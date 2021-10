Annika Saarikko kiistää rajoitusten liian nopean purkamisen: ”Ihmisten kyky ja halu noudattaa niitä alkoi rakoilla”

Valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan hallituksen arvio rajoitusten purkamisesta perustui siihen, että rokotekattavuus olisi noussut nopeammin kuin on tapahtunut.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kiistää, että koronarajoituksia olisi lähdetty Suomessa purkamaan hallitsemattomasti tai liian aikaisin.

– Arviomme perustui siihen, että rokotekattavuus olisi saatu 80 prosenttiin nopeammin kuin nyt näyttää. Ihmisten kyky ja halu noudattaa rajoituksia alkoi rakoilla. Mielestäni vain noudatettu rajoitus on merkityksellinen. Kuplinta oli niin suurta, että rajoitukset olisivat saattaneet jäädä vain muodollisuuksiksi, Saarikko sanoi eduskunnassa IS:lle.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat viime viikkoina arvostelleet hallitusta siitä, että koronarajoituksia lähdettiin Suomessa purkamaan liian aikaisin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) linjasi kesälomien jälkeen, että Suomea ryhdytään avaamaan rokotekattavuuden noustessa 80 prosenttiin.

Syyskuun loppuun mennessä valtaosa rajoituksista oli jo purettu, vaikka rokotekattavuus ei vielä ollut lähelläkään hallituksen tavoitetta.

Koronatapaukset ovat lisääntyneet Suomessa nopeasti ja sairaalakapasiteetti on eri puolella Suomea kipurajoilla. Myös sairaanhoitopiirien johtavat lääkärit ovatkin esittäneet huolensa koronatilanteen heikkenemisestä sairaalahoidon tarpeen näkökulmasta.

Saarikon mukaan Suomi kunnostui tähän asti hyvän koronatilanteen maana pitkälti siksi, että ihmisillä oli halu suojella toisiaan.

– Kahden rokotteen rokotekattavuuden koskettaessa jo enemmistöä rajoitusten noudattaminen asettui varmaan monen silmissä ongelmalliseksi. Sen vuoksi oli perusteltua purkaa rajoituksia.

– Mutta hallitus haluaa tietysti antaa terveysviranomaisille kaiken tuen siinä, että rokotekattavuus saadaan 80 prosenttiin mahdollisimman pian. Nyt se nousee harmillisen ja huolestuttavan hitaasti. En pidä sitä hyvänä, mutta hallitus seuraa tilannetta nyt tarkkaan.

Opetusministeri Li Andersson (vas) jakaa huolen siitä, että rokotuskattavuutta ei ole saatu nostettua vielä tavoitteena olleeseen tasoon.

– Ajatus on ollut se, että kun olemme siinä pisteessä, niin rajoituksista voidaan luopua. Ennen sitä rajoituksia tarvitaan vielä työkaluina tilanteen hallitsemisessa. Siltä se nyt tällä hetkellä näyttää, Andersson sanoi eduskunnassa.

Alettiinko rajoituksia siis purkaa liian aikaisin?

– No en sanoisi niinkään. Koko ajanhan me olemme hallituksessa sanoneet, että kaikki on kiinni siitä, miten rokotekattavuus kehittyy. Se on nyt kaikista suomalaisista kiinni, tarvitaanko vielä rajoitustoimia vai ei.

Koronapassilainsäädäntö helpottaa Andersson mukaan tilannetta esimerkiksi kulttuurialalla verrattuna viime kevääseen.

– Eli jos rajoitustoimia joudutaan tiukentamaan, niin se silti mahdollistaa sen, että tapahtumia voidaan järjestää, jos päätetään ottaa passi käyttöön.

Vastuu rajoitustoimien asettamisesta ja koronatilanteen hallitsemisesta on nyt sairaanhoitopiireillä ja alueellisilla viranomaisilla.

Suurin rajoitustoimiin ei kuitenkaan ole alueilla vielä ryhdytty. Osasyynä on se, että koronatilanteen ei nähdä vielä olevan tarpeeksi paha, eikä rajoituksia nähdä tällöin täysin välttämättömiksi.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen totesi eilen tiistaina Ilta-Sanomille, että paikallisia toimenpiteitä tulisi nyt ryhtyä tekemään.

Myös STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila toisti samaa viestiä myöhemmin Ylellä.

– Mielellään pitäisi toimia ennakoivasti ja saada näitä lukuja pudotettua, jotta tartunnan saaneita ei joudu sairaalahoitoon.

Anderssonin mukaan kynnys rajoitusten asettamiselle on nyt korkeampi kuin aikaisemmin.

– Mutta mittari, mikä ollaan koko ajan nähty keskeiseksi, liittyy sairaalahoidon kantokykyyn. Jos se näyttää olevan vakavasti vaarantumassa, niin sehän antaa myös selkänojaa toimenpiteille.

Ravintolarajoitukset on nähty yhdeksi tehokkaimmista rajoituksista hillitä epidemiaa. Ne ovat myös ainoita rajoituksia, joiden määrittely kuuluu alueiden sijaan valtioneuvostolle.

Ravintolarajoituksia koskeva asetus on myös vanhenemassa lokakuun lopulla, ja hallituksen tulisi päättää ennen sitä niiden jatkosta.

IS:lle kuvaillaan hallituslähteistä, että tällä hetkellä kynnys ravintolarajoitusten käyttöön on huomattavasti matalampi, koska käytössä on koronapassi, jota vaatimalla ravintolat voivat vapautua rajoituksista.

Suuressa osassa Suomea ei tällä hetkellä edes ole voimassa ravintolarajoituksia. Mikäli ravintoloihin pääsyn ehtona olisi laajemminkin Suomessa koronapassi, voisi tämä kannustaa ihmisiä ottamaan rokotetta.