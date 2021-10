Keskusta pöyristynyt Marinin toimista Veikkaus-sotkussa – Sdp:n Mäkynen: "Ei tämä mikään bussin alle heitto ole”

Keskustan riveistä huokuu yhä suuttumus pääministeriä kohtaan. Eräät puolueen kansanedustajajäsenet sanovat Sanna Marinin (sd) nostaneen tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen täysin tarpeettomasti tikun nokkaan.

Keskustan kansanedustajat ovat kuluneen viikon aikana tuoneet useasti julki, etteivät he ole hyvillään siitä, miten pääministeri Sanna Marin (sd) on arvostellut keskustan tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista kulttuurialan leikkauslistan julkistamisesta.

Hallitusviisikko päätyi perjantai-iltana perumaan paitsi Veikkaus-rahojen laskemisesta johtuvat kulttuurialan myös urheilun, tieteen ja nuorisotyön leikkaukset. Lisäksi hallitus perui sosiaali- ja terveysministeriön alalle kohdennetut leikkaukset sote-järjestöille.

Keskustan riveistä huokuu suuttumus pääministeriä kohtaan. Eräät puolueen kansanedustajajäsenet sanovat Marinin nostaneen Kurvisen täysin tarpeettomasti tikun nokkaan. Heidän mukaansa Kurvinen ”teki vain työtään”.

Mikko Savolan mukaan Antti Kurvinen teki täysin oikein.

Keskustan kansanedustaja ja keskustan Etelä-Pohjanmaan piirihallituksen puheenjohtaja Mikko Savola kertoi lauantai-iltana päättäneensä hetki sitten piirihallituksen kokouksen. Hän ja Kurvinen ovat kummatkin kotoisin Etelä-Pohjanmaalta.

– Sanoin heti kokouksen avauspuheenvuorossani, että Kurvisella on oman kotipiirin sataprosenttinen tuki takanaan. Hän on toiminut tässä asiassa juuri niin kuin hänen on kuulunutkin, Savola sanoo.

Kurvisen johtama opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti alkuviikosta reilun 18 miljoonan euron leikkauksista kulttuurialalle. Ennen tätä Kurvinen oli kertonut suunnitelman yksityiskohdista alan toimijoille järjestetyssä etäkokouksessa.

Pääministeri Marinin mukaan Kurvisen ei kuitenkaan olisi pitänyt omin päin mennä kertomaan kulttuurialalle leikkauksista, vaan odottaa, että hallitus olisi vielä kertaalleen keskenään käsitellyt rahapelituottojen hupenemisesta johtuvia leikkauksia.

– Siinä vaiheessa hänellä on ollut jo tieto siitä, että viisikko tulee arvioimaan tätä ja etsimään ratkaisua. Siitä huolimatta hän on kutsunut alan toimijat koolle kuulemaan leikkauslistasta ja pitänyt tiedotustilaisuuden, Marin kommentoi asiaa Ilta-Sanomille torstaina.

Kurvinen perusteli tiedotustilaisuuden pitämistä sillä, että hänen olisi joka tapauksessa täytynyt kertoa kulttuurialalle leikkauksista, koska eduskunnan valtiovarainvaliokunta oli lähettänyt tietopyynnön leikkauksista opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kurvisen mukaan hänen oli vastattava tietopyyntöön tämän viikon aikana.

– Pääministerin pitäisi tällaisessa tilanteessa tukea omia ministereitään. Sen sijaan hän ryhtyi julkisuudesta ja sosiaalisesta mediasta tulleen paineen alla yhtäkkiä perumaan päätöksiä, joita hän oli ollut hallituksen pääministerinä tekemässä, Savola sanoo.

Vaasasta kotoisin oleva Matias Mäkynen valittiin elokuun puoluekokouksessa Sdp:n puheenjohtajistoon.

