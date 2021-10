Riikka Purra demareiden eläkekysymyksestä: ”Vankkaa kokemusta katteettomista lupauksista”

Vihreistä Maria Ohisalo ja Iiris Suomela alleviivaavat, ettei eläkejärjestelmän maksutaakkaa tule siirtää enempää nuorten harteille.

Vihreistä ja perussuomalaista tulee tiukkaa tekstiä Sdp:n kansanedustaja Kimmo Kiljusen kirjallisesta kysymyksestä virinneeseen työeläkekeskusteluun.

Kysymyksen on allekirjoittanut 22 demariedustajaa, mutta soppa on mennyt sekavaksi.

– Tässä hallituksessa ei tulla edistämään sellaisia toimia, joilla siirretään eläkejärjestelmän maksutaakkaa enemmän nuorten harteille. Vain oikeudenmukaiseksi koettu eläkejärjestelmä voi kestää tulevaisuuteen, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo twiittasi.

Kiljunen esittää kirjallisessa kysymyksessään vappusatasen maksamista, alle 1 400 euron työeläkkeiden nostamista sadalla eurolla, ja mahdollisuutta selvittää eläkkeiden taitetun indeksin palauttaminen puoliväli-indeksiksi.

Taitettu indeksi tuli voimaan pääministeri Paavo Lipposen (sd) hallituskaudella 90-luvulla, ja Sdp:n puoluekokous 2017 torppasi aloitteen eläkeindeksin muuttamisesta.

Iiris Suomela (vihr) komppaa blogitekstissä Ohisaloa. Hän painottaa, että köyhyyttä on torjuttava kaikkien ikäryhmien kohdalla.

– Tästä ei kuitenkaan ole kyse, kun Sdp:n kansanedustajat vaativat työeläkkeiden korottamista tai kokoomus kaikista korkeimpien eläkkeiden verotuksen keventämistä. Päinvastoin: kaikista köyhimmät eläkeläiset on rajattu näiden esitysten ulkopuolelle. Iso osa näistä euroista menisikin sille osalle eläkeläisistä, jonka eläke on korkeampi kuin keskiverron työssäkäyvän nuoren kuukausipalkka, Suomela kirjoittaa.

Hän painottaa, että eläkejärjestelmää on korjattava oikeudenmukaisesti. Muuten nuoria odottaa joko eläkemaksujen tuntuva nousu, eläkeiän nosto tai eläkkeistä leikkaaminen.

– Näin on toimittu jo aiemmissa eläkeuudistuksissa nuorten osalta. Tämä tie on monella tapaa kestämätön ja epäreilu. Jo nyt eläkemaksut muodostavat leijonaosan pienituloisten työntekijöiden maksamista veroluonteisista maksuista.

Perussuomalaisten Riikka Purra suomii niin ikään Sdp:tä ja muistuttelee ex-puheenjohtaja Antti Rinteen (sd) viime eduskuntavaalien alla lupaamasta vappusatasesta. Vappusatanen jäi tyngäksi. Rinteen hallitus korotti siitä vain Kelan maksamia takuueläkkeitä 50 eurolla ja kansaneläkkeitä 34 eurolla. Muilta osin se ei ole toteutumassa.

Purrasta on erikoista, että nyt aluevaalien alla Sdp:stä tehdään kirjallinen kysymys työeläkkeiden nostamisesta.

– Sdp:llä on pääministeripuolueena käytössään kaikki ministeriöiden virkamieskoneistot tekemässä esityksiä ja laskemassa vaikutuksia. He siis tavallaan kysyvät asiaa itse itseltään. Mitä tulee eläkeläisten huijaamiseen erilaisilla katteettomilla lupauksilla, muistutan, että demareilla on vankkaa kokemusta. Ilman SDP:n tietenkin toteuttamatta jäänyttä vappusataslupausta perussuomalaiset olisi hyvin todennäköisesti voittanut eduskuntavaalit, Purra näkee.