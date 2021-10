Sdp:n nuorisojärjestön mukaan kansanedustaja Kimmo Kiljusen eläkepuheet eivät perustu faktoihin.

Kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd) kiistanalainen eläkealoite on viime päivinä kerännyt arvostelua sekä asiantuntijoilta että kansanedustajilta yli puoluerajojen. Viimeisin täystyrmäys tulee Kiljusen oman puolueen nuorisojärjestöltä, demarinuorilta, joka haukkuu esityksen avoimessa kirjeessään.

Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto arvosteli Kiljusen aloitetta jo viikonloppuna sen jälkeen, kun julkisuudessa oli ihmetelty Sdp:n eduskuntaryhmän enemmistön asettumista työeläkkeiden korottamista vaativan kirjallisen kysymyksen taakse.

– Valoja päälle jooko, demarit. Eläkeläisköyhyys on ongelma, johon tulee puuttua. Ei kuitenkaan irtopisteitä koko eläkejärjestelmän kestävyyden kustannuksella keräillen. Tällaiset avaukset ovat omiaan sytyttämään sisäisiä sukupolvisotia. Sitä en soisi, Perholehto kirjoitti Twitter-tilillään sunnuntaina.

Kiljunen on ajanut jo pitkään pienimpien työeläkkeiden indeksimuutosta, joka todennäköisesti nostaisi niitä. Kirjallisessa kysymyksessä ehdotetaan, että työeläkkeiden korotukset voitaisiin rahoittaa eläkerahastojen tuotoilla, jotka ovat olleet tuotto-olettamaa parempia.

Demariedustajat perustelevat muutosta eläkkeensaajien elintason parantamisella ja vakuuttavat ettei korotus nostaisi eläkemaksuja tai vaarantaisi eläkejärjestelmän rahoitusta. Lukuisat asiantuntijat ovat kuitenkin varoitelleen suomalaisen eläkejärjestelmä kestävyydestä. Käytännössä uudistus voisi nostaa nykyisten eläkeläisten työeläkkeitä mutta jättää kulut nuorempien sukupolvien maksettavaksi korkeampina eläkemaksuina.

Avoimessa kirjeessään myös demarinuoret huomauttaa Kiljusen aloitteen ja asiantuntijoiden arvioiden välisestä epäsuhdasta.

– Tietoon perustuva päätöksenteko on ainoa kestävä tapa huoltaa etuusperusteista eläkejärjestelmää. Kansanedustaja Kimmo Kiljusen retoriikka rakentuu harhaanjohtavien väitteiden varaan, jotka asiantuntijat ovat kerta toisensa jälkeen kumonneet.

Demarinuoret muistuttaa että ikääntyvän väestörakenteen ja nuorten ikäluokkien pienemmän koon vuoksi ollaan pian tilanteessa, jossa eläkemenot ovat pysyvästi tuloja suuremmat.

– Kiljunen toteaa eläkerahastojen kasvaneen 240 miljardiin euroon, mutta jättää samalla mainitsematta, että kolikon toisella puolella vastuut ovat kasvaneet lähes nelinkertaisiksi, kirjeessä ihmetellään.

Järjestön mukaan eläkerahastoissa ei ole ylimääräisiä varoja ja järjestelmän pitkän aikavälin kestävyys on koetuksella jo ilman indeksimuutosta.

– Työeläkkeiden nostaminen nuorten kustannuksella ei ole oikeudenmukaista. Kun ylimääräistä rahaa ei ole, kurjistaisi indeksimuutos tavalla tai toisella nuorten eläkkeitä. Samalla suurimmat hyötyjät olisivat he, joille on karttunut eniten työeläkettä. Mikäli edustaja Kiljunen on tähän valmis, olisi rehellisyyden nimissä reilua sanoa se ääneen. Toisin kuin puoluejohto, hän ei ole perääntynyt lähtöasemistaan lainkaan, demarinuoret syyttää.

Kiljusen aloite ei heidän mukaansa nojaa faktoihin eikä huomioi ollenkaan jälkeemme tulevia sukupolvia.

– Vetoamme edustaja Kiljuseen, että päätöksentekijänä hän edistäisi faktoihin pohjautuvaa keskustelua. Tutkimukset osoittavat, että nuoret aikuiset eivät luota eläkejärjestelmään. Julkisuudessa harjoitettu eläkepopulismi horjuttaa tätä uskoa entisestään.

Kiljunen vastaa demarinuorille omalla kirjeellään, jossa hän muistuttaa pienten työeläkkeiden korottamisen tarpeen olevan kirjattu myös hallitusohjelmaan. Kiljunen vakuuttaa haluavansa itsekin pitää huolta eläkejärjestelmän kestävyydestä.

– Tulkintani on, että hienoinen tinkiminen rahastojen kasvusta ei vaaranna järjestelmää, vaan päinvastoin. Pienten työeläkkeiden nosto kasvattaisi kotimaista kulutuskysyntää. Nuoret pääsevät töihin kartuttamaan omaa eläketurvaansa, Kiljunen perustelee.

Hän myös kirjoittaa kaipaavansa itsekin päättäjiltä faktoihin pohjautuvaa keskustelua.

– Usein olen todennut, että mennyt kehitys on faktaa, tulevaisuuden arviointi olettamuksia. Siksi omissa arvioineissani käytän sitä parasta julkista tietoaineistoa, mitä on saatavilla.

Kiljunen ehdottaa demarinuorille tapaamista ja tarvittaessa julkista keskustelua, joissa asiaan voitaisiin etsiä yhteisymmärrystä.

– Olen varma, että näkökulmaerosta huolimatta jaamme saman arvopohjan. Meille on yhdessä tärkeää turvata sekä nuorille että iäkkäille ihmisille hyvän elämän edellytykset.