” Ymmärrän sinänsä, että jos tämä olisi voitu välttää vielä, kun prosessi on kesken, ehkä se olisi kuitenkin ollut viisasta. Mutta ei tämä nyt mikään bussin alle heitto ole.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kuvailee viikkoa ylidramatisoituneeksi. Hänen mielestään paheksunnalle ei ole aihetta suuntaan eikä toiseen.

Diplomaattisesti puhuva Mäkynen sanoo, että Kurvinen olisi voinut valita sanansa toisin tiistain tiedotustilaisuudessa.

– Sitä voi ymmärtää siitä avoimuuden näkökulmasta, että kun on tehty päätös keväällä, niin totta kai sitä on pakko valmistella opetus- ja kulttuuriministeriössä. Jos johonkin sektoriin on kohdistumassa ja joillekin toimijoille tulossa leikkauksia, niin onhan se hyvä, että ne tahot voivat siihen mahdollisimman ajoissa valmistua ja saavat siitä tiedon. Siitä näkökulmasta tiedottaminen on fiksua ja avointa, hän sanoo ja jatkaa:

– Toisaalta ehkä siinä samalla olisi ollut syytä tuoda esiin, että tämä prosessi on vielä kesken, tähän pyritään ja tähän on laajasti halua löytää ratkaisu. Jälkiviisaana voi sanoa, että ehkä olisi ollut syytä tuoda ilmi, että nämä toivottavasti pystytään välttämään. Mutta en tiedä, en ole tätä tiedotustilaisuutta nähnyt, niin en tiedä, onko Antti Kurvinen tätä tuonut esiin, mutta se ei ole tässä keskustelussa näkynyt. Viisikko tästä on keskustellut, mutta minulle ei ole selvää, mikä Antti Kurvisen käsitys tilanteesta on tiistaina ollut.

Veikkaus-apurahojen lasku kohdistui opetus- ja kulttuuriministeriön alaisten tekijöiden lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen. Ministerit Hanna Sarkkinen ja Jari Leppä eivät ole tiedottaneet omien ministeriöidensä alaisuuteen tulevista leikkauksista.

Mäkysen mielestä Marin ei ole heittänyt Kurvista bussin alle puheillaan ministerin toimista.

– Marin on tuonut esiin, että prosessi on kesken. Ymmärtäähän sen, että kulttuuriala ja kaikki joihin nämä leikkaukset kohdistuvat, reagoivat. Kysymys on heidän kohdallaan isoista leikkauksista. Ymmärrän sinänsä, että jos tämä olisi voitu välttää vielä, kun prosessi on kesken, ehkä se olisi kuitenkin ollut viisasta. Mutta ei tämä nyt mikään bussin alle heitto ole, ei tässä kukaan ministeriltä ole kieltänyt, että hän ei saisi näitä asioita valmistella tai päättää, Mäkynen sanoo.

– Toisaalta ei näitä leikkauksia ole kukaan myöskään sen enempää kuitannut, että ei tämä ole hallituksen esitys, joka olisi ollut valmis, että näin me tullaan leikkaamaan. Kyse oli Kurvisen omasta esityksestä, jota hän on esitellyt hallituskumppaneilleen, mutta ei se ole ollut mikään kuitattu valmis paketti, hän sanoo.

Keskustelu kulttuurin leikkauksesta resonoi voimakkaasti Kesärannan sunnuntaisen tilaisuuden jälkeen.

Nimettömänä pysyttelevä keskustalähde kertoo puhelimessa, että keskustan sisällä tunnelma on edelleen ”pöyristynyt” siitä, miten pääministeri on viikon aikana menetellyt.

– Kurvinen toimi, kuten virkavastuuministerin kuuluu toimia. Hallitus sopi yhdessä budjettiriihessä, että nämä leikkaukset tehdään. Marin itse allekirjoitti tämän silloin.

Hallitus päätti keväällä kehysriihessä, että alentuneita Veikkaus-tuottoja kompensoidaan vuodelle 2022 noin 80-prosenttisesti.

Keskustalähteen mielestä pääministerin toiminta enteilee vaikeuksia myös hallitusyhteistyön jatkon kannalta.

