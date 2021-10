Keskustassa ihmetellään sitä, että pääministeri Sanna Marin suostuu lipeämään niin helposti hallituksen yhteisistä budjettipäätöksistä.

Hallitus ryhtyy tänään neuvottelemaan keinoista, joilla rahapelituottojen hupenemisesta johtuvat leikkaukset voitaisiin vielä välttää. Veikkauksen tuottojen pieneneminen on iskemässä kipeästi esimerkiksi kulttuurialan järjestöjen tuloihin, vaikka hallitus on jo päättänyt kompensoida pudotusta sadoilla miljoonilla euroilla.

Leikkauksista on tällä viikolla syntynyt mehevä riita hallituksessa sen jälkeen kun kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) kertoi leikkausten tarkemmasta kohdentumisesta tiedotustilaisuudessa tiistaina. Tilanne oli kiusallinen pääministeri Sanna Marinille (sd), joka oli kaksi päivää aikaisemmin kestinnyt kulttuuriväkeä virka-asunnollaan lämpimissä tunnelmissa.

Eilen Marin ilmoitti Sdp:n toivovan, että Veikkaus-rahojen pienenemisestä johtuvat leikkaukset perutaan kokonaan. Merkittävin kiistakapula on ollut kulttuurialalle suunniteltu noin 18 miljoonan euron leikkaus, jota ala on pitänyt kohtuuttomana koronakriisin aiheuttamien vaikeuksien jälkeen.

Pääministeri moitti Kurvista julkisesti siitä, että tämä oli päättänyt järkyttää kulttuurialaa kertomalla leikkauksista tietäessään, että hallitus aikoo vielä yrittää löytää ratkaisuja leikkausten perumiseksi. Marin sanoi sopineensa neuvotteluista viime viikolla keskustan puheenjohtajan ja valtiovarainministerin Annika Saarikon kanssa. Hallitusviisikon on tarkoitus aloittaa neuvottelut tänään iltapäivällä.

Monet keskustalaiset ilmaisivat eilen avoimesti tyytymättömyytensä siihen, kuinka Marin on kohdellut Kurvista asiassa. Eduskunnan kyselytunti sai torstaina farssimaisia piirteitä, kun hallituspuolueiden edustajat ryhtyivät arvostelemaan hallitusta kulttuurileikkauksista.

Saarikko kommentoi tulevia neuvotteluja sanomalla, ettei tiedä vielä kuinka rahoista syntynyt riita tullaan ratkaisemaan. Hän halusi muistuttaa, että hallitus on jo hyväksynyt budjetin.

– Samalla huomautan, että me emme puhu vain kulttuurista vaan kaikista Veikkauksen edunsaajista, joita on myös tiedekentällä, urheiluseuroissa, lapsi- ja perhejärjestöissä, vanhustyön äärellä ja niin edelleen, Saarikko sanoi eduskunnassa.

Perjantaina neuvottelujen alkaessa keskustassa ollaan edelleen käärmeissään Marinin toimintaan, vaikka ratkaisun löytymisen suhteen tunnelma on toiveikas.

– Noloahan se on kun yritetään ikään kuin pukata bussin alle vastuuministeriä, joka on toiminut hallituksen päätösten mukaisesti ja puolustaa niitä, IS:n haastattelema keskustavaikuttaja kuvailee.

Hänen mielestään on outoa että Marinille budjettineuvotteluissa yhdessä sovitut päätökset eivät näytä painavan lupauksia tehdessä.

– Pääministeri lipeää itse ensimmäisenä niistä hallituksen linjauksista. Tämä aiheuttaa helposti moraalikadon.

Nyt revennyt riita voi enteillä pahaa tulevien päätösten kannalta.

– Näistä asioista on päätetty kehysriihessä ja budjettiriihessä, ja sen mukaan pitää mennä mitä on sovittu. Jos näin pienissä luvuissa ei pystytä pitäytymään sovitussa, niin mitä sitten kun puhutaan isommista luvuista ensi vuoden puolella? Siitä kannattaa olla enemmän huolissaan.

Puolueen asioista hyvin perillä oleva lähde kuitenkin sanoo uskovansa, että hallitus löytää yhteisen näkemyksen nyt kiistan synnyttäneessä asiassa.

– Hallitus on itse ongelmansa synnyttänyt ja eiköhän se sen ratko myös ihan itse. Uskon että he sen ratkaisevat tavalla tai toisella.

Epäilyjä siitä, että keskusta haluaisi kulttuurileikkausten mahdollisen perumisen varjolla ryhtyä peruuttamaan myös muissa päätöksissä, vaikuttaja ei allekirjoita.

– Enemmän kai se on pelkoa että näin voisi käydä. Me pidämme mielellään kiinni siitä, mitä on sovittu. Touhu menee muuten Istanbulin basaariksi jossa kaikki on kaupan ja hulabaloo päällä. Ei siitä tulisi mitään.