Ministeri Timo Harakan vanha lausunto bensan hinnasta vedettiin esiin eduskunnassa: ”Huhhuh, mitä muunneltua totuutta”

Perussuomalaisten Veikko Vallin muistutti Timo Harakan sanoneen, ettei bensan hinta nouse kymmeneen vuoteen.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) vanha bensalausunto nousi tikunnokkaan, kun oppositio tiukkasi eilen hallitukselta kyselytunnilla vastauksia sähkön ja polttoaineiden hinnan nousuun.

– Ministeri Harakka sanoi keväällä, että litra ysivitosta maksoi saman kuin hallituskauden alussa, ja se tulee maksamaan saman tämän hallituskauden lopussa. Huhhuh, mitä muunneltua totuutta. Oletteko vielä samaa mieltä? perussuomalaisten Veikko Vallin tivasi.

Hän jatkoi sanomalla, että ysivitosen keskihinta on nyt jo yli 1,8 euroa litralta.

– Vuosi sitten se oli alle 1,3 euroa. 20 000 kilometriä vuodessa työmatkojaan ajava maksaa nyt yli 600 euroa enemmän. Tämä on kaikki pois muusta, kuten ihmisten ruokapöydistä. Arvoisa hallitus, mitä aiotte tehdä tälle tilanteelle? Vallin kyseli.

Ministeri Harakka puolustautui syyttämällä Vallinia sanomansa irrottamisesta asiayhteydestä. Vallin viittasi Harakan toukokuussa salissa antamaan lausuntoon. Tuolloin salissa miekkailtiin polttoaineiden verotuksesta.

– Kun kävin Pihlajiston ABC:llä tankkaamassa, niin huomasin, että litra ysivitosta maksoi saman kuin tämän hallituskauden alussa. Ja se tulee maksamaan saman tämän hallituskauden lopussa. Se maksoi saman kymmenen vuotta sitten ja tulee maksamaan saman kymmenen vuoden kuluttuakin, Harakka vakuutti ja jatkoi:

– Ainakaan tämän hallituksen fossiilittoman liikenteen tiekartan kaikki tukitoimet eivät tule vaikuttamaan sen hintaan niin paljon kuin edellisen hallituksen tekemä ratkaisu siitä, että lisätään biopolttoaineiden osuutta, mikä itsessään on hyvä asia.

Liikenneministeri Harakka jakoi kyselytunnilla perus­suomalaisille tankkaus­vinkkejä

Harakka kertoi toukokuussa Pihlajiston ABC:n litrahinnaksi 1,66 euroa. Eilen kyselytunnilla hänellä oli tukenaan toiset tilastot.

— Me autoilijat seuraamme jatkuvasti polttoaineen hintaa. Ilta-Sanomat kertoi, että Helsingissä 95-bensan hinta on ylittänyt kipurajan 1,80 — Ilta-Sanomat kertoi tämän 2. syyskuuta 2012. Tämä kertoo vain siitä, että kymmenen vuoden hintahaarukan arvioiminen on käytännössä mahdotonta, muun muassa sen takia, että nyt vuoden sisällä raakaöljyn hinta on maailmanmarkkinoilla kaksinkertaistunut ja saattaa nousta siitä eteenkinpäin, Harakka sanoi.

Asian­tuntija ei uskaltaisi luvata samaa kuin liikenne­ministeri

Hän katsoi Vallinin irrottaneen vanhemmat sanomisensa asiayhteyksistään.

– Tarkoitin sitä, että tämän hallituksen toimet tulevat tuskin havaittavasti ohjelman toteutuessa vaikuttamaan kymmenen vuoden päästä fossiilisten polttoaineiden hintoihin, mutta nyt Euroopan unionin tiukentuneet ympäristövaatimukset ja sitten lisäksi nyt ilmeisesti kohoava maailmanmarkkinahinta tulevat vaikuttamaan.

Salin välihuudoissa kyseltiin, mitä hallitus on asialle tekemässä.

– Ei kuulosta siltä, että hintoihin olisi tulossa helpotusta hallituksen toimesta. EU:n väliaikaiset energia-almut eivät suomalaista tule koskemaan, vaan jälleen suomalainen maksaa, jotta muut maat voivat halventaa hintojaan, Vallin sanoi.

Hän tiukkasi elinkeinoministeri Mika Lintilältä (kesk) aikooko hallitus keventää energiaverotusta. Energian hinta on noussut Euroopassa voimakkaasti.

– Suurimmat syyt tällä hetkellä energian hinnan nousuun ovat Euroopan erittäin huono kaasutilanne ja sitten osaltaan myös erittäin vähäsateinen kesä Ruotsissa ja Norjassa, mikä on nostanut osaltaan hintaa. Suomessa tällä hetkellä energia on Euroopan kolmanneksi halvinta — halvempaa se on Pohjois-Norjassa ja Pohjois-Ruotsissa. Ongelma on nimenomaan Euroopan alue, jossa ollaan erittäin voimakkaasti kaasuun sidonnaisia, Lintilä sanoi.

Hän jatkoi sanomalla, ettei hallituksella ole suunnitelmia vähentävistä toimista.

– EU toi eilen esille kansallisia elementtejä, joilla voidaan puuttua hinnoitteluun, ja tässä usein taustalla on se, että monissakaan EU-maissa ei ole esimerkiksi sellaista sosiaaliturvajärjestelmää kuin Suomessa on, jolla voidaan puuttua esimerkiksi energiamaksuihin — ei suoraan, vaan henkilökohtaisesti. Eli sen puoleen meillä ei ole tällä hetkellä mitään suunnitelmaa siitä, että energian osalta tehtäisiin vähentäviä toimia.