Anni Sinnemäki ei ollut esteellinen Pihla Viitalan talokiistassa

KHO:n mukaan näyttelijä Pihla Viitalaa ei voi pitää erityisen läheisenä henkilönä Anni Sinnemäelle.

Korkein hallinto-oikeus toteaa tuoreessa päätöksessään, ettei Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) ollut esteellinen kiistellyssä Meilahden asemakaavan käsittelyssä.

Ratkaisu kytkeytyy näyttelijä Pihla Viitalan perheen poikkeamispäätöksellä vanhan talousrakennuksen tilalle rakentamaan paritaloon.

Valitusten mukaan Sinnemäki oli Viitalan läheinen ystävä ja siten esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn.

Valituksissa läheisestä ystävyydestä oli esitetty selvityksenä esimerkiksi yksittäinen osallistuminen apulaispormestarin vaalikampanjatilaisuuteen puhujana, sosiaalisessa mediassa tai muuten julkisuudessa esiintyneet maininnat henkilöiden välisestä yhteydenpidosta sekä apulaispormestarin osalta aloitettu esitutkinta esteellisyysperusteella.

Sinnemäen antaman selvityksen mukaan hän ei pitänyt Viitalaa läheisenä ystävänään vaan osana laajaa tuttavapiiriään. Hän sanoi selvityksessään Viitalan olleen naimisissa hänen aikaisemman aviomiehensä kanssa, mutta katsoi, ettei asia ollut vaikuttanut heidän tuttavuussuhteeseensa. Osana laajaa tuttavapiiriä he olivat tavanneet noin kerran vuodessa tai harvemmin.

– Kampanjatilaisuuksiin ei valittu puhujia läheisyyden perusteella, ja apulaispormestarin julkisella, hänen työhönsä liittyvällä Facebook-sivulla julkaistu uutinen TV-sarjasta, jossa asianomainen henkilö esiintyi, liittyi kaupungin tukemaan hankkeeseen. Onnittelu asianomaiselle henkilölle liittyi naistenpäivän johdosta yleiseen onnitteluun muillekin naisille, selvityksestä käy ilmi.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että erityisen läheisellä henkilöllä tulisi yleensä olla vastaavanlainen sija kuin perheenjäsenellä tai muilla lähisukulaisilla. Se katsoo, ettei saadun selvityksen pohjalta Viitalaa voida pitää hallintolain pykälien mukaisena läheisenä henkilönä.

– Koska kyseessä oleva asemakaavan muutos ei ollut koskenut apulaispormestaria henkilökohtaisesti, eikä asianomaista henkilöä ollut pidettävä apulaispormestarin hallintolaissa tarkoitettuna läheisenä henkilönä, apulaispormestari ei myöskään ollut esteellinen käsittelemään asiaa valtuustossa, KHO katsoo päätöksessään.

Edelleen se katsoo, etteivät edellä mainitut seikat myöskään merkinneet sitä, että apulaispormestarin puolueettomuuden voitaisiin katsoa vaarantuneen yleislausekkeessa tarkoitetulla tavalla. Korkein hallinto-oikeus pysytti asiassa hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen valitusten hylkäämisestä.

Sinnemäestä on tehty asiaan liittyen rikosilmoitus. Virkarikosepäilystä on aloitettu esitutkinta, joka on vielä kesken.

Sinnemäki toimi poikkeamisluvan myöntämisen aikaan 2016 Helsingin apulaiskaupunginjohtajana ja vastasi Helsingin kaupungin suunnittelusta.