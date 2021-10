Presidentti Niinistö IS:n haastattelussa: ”Rokottamattomat ovat tehneet itse itsestään panttivankeja”

Sauli Niinistön mielestä kansalaisten suhtautuminen koronaan ei saisi löystyä, vaikka rajoitukset on poistettu.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on huolestunut Suomen koronatilanteesta, kun Suomi on koronan torjunnassa pudonnut Euroopan mallimaasta tartuntojen kärkipäätä kohti.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on IS:n haastattelussa huolestunut Suomen koronatilanteesta.

Niinistön mukaan Suomi on pudonnut eurooppalaisessa vertailussa parhaimmasta päästä huonompaan päähän.

Presidentti toivoo samankaltaista suhtautumista – järkevää varovaisuutta – koronaan, mikä Suomessa vallitsi rajoitusten aikana.

– Hyvää oli ihmisten vakava suhtautuminen, ja nyt ”kun vapaus koitti”, se alkaa unohtua.

– Syntyi ehkä kuva, että tilanne on liki kokonaan ohi – ja niinhän se ei ole. Suosittelen kaikille edelleen järkevää varovaisuutta, joka ei välttämättä elämää rajoita, Niinistö sanoi IS:lle.

Presidentti Sauli Niinistö käyttää maskia edelleen liki kaikkialla. Kuva toissa viikon sunnuntailta, kun presidentti saapui Lotta Svärd 100-juhlavuoden juhlamessuun.

Koronakartalla Suomi alkaa olla punaisimpien maiden joukossa.

Tartuntojen määrä on ollut tasaisessa kasvussa, vaikka keskiviikkona raportoitiin pitkästä aikaa ”vain” 312 uutta koronatartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Suomessa on tällä hetkellä 137, suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat tällä hetkellä Keski-Suomessa, 238 ja Päijät-Hämeessä 235.

Presidentti Niinistö ei ole pitkään aikaan puhunut koronasta.

Keskustelu rokotuksista ja varsinkin koronapassista käy nyt kovilla kierroksilla ja on alkanut näkyä jopa aggressiivisena käytöksenä.

IS:n haastattelussa presidentti Niinistö asettelee sanojaan tarkasti miettien, kärhämää rokottamattomien ja rokotettujen välillä ei ole tarkoitus kärjistää. Päinvastoin.

Presidentti ei esimerkiksi puhu siitä, että koronarokotetut olisivat rokottamattomien panttivankeina.

– Mielestäni rokottamattomat ovat tehneet itse itsestään panttivankeja. Näyttää olevan kahdenlaista ilmaa. Osa suhtautuu: ”ei ole lähelläkään”. Heille totean, että jos sattuu ihan kohdalle?

– Sitten on salaliittoteoriat. Idästä länteen, etelästä pohjoiseen, kaikki yhteiskunnat pyrkivät rokottamalla rajoittamaan tautia. Ketä vastaan se salaliitto on? Kaikki maat lännestä itään, etelästä pohjoiseen - ketä vastaan se salaliitto on, Niinistö kyseli ja muistutti, että salaliitoissa on yleensä vastustaja.

Koronarokotekriittiset käyvät kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa ja lähettelevät tulikivenkatkuisia viestejä rokotteiden puolestapuhujille.

Jokainen somen käyttäjä tai keskustelupalstojen lukija on voinut havaita koronarokotekriittisten palon asiansa puolesta.

Myös rokotteiden puolesta puhunut Niinistö on saanut tästä osansa.

– En sitä vihapostiksi sanoisi, mutta paljon vastakkaista palautetta tulee, Niinistö muotoili.

Turun kirjamessuilla Niinistö kulki maski kasvoillaan, mutta haastattelutilanteessa maskia ei tavata enää käyttää.

Koronapassin käyttöönotto viime lauantaina kärjisti rokottamattomien juopaa entisestään.

Keskustelun sävy on koventunut koronapassin jälkeen, ja yrittäjät, kansanedustajat ja muut koronapassin kanssa töitään tekevät ovat saaneet ottaa vastaa rokottamattomien purkauksia koronapassista.

Koronapassin vastustajien äkkiväärä käytös, uhkailu tai painostus saa monen haukkomaan paikoin henkeä.

Presidentti Niinistö ei vielä puhuisi yhteiskuntarauhan järkkymisestä tai kansan jakautumisesta kahtia: rokotettuihin ja rokottamattomiin.

– Koronapassia on minulle itsellenikin suoraan kritisoitu. En usko, että koronapassi suorastaan kansaa jakaa.

– Minusta passittomien pitää ymmärtää, että passilla on selkeä tavoite – suojata asiakkaita. Koronapassin kiistäminen sillä perusteella, että ei itse halua passia, ei ole ole kovin perusteltua, Niinistö huomautti.

Presidentin ja suuren yleisön sympatiat, ovat vahvasti koronapassin käyttäjien puolella.

– Minusta ei ole mitään perusteita osoittaa heitä kohtaan vihaa tai syytöksiä, Niinistö totesi.

Tällä hetkellä sairaalahoidossa on 208 koronapotilasta, joista 32 on tehohoidossa.

Esimerkiksi viikon aikana Husin uusista koronapotilaista 77 prosenttia on kokonaan rokottamattomia.

Koronarajoitusten poisto on tuntunut myös presidentin arjessa, kun etätöistä aletaan vähitellen palata kohti normaalimpia aikoja.

Etätyöaikana Niinistö valitteli sitä, että hänellä ja ministereillä ei ole tapaamisia kasvokkain.

– Etätyö on ollut este henkilökohtaisiin tapaamisiin. Sitä ollaan avaamassa, ja ensimmäiset fyysiset kokoukset on jo pidetty.

– Nyt kehittymässä oleva tilanne aiheuttaa kysymysmerkkejä. Tarkoitan lisääntyvää tartuntojen määrää, Niinistö pohti tautitilannetta ja etätöiden mahdollista jatkumista.

Koronarajoitukset poistuivat liki vaivihkaa, ja alueviranomaiset hoitavat koronaa. Vain ravintolarajoitukset ovat hallituksen peukalon alla tällä hetkellä.

Hallitus asetti loppukesällä tavoitteeksi sen, että rajoituksista voidaan luopua, kun 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi rokotetta.

Tavoitteessa ei olla vieläkään: kahdesti rokotettuja on 76 prosenttia.

Presidentti itse altistui koronavirukselle viime keskiviikkona holokaustifoorumissa Malmössä.

Sauli Niinistö altistui koronavirukselle Malmössä, rokotettuna Niinistö ei koronaa saanut.

Niinistö määräsi itselleen omaehtoisen karanteenin testitulosta odotellessaan, ja kahdesti rokotettuna hän ei koronatartuntaa saanut.

– Lääkäri ei antanut mitään ohjeita, paitsi vinkkasi että viiden päivän päästä pitää mennä toiseen testiin. Tämän hetken ohjeistuksen mukaan kaksi kertaa rokotetulle ei määrätä karanteenia. Valitsin omaehtoisen karanteenin.

– Pysyttelin muutaman päivän, Mäntyniemessä on tilaa, enimmäkseen omissa oloissa, ja käytin maskia yhdessä ollessa, Niinistö kertoi itsemääräämästään karanteenistaan.