Kimmo Kiljusen lisäksi 22 kansanedustajaa allekirjoitti kirjallisen kysymyksen, jossa esitetään niin hallituksen hautaamaa vappusatasta kuin demareiden itse hyllyttämää ideaa eläkeindeksin muutoksesta.

Sdp on keittänyt oman eläkesoppansa, jota on vaikea ymmärtää, ja josta on vaikea saada kertaymmärryksellä selkoa.

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd) on tehnyt työeläkkeistä kirjallisen kysymyksen, jonka on allekirjoittanut myös 22 muuta demariedustajaa.

Allekirjoittajien joukossa ovat muun muassa puolueen varapuheenjohtajat Niina Malm (sd) ja Matias Mäkynen (sd).

Kiljunen esittää kirjallisessa kysymyksessä vappusatasen maksamista, alle 1 400 euron työeläkkeiden nostamista sadalla eurolla, ja mahdollisuutta selvittää eläkkeiden taitetun indeksin palauttaminen puoliväli-indeksiksi.

Taitettu indeksi tuli voimaan pääministeri Paavo Lipposen (sd) hallituskaudella 90-luvulla, ja Sdp:n puoluekokous 2017 torppasi aloitteen eläkeindeksin muuttamisesta.

Sdp ei siis kannata eläkeindeksin muuttamista, mutta Kiljusella on eläkeindeksin muuttamista koskeva oma lakialoite eduskunnassa.

Indeksimuutos sisältyy siis myös kirjalliseen kysymykseen, ja yli puolet demarikansanedustajista on sen allekirjoittanut.

Lisäksi Kiljunen kirjallisessa kysymyksessään elvyttää ex-puheenjohtaja Antti Rinteen (sd) ajaman vappusatasen, josta ensimmäinen erän Rinteen hallitus ehti toteuttaa, ja pääministeri Sanna Marin (sd) päätti korona-aikana vetää ruksin vappusatasen päälle.

On vaikea ymmärtää, mitä demarit oikein ajavat Kiljusen kirjallisella kysymyksellä.

Kimmo Kiljunen on saanut 22 kansanedustajaa allekirjoittamaan kirjallisen kysymyksensä, jossa esitetään eläkeläisille niin vappusatasta kuin eläkkeiden taitetun indeksin poistamista ja muuttamista takaisin puoliväli-indeksiksi.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mukaan demarit eivät kannata eläkeindeksin muuttamista – vaikka Kiljusen kysymyksen ovat allekirjoittaneet – mutta vappusatanen kelpaisi edelleen.

– En todellakaan tue Kimmon lakialoitetta. Laitoin kirjalliseen kysymykseen nimen, koska Sdp:llä on edelleen tavoitteena pienempien työeläkkeiden parantaminen. Hallitusohjelmassa on ok kirjaukset, mutta euromääräiset korotukset ovat kiven alla.

– Kimmon kysymyksessä oli sekä tämä hallitusohjelman kirjaus että Kimmon oma lakialoite. Minusta on hyvä, että ne pannaan kerran samaan kysymykseen ja saadaan ministerin vastaus. Ennakointini mukaan siinä todetaan indeksimuutosten heikkoudet ja todetaan, että euromääräinen pienten työeläkkeiden korotus on aika vaikeaa mutta jossain taloudellisessa tilanteessa mahdollista, Mäkynen otaksui.

Mäkynen siis tunnustaa, että pienten työeläkkeiden nosto, vappusatanen, on vaikea toteuttaa.

Sdp kannattaa euromääräistä pienten työeläkkeiden korotusta ja hallitusohjelmassa on kirjaus alle 1 400 euron työeläkkeiden korotuksen selvittämisestä.

Niin sanottu vappusatanen haudattiin koronan myötä, ja Rinteen hallitus korotti ensi töikseen vain Kelan maksamia takuueläkkeitä 50 eurolla ja kansaneläkkeitä 34 eurolla.

