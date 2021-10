Marin kuluneen viikon Veikkaus-riidasta: ”Hallituksen keskuudessa on hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri”

Kokonaisuudessaan viisikon päätös perua Veikkauksen edunsaajien leikkaukset kustantaa 77 miljoonaa euroa. Marinin mukaan päätös tehtiin menokehyksen puitteissa.

Hallitus kompensoi ensi vuonna kaikille edunsaajille Veikkauksen tuottojen alenemisen 100-prosenttisesti.

– Tämä on hallitusviisikon yhteinen näkemys tilanteeseen, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tänään perjantaina Valtioneuvoston linnassa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

– Nähdäkseni tämä ratkaisu on kestävä ja sellainen, jonka takana hallitus voi seistä.

Marinin mukaan kokonaisuus tullaan viemään eduskuntaan normaalissa täydentävässä talousarvioprosessissa.

Kokonaisuudessaan viisikon päätös perua leikkaukset kustantaa 77 miljoonaa euroa.

Rahoitus tulee kolmesta lähteestä. 47 miljoonaa euroa tulee budjettivaroista ja loput arpajaisverosta sekä STM:n jakamattomien voittojen rahaston purkamisesta.

Marin totesi, että että ratkaisu on tehty hallituksen sopiman menokehyksen puitteissa.

– Emme ole korottamassa kehystasoa emmekä sellaisesta keskustele.

– Se ei ole pois muista kohteista. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että käytämme jakamatonta osuutta ja nyt haluamme kohdistaa sitä erityisesti näille eri alojen toimijoille. Hallitus päätti jo viime keväänä, että Veikkauksen tuottojen alenemista ei kompensoida täysimääräisesti.

Marinin mukaan on aivan normaalia, että täydentävässä talousarvioprosessissa tehdään muutoksia hallituksen budjettiesitykseen.

– Näin tehdään joka vuosi. Näin toimitaan myös tänä vuonna.

Kysymys kulttuurialan leikkauksista ehti tulehduttaa pahasti hallituspuolueiden välit tällä viikolla.

Marin ei kuitenkaan tahtonut avata viisikon keskusteluja enää tarkemmin.

– Olemme käyneet yhdessä tämän viikon tapahtumia ja tilannetta läpi. Pidän tärkeänä, että hallituksen keskuudessa on hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri.

Hän ei myöskään lähtenyt arvioimaan ministeri Antti Kurvisen (kesk) toimintaa asiassa.

Leikkauksista syntyi riita hallituksessa sen jälkeen kun Kurvinen kertoi niiden tarkemmasta kohdentumisesta tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Tilanne oli kiusallinen Marinille, joka oli kaksi päivää aikaisemmin kestinnyt kulttuuriväkeä virka-asunnollaan lämpimissä tunnelmissa.

– Itse olisin mielelläni toiminut niin, että viisikko olisi ensin käynyt kokonaisuuden yhdessä läpi ja etsinyt neuvotteluratkaisun ja kertonut siitä yhdessä. Olisimme ehkä välttäneet tämänkaltaisen hämmennyksen kuin tällä viikolla on ollut, Marin sanoi.

– Mutta nyt pitää katsoa ja kulkea eteenpäin. Hallituksella on toimintakykyä ja -halua.

Hallitus päätti Veikkauksen tuottojen alenemisen osittaisesta kompensoinnista jo viime kevään kehysriihessä. Tuolloin ei Marinin mukaan ollut kuitenkaan tiedossa se, miten leikkaukset jakautuvat eri hallinnonaloille.

– Se jyvitys, mikä eri hallinnonaloilla on tekeillä on osoittanut sen, että tämä leikkaus on ollut kohtuuton monille toimijoille.

– Sen vuoksi hallitus on halunnut omia aiempia päätöksiä korjata. Mielestäni on viisautta, että kun me saamme lisää tietoa, niin olemme valmiita tarkastelemaan ja arvioimaan omia päätöksiämme ja tekemään uusia ratkaisuja. Ja niin me olemme nyt tehneet.

Marin perusteli viisikon päätöstä myös sillä, että korona-aika on ollut erittäin vaikea järjestöille ja alan toimijoille.

– Heidän työnsä on merkittävää myös jälleenrakennuksen osalta, Marin sanoi.

– Kaikkein oleellisinta on, että voimme lähettää järjestökentälle ja eri toimijoille viestin, että heidän rahoituksensa on ensi vuonna turvattu.

Myös vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo twiittasi asiasta.

– Tärkeää! Päätimme hallitusviisikossa, että ensi vuoden osalta uhanneet Veikkaustuottojen laskusta johtuvat leikkaukset perutaan esim. kulttuurin, nuorisotyön, liikunnan ja sote-toimijoiden osalta täysimääräisesti. Koronasta noustessamme tarvitsemme lukuisia korjaavia toimia.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson iloitsee päätöksestä.

– Kulttuuri on kärsinyt kovasti koronakriisistä, ja mielestäni on sekä vastuullista että viisasta uudelleen arvioida linjauksia silloin, kun niiden toteuttaminen johtaisi kohtuuttomiin tilanteisiin. Kulttuurialan työpaikat ovat yhtä arvokkaita kuin muiden alojen, Andersson kirjoittaa.

Valtiovarainministerin, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon reaktio ei ollut yhtä tunteikas.

– Pääministeri vaati kulttuurin rahoitukselle täyttä kompensaatiota. Pidin tärkeänä, että ratkaisu on kaikille Veikkauksen edunsaajille sama, Saarikko totesi Twitterissä.