Annika Saarikko huolestui Sdp:n eläke-ehdotuksesta: ”Eläkejärjestelmä ei ole päivänpolitiikan pelinappula”

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kertoo olevansa huolestunut Sdp:n eläke-ehdotuksen oikeudenmukaisuudesta tuleville sukupolville.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko myöntää yllättyneensä Sdp:n kansanedustajan Kimmo Kiljusen kirjallisesta kysymyksestä koskien eläkkeitä.

– Hämmennyin siitä suuresti. Eläkejärjestelmä ei ole päivänpolitiikan pelinappula, Saarikko sanoo.

– Meidän eläkejärjestelmämme luotettavuus ja kestävyys on asia, jonka kanssa ei pidä leikkiä. Jotta kaikki tänään työtä tekevät voivat luottaa siihen, että myös meillä on oikeus eläkkeisiin. Sitä mieluummin paikkaisin työllisten määrää vahvistamalla ja sitä kautta eläkemaksuja kerryttämällä.

Kiljunen esittää kirjallisessa kysymyksessään vappusatasen maksamista, alle 1 400 euron työeläkkeiden nostamista sadalla eurolla. Hänen mukaansa työeläkkeiden nettomääräiset korotukset voitaisiin rahoittaa eläkerahastojen tuotoilla.

Lisäksi kirjallisessa kysymyksessä esitetään selvitettäväksi työeläkkeiden taitetun indeksin palauttamista puoliväli-indeksiksi, eli indeksikorotuksien sitomista nykyistä enemmän seuraamaan palkkakehitystä.

Sdp:n eduskuntaryhmän enemmistö, yhteensä 22 demariedustajaa on allekirjoittanut kirjallisen kysymyksen.

Saarikko vakuuttaa, että pienituloisten eläkeläisten asema on tärkeä asia.

– Olen tyytyväinen, että hallitus kykeni pienimpien eläkkeiden korottamiseen ja esimerkiksi asiakasmaksulain uudistukseen, joka vaikuttaa pienituloisten eläkeläisten toimeentuloon.

Hän kertoo kuitenkin olevansa huolestunut ehdotuksen oikeudenmukaisuudesta tuleville sukupolville.

– Tulevien sukupolvien näkökulmasta ehdotus on hämmentävä. Toivon, että nuoret kiinnostuvat eläkejärjestelmästä ja näkevät, että luotettavuus ja reiluus pitää säilyä yli sukupolvien samalla kun turvataan nykyiset eläkkeet.

– Vaikka me näemme, että tässä hetkessä olisi helppo luvata monille jotakin. Mutta päättäjiä valitaan siksi, että he kertovat faktat, vaikka ne olisivat joskus ikäviä. Tässä tapauksessa ikävä fakta on se, että meidän järjestelmämme kestävyys ei ole riittävän vahva, jotta se taipuisi tämän hetken eläkeläisten merkittäviin parannuksiin eläkkeitä korottamalla työeläkerahastosta.

Saarikko toteaa, että Kiljusen ehdotusten kaltainen uudistus olisi koko eläkejärjestelmän kannalta valtava.

– Ehdotukset tekisivät järjestelmän rahoituksesta valtavan vaikeaa pitkällä aikavälillä, kun jo nyt tiedämme, että meillä on korotuspainetta eläkemaksuissa nykyiselläänkin, koska työntekijöitä on vähemmän ja eläkeläisiä enemmän.

Eläkemaksujen korottamisen sijaan Saarikko kävisi kuitenkin läpi sitä, miten saada lisää työllisiä eläkemaksuja kerryttämään ja toisaalta sitä, miten nykyisille sijoituksille voitaisiin saada parempaa tuottoa.

– Olisin valmis tarkastelemaan eläkkeiden sijoitustuottoja. Ottaisin pöydälle myös sijoittamiseen liittyvien riskien pohdinnan, jotta voisimme saada nykyisistä sijoituksista entistä parempaa tuottoa.

Kiljusen ehdotus ei ole saanut tukea myöskään hallituspuolue vihreiltä.

– Tässä hallituksessa ei tulla edistämään sellaisia toimia, joilla siirretään eläkejärjestelmän maksutaakkaa enemmän nuorten harteille. Vain oikeudenmukaiseksi koettu eläkejärjestelmä voi kestää tulevaisuuteen, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo twiittasi.