Kiljusen kirjallisen kysymyksen mukaan pienimpien työeläkkeiden korotus voitaisiin rahoittaa eläkerahastojen tuotoilla. Rahastot ovat tuottaneet nyt yhdeksän prosentin vauhtia, kun tuottava ja turvallinen reaalituotto-odotus on kolme prosenttia.

Mäkynen ei luota näin optimistisiin tuottoihin, vaikka kysymyksen on allekirjoittanut.

– Kimmo kai ajattelee, että tuotto on parempi kuin on oletettu ja se olisi parempi myös tulevaisuudessa. En ole niin rohkea, että uskaltaisin niin väittää. Uskon asiantuntija-arvioihin ja homma kannatta perustaa niihin jatkossakin.

– Ei ole helppoa tapaa, jolla pieniä eläkkeitä saisi nostettua. Se on aika kallista. Käytännössä se tapahtuu työllisyyden ja talouskasvun kautta, että saamme eläkemaksun maksajia ja vahvistettua järjestelmää. Muuta tapaa ei oikein ole, Mäkynen tunnusti.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen allekirjoitti Kimmo Kiljusen kirjallisen kysymyksen, vaikka ei kannata eläkeindeksin muuttamista ja suhtautuu epäillen Kiljusen näkemyksiin eläkerahastojen huimaan tuottoon vappusatasen rahoittajana.

Miksi Sdp haluaa nostaa 1 399 euron työeläkettä mutta ei 1 401 euron eläkettä?

– Kaikki rajat ovat mielivaltaisia, ja ne joudutaan laittamaan johonkin. Tärkeintä on, että pienten eläkkeiden ostovoimaa parannetaan. Se voi parantua muutenkin kuin eläkkeitä korottamalla, esimerkiksi eläkeläisten verotuksen, lääkekorvausten tai asumistuen kautta. Ei ole yhtä tapaa parantaa pienien eläkkeiden ostovoimaa, Mäkynen vastasi.

Varapuheenjohtaja Niina Malm (sd) oli liikkeellä myös samalla linjalla – ei indeksimuutoksia mutta pienten työeläkkeiden korotus, vappusatanen, kelpaisi.

Miksi allekirjoitit kirjallisen kysymyksen, jossa esitetään taitetun indeksin muuttamista puoliväli-indeksiksi?

– Eläkeläisten toimentulosta pitää puhua, asioille ei voi kääntää selkää. Kaikilla pitää olla oikeus toimeentuloonsa.

Sdp:llä on puoluekokouskanta 2017, että puoliväli-indeksiä ei palauteta. Tässä sitä vaaditaan. Onko varapuheenjohtaja Malm antamassa toivoa, että Sdp muuttaisi tässä suuntaansa?

– Ei. Seison puolueen linjan takana, en pidä indeksin muuttamista realistisena. Minä haluan, että tämä asia keskustellaan, ja meille poliitikoille on tuttua se viesti, mitä pienituloisilta eläkeläisiltä tulee.

Tässä kirjallisessa kysymyksessä esitetään myös vappusatasta, joka on torpattu. Tässä Sdp taas antaa liikaa toivoa eläkeläisille?

– Tämä on kirjallinen kysymys. Mielestäni voi kysyä pienituloisten eläkeläisten toimeentulosta ja kirjallinen kysymys on keskustelun herättänyt.

Miksi Sdp on kiinnostunut 1 399 euron työeläkkeestä mutta ei 1 401 euron eläkkeestä?

– Sdp:n pääviesti on, että ei vastusteta rikastumista vaan vastustetaan köyhtymistä, ja se on rajanveto jossain oltava, Malm vastasi.

Myöskään varapuheenjohtaja Niina Malm ei kannata eläkeindeksin muuttamista, mutta allekirjoitti Kimmo Kiljusen kirjallisen kysymyksen, jotta pienimmistä eläkkeistä puhuttaisiin.

Kiljusen kirjalliseen kysymykseen vastaa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas).