– Hän ei tunnu nyt yhtään harkitsevan sitä, millaiseen asemaan hän keskustan tässä ajaa ja minkälaisia vaikeuksia tämä hallitusyhteistyön jatkolle saattaa aiheuttaa, kun ensi vuonna hallituksen pöydälle ilmestyy vain entistä vaikeampia asioita ratkaistavaksi.

Mäkysen mukaan Sdp:n ja keskustan välit ovat hyvät.

– Keskusta on keskeinen hallituskumppani, ja me teemme eduskunnassa joka päivä yhteistyötä valiokunnissa, ja se toimii todella hyvin. Asioista voi olla eri mieltä, eikä se tarkoita, että olisi jotain erityisiä ongelmia. Se kuuluu politiikkaan, ja on ihan tervettäkin, että välillä erimielisyyksiä myös tuodaan avoimesti julki. On turha yrittää edes esittää, että viisi puoluetta hallituksessa olisi aina kaikesta samaa mieltä.

– Tärkeintä on, että yhteiset ratkaisut löytyvät, ja kyllä ne löytyvät, kun siihen vaan halua on, ja se nyt on nähty aika monta kertaa tällä hallituskaudella. Niin kauan kuin sitä yhteistä tahtoa löytyy, niin kompromissit kyllä löytyy, ja sehän on tärkein asia, että hallitus on toimintakykyinen.

Ja hallitus on toimintakykyinen?

– Kyllä, ihan selvästi on.

– Ei meillä ole tässä mitään isompaa hampaankolossa, hän sanoo.

Tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen iloitsi hallituksen sopimasta ratkaisusta Twitterissä, mutta muistutti perään, että perjantaina tehty päätös käytännössä vain siirtää leikkausten ajankohtaa vuodella eteenpäin.

Hallitusviisikon päätös perua leikkaukset maksaa 77 miljoonaa euroa. Rahoitus tulee kolmesta lähteestä. 47 miljoonaa euroa tulee budjettivaroista ja loput arpajaisverosta sekä STM:n jakamattomien voittojen rahaston purkamisesta.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan Veikkauksen tuottojen aleneminen kompensoidaan hallituksen sopiman menokehyksen puitteissa.

Yksin opetus- ja kulttuuriministeriön tukemien alojen rahoitus on kokemassa merkittäviä muutoksia lähivuosina, kun Suomessa palataan takaisin valtiontalouden menokehyksiin ja rahapelitoiminnan tuotot laskevat koronaa edeltävien vuosien tuotoista pelihaittoja ehkäisevien toimien seurauksena.

Mäkysen mukaan vääntö Veikkaus-rahoista muistuttaa syyskuista keskustelua poliisien määrärahoista. Määrärahoja lisättiin 30 miljoonalla eurolla.

– En ihan ymmärrä, miten tämä nyt yhtäkkiä on niin kamalan tavatonta, kun ihan vastikään poliisin rahoitusta korjattiin heti budjettiriihen jälkeen. Se oli hyvin samankaltainen tilanne, hän sanoo.

– Keskusta itse nosti tämän poliisikysymyksen ja oli siinä aktiivinen. Ja se oli kaikille tosi tärkeä. Sen jälkeen samoihin aikoihin nousi esiin kulttuuri- ja järjestöjen rahoitus ja siihen on etsitty ratkaisua. Prosessi on ollut koko ajan käynnissä.

Mäkynen uskoo, että Veikkaus-tulojen laskeminen olisi joka tapauksessa kompensoitu Veikkauksen edunsaajille täysimääräisenä.

– Siitä on ollut puhetta syksyn aikana ennen julkista keskustelua viisikossa, ja se prosessi on ollut käynnissä. Luulen, että tämän kohun ja julkisen keskustelun myötä päätös tehtiin nyt nopeammin kuin mitä se olisi muuten tehty täydentävän talousarvion prosessissa, mutta uskon, että lopputulos olisi sinänsä ollut aika sama, olisi tätä keskustelua käyty tai ei.