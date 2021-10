Pitääkö kulttuurista leikata? Mats Uotila, 17, ja Lauri Lindén, 19, ottivat yhteen – ”Välillä tuntuu, että teatterikorkeakoulu antaisi parhaat eväät politiikkaan”

Joukko suomalaisartisteja osallistui sunnuntaina pääministeri Sanna Marinin (sd) illanistujaisiin Kesärannassa. Kohu nousi, kun tiistaina ilmoitettiin, että taiteeseen ja kulttuuriin osoitettuja varoja aiotaan leikata yli 18 miljoonalla eurolla. Myöhemmin Marin ilmoitti, että Sdp haluaa perua leikkaukset. Hallitus neuvottelee asiasta perjantaina. Pitäisikö taiteesta ja kulttuurista leikata tässä tilanteessa?

Lindén: Taide ja kulttuuri voi pärjätä omillaan, mutta se harvoin syntyy ilman avustusta. Työstä sen takana ei makseta. Kulttuuriala on kärsinyt koronasta pahiten. On arvovalinta leikata siltä 18 miljoonaa ja antaa 70 miljoonaa turvetukia.

Lindén: Jos toiminta on selkeästi tappiollista, on syytä tarkastella myös rahoitusta. Toki ennalta on vaikea määritellä, mikä menestyy ja mikä ei. Kuritettu ala tarvitsisi nyt tukia, ei leikkauksia. Pelissä on sivistys ja ihmisten elinkeino.