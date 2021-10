Kulttuuri voi saada paremmat tukirahat kuin muut Veikkauksen edunsaajat.

Hallitus on jumissa itsensä kanssa, jälleen kerran.

Ratkaisua Veikkauksen edunsaajien tukieuroihin ei ole näköpiirissä. Kukaan ei ole vetämässä vielä ässää hihasta.

Viisikko on ollut koolla pohtimassa ratkaisua, mutta valmista ei tänään ole tulossa.

– Ei tämä tänään varmaan viisikossa ratkea, koska talousarvion prosessi on vasta alussa. Eilen on saatu ministeriöiltä pyynnöt, ja nyt valtiovarainministeriö laskee, paljonko siellä on varaa, IS:lle kerrotaan hallituslähteistä.

Jotta edunsaajilta ei tarvitsisi leikata mitään, hallituksen pitäisi pyörtää päätöksensä ja valtion kassasta olisi löydyttävä vajaat 80 miljoonaa euroa.

Koko summaa tuskin hallitus saa kasaan. Eli Veikkauksen edunsaajilla on ensi vuonna edessään jonkinlaisia leikkauksia.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on halunnut, että kulttuurin 18 miljoonan euron veikkausleikkaukset perutaan.

Pääministeri Sanna Marin kutsui sunnuntaina kulttuuriväkeä Kesärantaan illanviettoon, mukana oli myös kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Myös vihreät ja vasemmistopuolueet ovat puhuneet lähinnä vain kulttuurileikkausten kumoamisesta.

Keskusta on halunnut – jos leikkauksia ryhdytään kumoamaan ja lisärahaa löytyy – että eurot jyvitetään edunsaajille jakosuhdelain mukaan. Eli kulttuuri, urheilu, tiede, nuorisotyö, sotealan järjestöt ja raviurheilu saisivat laissa kuuluvat prosenttinsa ja edunsaajia kohdeltaisiin edelleen tasapuolisesti.

Kulttuuriväki on nostanut veikkausleikkauksistaan metakan, ja Sdp, vasemmistoliitto ja vihreät ovat valmiita siihen, että kulttuurin Veikkaus-rahoista ei lähtisi euroakaan.

Tätä perustellaan sillä, että kulttuuri on kärsinyt koronasta eniten ja saa suhteessa paljon enemmän rahoituksestaan Veikkauksen tuotosta kuin valtion budjetista, ja Veikkauksen tuotot eivät esimerkiksi sotealalle ole niin suuri tulonlähde kuin kulttuurille.

Mikään ei estä hallitusta antamasta nyt budjetista enemmän rajaa kulttuurille kuin muille Veikkauksen edunsaajille.

Lukuisten asioiden selvitysmies Lauri Tarasti katsoi IS:lle arpajaislain 4. luvun otsikkoa – rahapelitoiminnan tuotto.

Sen pykälät koskevat vain Veikkauksen tuottoja.

Eli hallitus voi budjetistaan antaa rahaa Veikkauksen edunsaajille välittämättä pätkääkään arpajaislain jakosuhteista eri edunsaajille.

– Arpajaislaki ei voi koskea muuta kuin Veikkauksen pelien tuottoa. Jos se on pelituottoja, se pitää jakaa arpajaislain mukaan. Jos käytetään valtion budjetin rahoja, se on vapaasti päätettävissä, miten niitä käytetään, Tarasti totesi.

– Arpajaislaki ei voi tietenkään budjettipäätöksiä estää. Ei arpajaislaki voi rajoittaa budjettivaltaa. Valtion budjetissa ei ole mitään jakosuhteita. Se voidaan päättää, miten halutaan. Budjetissa on varoja esimerkiksi kulttuuriin ja urheiluun, ja ne eivät ole mitenkään näiden jakosuhteiden varassa, Tarasti jatkoi.

Lauri Tarastin mukaan arpajaislain jakosuhde koskee vain Veikkauksen tuottoja, ja budjetista hallitus voi jakaa rahaa haluamallaan tavalla kulttuurille, urheilulle ja muille kohteille.

Veikkausleikkaustilanne on suoraan sanottuna sekava.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on sanonut, että hän yrittää ymmärtää, mitä pääministeri tarkoittaa.

Hallitus päätti kevään kehysriihessä, kuten myös syksyn budjettiriihessä, että Veikkauksen edunsaajille ei enää täysimääräisesti korvata Veikkauksen tuottojen pienenemistä.

Ensi vuodelle valtion budjetista korvataan 330 miljoonaa euroa Veikkauksen hupenevia tuottoja sen edunsaajille, ja tuki oli jyvitetty arpajaislain jakosuhteen mukaisesti.

Eli budjetin 330 miljoonasta tuesta Veikkauksen edunsaajille 53 prosenttia menisi OKM:n hallinnonalalle kulttuurin, urheilun, tieteen ja nuorisotyön tukemiseen, 43 prosenttia STM:n hallinnonalan sotejärjestöille ja neljä prosenttia hevosurheiluun ja -kasvatukseen.

Äläkkä nousi siitä, kun kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) tiistaina esitteli, miten veikkausleikkaukset ovat käytännössä OKM:n edunsaajille.

Kurvinen oli jyvittänyt leikkaukset jakosuhdelain mukaan, ja ministeri näytti, minne 43 miljoonan euron veikkausleikkaukset kohdistuvat OKM:n hallinnonalalla.

Taiteen ja kulttuurin tukirahoihin tulee 18,4 miljoonan euron leikkaukset, liikunta ja urheilu menettää 11,9 miljoonaa, tieteeltä ja tutkimukselta lähtee 8,3 miljoonaa ja nuorisotyöltä 4,5 miljoonaa euroa.

Lain mukaan Veikkauksen tuotoista OKM:n hallinnonalalta 38,5 prosenttia menee taiteeseen, 25 prosenttia liikuntaan, 17,5 prosenttia tieteeseen ja 9 prosenttia nuorisotyöhön. Tästä neljän pilarin yhteispotista voi vuosittain käyttää 10 prosenttia haluamallaan tavalla edunsaajien kesken.

Kulttuuriministeri Antti Kurvinen kertoi tiistaina, miten hallituksen päättämät veikkausleikkaukset näkyvät OKM:n halllinonalan edunsaajille.

Toistaiseksi suurinta meteliä on pitänyt kulttuuriväki omista rahoistaan, ja hallitus on lupaillut kulttuuriväelle sen leikkausten perumista.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) ei ole esitellyt, mitä noin 30 miljoonan euron leikkaus sotejärjestöille merkitsisi.

Myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) on jättänyt vielä kertomatta hevoskasvattajien ja -urheilun tukileikkausten kohdentamisesta.

Kulttuuriministeri Kurvinen julkisti tiistaina hallinnonalansa veikkausleikkauksensa, vaikka pääministeri Marin oli pyytänyt Kurvista olemaan julkistamatta listaansa.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta oli pyytänyt ministeriöltä tietoja tulevista leikkauksista, Kurvinen pyyntöön vastasi, kutsui myös edunsaajat palaveriin ja kertoi heille, mitä hallituksen päätökset käytännössä merkitsevät.