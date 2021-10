Sanna Marin kommentoi Instagramissa Kesärannan tilaisuutta – esittää myös pahoittelut

Pääministeri Sanna Marin myöntää, ettei kuluneen viikon keskustelu kulttuurialan rahoituksen leikkaamisesta ole rakentanut luottamusta. Hän pahoittelee, että tilaisuuteen osallistuneet joutuivat kritiikin kohteeksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Instagram-sivuillaan viime päivien kohua kulttuurialan leikkauksista.

Hänen mukaansa Kesärannassa viime sunnuntaina musiikkialan toimijoille järjestetyllä tilaisuudella oli ”vilpitön tarkoitus”.

– Muutama sana siitä Kesärannan tilaisuudesta, joka sunnuntaina järjestettiin. Siinä oli vilpitön tavoite. Käydä keskustelua musiikkialan kanssa tilanteesta, mikä alalla on koronakriisin aikana ollut. Kuulla eri toimijoita ja käydä heidän kanssaan keskustelua. Tavoite oli vilpitön, Marin sanoo Instagramin tarinaosiossa.

Hän myös pahoittelee sitä, että myös tilaisuuteen osallistuneet henkilöt joutuivat kritiikin kohteeksi.

– Monet osallistujat ovat saaneet täysin kohtuutonta kritiikkiä osaksensa. Olen siitä todella pahoillani. He toivat alan viestiä eteenpäin ja me niitä kuulimme. Tätä luottamusta haluan tulevaisuudessakin rakentaa.

Marin myöntää, ettei kuluneen viikon keskustelu kulttuurialan rahoituksen leikkaamisesta ole varsinaisesti rakentanut tuota luottamusta.

– Tiedän myös, että kuluneen viikon keskustelu ei ole sitä luottamusta rakentanut. Ja siitä olen myös pahoillani. Ja pyrin tekemään kaikkeni, jotta tulevaisuudessa keskusteluyhteys olisi hyvä ja meillä olisi keskinäistä luottamusta.

– Me tulemme tarvitsemaan teitä kaikkia toimijoita kulttuurialaa myös yhteiskunnan jälleenrakentamiseen. Me tunnistamme sen tilanteen, kuinka vaikeaa se on teille ollut. Ja me haluamme sitä yhdessä teidän kanssanne korjata.

Hallitusviisikko aloittaa huomenna perjantaina keskustelut siitä, voidaanko kulttuurialan leikkauksille vielä tehdä jotakin.

– Hallitusviisikko tulee etsimään ratkaisun tähän kulttuurin rahoitukseen. Se on minulle tärkeä asia ja tiedän, että muissakin hallituspuolueissa on halua löytää tähän tilanteeseen ratkaisu.

– Tunnistamme kyllä sen hädän ja tilanteen, mikä kulttuurialalla on ollut. Onneksi tätä tullaan käymään nyt yhdessä hallituksen kanssa vielä läpi, Marin sanoo.