna.

Paunonen ei kuitenkaan näe, että perinteinen media olisi täysin jäämässä somen jalkoihin.

– Esimerkiksi Ilta-Sanomat on niin suuri verkkovaikuttaja, ettei sen asema ole tässä uhattuna, Paunonen pohtii.

Paunonen on seurannut varsinkin parin viime vuoden aikana mielenkiinnolla sitä, kuinka poliitikot esiintyvät omilla sosiaalisen median tileillään. Hän mainitsee esimerkkinä pääministeri Sanna Marinin, joka on alkanut tarmokkaasti rakentaa brändiä somessa.

– Se kertoo siitä, että Marinin taustajoukoissa on ymmärretty, että huippupoliitikon pitää olla näkyvillä siellä, missä ihmiset ja varsinkin nuoremmat ovat. Se on minusta ihan järkevää toimintaa.