Sanna Marin kommentoi Seiskan ja Ylen uutisoimia Kesärannan jatkobileitä IS:lle: ”Vapaa-aikani vietto on yksityiselämäni piiriin kuuluva asia”

Pääministeri Sanna Marin vetoaa omaan ja vieraidensa yksityiseen liittyen uutisiin Kesärannan bileilloista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) suuntasi Brysseliin EU:n huippukokoukseen samana aamuna, kun Seiska-lehti kertoi hänen järjestäneen kesästä alkaen useampaan otteeseen baari-illan päätteeksi jatkoja virka-asunnollaan Kesärannassa.

Marin ei toistaiseksi ole kommentoinut asiaa, mutta vastasi lyhyesti IS:lle sähköpostilla Brysselistä.

– Vapaa-aikani vietto on yksityiselämäni piiriin kuuluva asia, enkä siksi kommentoi tarkemmin tähän liittyviä kysymyksiä tai yksityiskohtia. Myös ystävilläni ja vieraillani on oikeus yksityisyyteen, Marin sanoo.

Myös Yle kertoi tänään syyskuun lopulla bileillan päätteeksi sattuneesta erikoisesta tilanteesta. Pääministeri oli ollut levynjulkistamiskeikalla, jonka jälkeen joukko on jatkanut juhlintaa muualla.

Pääministeri oli Ylen lähteen mukaan koonnut artisteista ja heidän tutuistaan ryhmän, joka oli lähtenyt Kesärantaan kahden aikaan yöllä viidellä tilataksilla. Ryhmään kuului noin 20–30 henkilöä. Erikoista asiassa on, että vieraiden henkilötietoja ei tarkistettu Kesärannan portilla.

Yle julkaisi uutisensa sen jälkeen, kun IS oli jo lähettänyt omat kysymyksensä Marinille.

IS kysyi Marinilta, miten hän arvioi juhlien järjestämisen järkevyyttä kansalaisille annettavan esimerkin valossa, kun koronarokotekattavuus ei ole vielä tavoitellussa 80 prosentissa ja päällä on ollut myös ravintolarajoituksia. Nyt Suomi on pudonnut koronakartoissa eurooppalaisessa vertailussa parhaimmasta päästä huonompaan päähän.

– Avaamme yhteiskuntaa hybridistrategiamme mukaisesti. Tärkeintä on rokotekattavuuden mahdollisimman nopea kasvattaminen. Rokotteet ovat avain pandemian nujertamiseen. Viestimme ihmisille on: ottakaa rokote.

IS:lle on kuvattu, että Sdp:n ryhmässä ainakin jossain määrin nurinaa on aiheuttanut Marinin läheinen yhteys tamperelaisen kansanedustajan Ilmari Nurmisen (sd) kanssa. Nurmista kuvataan priimusmoottoriksi erilaisten juhlien järjestämisessä.

Hän oli puuhamiehenä myös Kesärannan paljon haloota herättäneessä kulttuurialan tapaamisessa. Eräs IS:n lähde kuvaa Nurmista Marinin bileprinssiksi.

IS:n tietojen mukaan Sdp:n ryhmässä on noussut esiin huolta juhlinnasta ja ärsyyntymistä läheisistä väleistänne Ilmari Nurmiseen. Miten kuvailette oman puolueenne sisällä asiasta syntynyttä keskustelua ja ystävyyttänne Ilmari Nurmiseen?

– Ilmari Nurminen on kansanedustajakollegani, mutta myös hyvä ystäväni pitkältä ajalta, Marin vastasi lakonisesti.